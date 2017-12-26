昆山水质问题下限产令 台商或受打击

图片版权 CNS Image caption 中国大陆多处严厉打击企业非法排污。（资料图片）

中国大陆昆山市当局表示，吴淞江流域污染问题“长期不达标”，下令附近270间工厂全面停产半个月。

昆山市是台商云集之地，据了解，今次涉及的厂房，有约一半是台资厂房，包括富士康、统一集团、半导体公司日月光等等。

台湾媒体报导，是因为当局认为影响太大，所以暂缓停产令，不过有关消息未被核实。大陆澎湃新闻后来引述昆山高新区官员指，有关通知只是要求厂房减少排放废水。

昆山政府其实早已明言会追究企业违法排污行为，有台商已在昆山的工作转移到其他地方的厂房。

“有损失又能怎样？”

江苏省昆山市是在星期日（24日）下达紧急通知，要求270家企业全面停产。

据微信流传的文件，这份《紧急通知》是由昆山市两减六治三提升专项行动领导小组办公室发出。

《通知》指，由于当地断面水质较差，达标形势严峻，各企业需要在12月25日到明年1月10日期间全面停产，之后再视乎水质情况，决定是否延期。而对吴淞江、太仓塘、千灯浦沿线闸门全部关闭，泵站禁止排水。

澎湃新闻引述昆山开发区环监科工作人员，证实有关消息，并正督促企业停产，而昆山高新区安全生产监督管理和环境保护局副局长周国华则对澎湃新闻澄清，有关通知“并非全面停产，只是要求产生废水的工序减少排放”。

停产令已对部分企业已造成影响。

澎湃新闻引述不具名的纺织企业说：“有损失又能怎样，必须按通知要求进行停产。”

也有不具名的企业负责人说，厂区内的污水池只能储存三天废水，三天后必须停产。

研华科技对BBC中文证实收到有关停产令通知，主因是当地政府要整治水质，但有关停产令不影响产能。

日月光则对BBC中文表示，当地目前运作如常，会与地方政府紧密合作，符合相关规定。

江苏省针对环境问题去年年底起推动“两减六治三提升（263）”专项行动，昆山市声言要整治多条黑臭河。今年9月，昆山当局已经发文，表明会“打击污染环境违法犯罪”，“全面追责吴淞江污染偷排行为企业”。

据报导，当局较早前亦有下过类似的限产令，不过时期较短，所以企业早有准备，可以把部分作业，迁至其他地区的厂房，对规模较大的企业影响不大。