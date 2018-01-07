你的器材不支持播放多媒体材料 “画画让我忘记伤痛”

2018年1月6日，53岁的陈雅仪在香港尖沙咀一家商场里举办了自己的第一场个人画展。

和其它画展不同的是，作者陈雅仪患有严重痉挛——她在出生时一度缺氧，导致先天痉挛，身体健能难以协调。随着年纪渐长，雅仪身体痛症亦日益增多。

现在，她的左手已经丧失活动能力，右手仅余五成功能，而且在退化之中。

每一次挥动画笔，雅仪都要出尽全力。

由于手部能力不足，雅仪无法兼顾细节，但每一笔都果断有力，尽显丈夫所言的“画家风范”。

她从挑选画笔和颜色，也是一丝不苟，而且十分有主见。

“我要这种。”她会从多款深浅程度不一的紫色中，选出自己想要的颜色。她在香港的家中接受BBC中文采访时，即席画了一幅作品。这位只学了一年画画的“画家”没有放弃，一直在艺术中寻找自己。

雅仪说，她小时候入读特殊学校时，曾短暂地接触过美术，但当时完全发掘不了自己这方面的才华。

她毕业后在庇护工场工作，也尚未与艺术结缘。

直至去年，治疗师建议她可以透过画画，来锻炼手部的肌肉，雅仪才开始学画画。

雅仪说她第一次画画时感到“好开心”，她的丈夫说，雅仪生活多一个寄托，自此越画越多、越画越快，现在隔天便会画画。

她喜欢替朋友画肖像，不少收到画作的家人、朋友对她表达鼓励，让她对画画更有兴趣。

其中一位女士，提出以3,000港元，购买雅仪为她所画的肖象。

后来更有人提出为她举办画展。

雅仪坦言，完全没想过会开画展，感觉“很害怕”。

“怕自己的画不够美丽、不够精彩，所以我自己无资格，好多人画得比我更好。”她说：“因为我不够资格，我刚刚才开始画画，有好多人画了好多年……”

她觉得画画最难是如何画眼耳口鼻，因为好难画得神似。

“如果有人教我画就好了。”她说。

她说，画画的时候，就会“忘记痛楚”，不过画完之后会好痛，但是十分开心。

Image caption 1月6日，雅仪的首次画展，展出了百多张作品。

她的丈夫林耀国称，画画后雅仪的手部比较灵活，但有时候画画时“腰太弯、身太歪”，这些动作或会对她的身体带来负荷，他是有点担心。

由于雅仪手部活动能力下降，肌肉会收缩，要定期由治疗师协助拉筋，否则身体颈肩位置会感痛楚。

而雅仪一直都要定期到医院看医生，并服用止痛、放松肌肉和精神科药物。

林耀国说，医生已经把药物的剂量开到雅仪可接受范围的极限，余下的只能够靠自己。

“画画时，她没有喊很痛，没有喊要躺在床上，是一件好事，有些时间帮一下她，令她忘记了甚么是痛。”

采访手记－轮椅爱情

雅仪丈夫林耀国是小儿麻痹症患者，亦是慈善机构“香港复康力量”的副会长。雅仪成为了该组织的艺术推广大使，希望用艺术帮助残疾人士争取权益。。

在采访前，我们也担心能否与雅仪顺利沟通，与她的丈夫多次联系，了解她的情况。

雅仪的丈夫林耀国表示，我们可以放心，只要给予足够的耐性，便可以深入了解她。

我们也征询了一些专家的意见，去了解如何访问雅仪。

雅仪在我们到访时兴奋地表演了她的功架，画画时需要旁人协助。

在访问时，她明显十分紧张，但她仍然充分地表现出她的心意，用“洪荒之力”来回答我们的问题，她可能要花一分钟的时钟，才能说出一句完整的句子。

遇上语意不清的情况，她的丈夫总能猜度她的心意，替她回答。

这就是逾三十年婚姻的默契。语言，在他们之间不是最重要沟通方式。

“几十年前，家人还担心我们到底行不行，两个人各有各的不方便，到底能否自行照顾自己，我想我们证明了给他们看，三十年，也行。”林耀国说。

近年两人聘请了外佣，减轻了起居的生活压力。

尽管雅仪的心智和平常人无异，她无法用常人语速讲话表达自己的想法。

她的治疗师对BBC中文说，“透过艺术表达自己”对雅仪来说特别重要，让家人朋友更容易明白她的内心世界。

不过，雅仪学习画画，与有助心理辅导、精神健康的“艺术治疗”不一样。

雅仪除了人物肖像，也会凭空想象一些画面，例如她画了一个时钟人，她说是为了表达“时光飞逝”的感觉。

而她最喜欢的是画她自己在大路奔向太阳的作品。

Image caption 这是雅仪最喜欢的一幅画，描绘的是“自己在大路奔向太阳”。

“自己向前、面向太阳，附近有些花草，好灿烂，我希望看画的人会开心一点。”她说。

本来不认识雅仪、在香港从事艺术的陈女士看过雅仪的画作。

没有被告知画作是痉挛人士作品时，陈女士形容作品流露出画家内心直率的想法，“画中的表像是小孩子的天真，但背后是成年人的无奈”。

她看得出作品来自非专业人士。

后来让她看到雅仪画画的画面，并告诉她雅仪只学了一年画画，陈女士深表佩服 。

“难怪这些画作画功略为幼嫩。”陈女士说：“画画，又或是艺术本身，便不应用估价的方式去赋予价值，我相信这种画对残疾人士来说是无价的，也是最大的鼓励。”