观点：吹皱一尺春水的高雄市长"花妈自传"

图片版权 CNA Image caption 陈菊在争取党内提名正激烈的时候出版"自传"，掀起了一片风波。

（注：本文不代表BBC立场和观点）

台湾的民进党各派人马正踊跃争取2018年地方选举提名的时候，将在明年卸任的高雄市长陈菊的"自传"却曝露了民进党内的派系矛盾。

民进党向来以"拳头一致对外"而知名，内部路线矛盾从来不摆上台面，但是这本《花妈心内话》却将11年前陈菊争取到高雄竞选市长时派系之间的斗争巨细靡遗地呈现在外人眼前，就好像是为表面和谐的民进党高雄市市长党内初选投下了一颗震撼弹。

这本由他人执笔的"自传"说，当年担任劳委会主委的陈菊在争取高雄市长党内提名时，如何被其他派系阻挡甚至"切断后路"，但是最终以微票数击败对手、确立民进党后来十多年持续胜选执政。

被民众昵称为"花妈"的陈菊，很早就进入党外运动，也曾经因为"美丽岛事件"而入狱，故而在民进党党内辈分相当高，因此格外让人揣测陈菊决定出版"自传"将当年党内矛盾公诸于世的幕后原因。

多年恩怨

自从陈菊在2006年击败国民党对手之后，高雄就被形容是民进党的"囊中之物"、"躺着也能胜选"的选区，基本上只要是候选人取得党内提名就等于赢得了市长选举，因此高雄就成了民进党党内初选时候的"兵家必争之地"。

准备争取2018年高雄市长选举党内提名的是5名现任立法委员，分别是刘世芳、赵天麟、陈其迈、管碧玲、林岱桦，其中管碧玲和赵天麟是所谓"谢长廷派"路线的候选人，而陈菊的"自传"说当年担任行政院长的谢长廷曾认为陈菊无法赢得选举，而予以支持。

陈其迈的父亲是曾经担任总统府秘书长的陈哲男，而根据《花妈心内话》的说法，陈哲男在2010年高雄县市合并的五都选举时支持脱离民进党参选的对手、前高雄县县长杨秋兴。

其实在"自传"出版之前，原先担任高雄市副市长的刘世芳就被认为是陈菊积极培养的接班人，林岱桦虽然在地方有一定的实力，但是和陈菊的关系可能不如刘世芳密切，所以不难看出被说成是"高雄无敌手"的陈菊会支持哪一位候选人。

图片版权 VICTOR CHAN Image caption 民进党历次选举在高雄几乎可以说是"所向无敌"。

民进党自诩的就是从成立以来、就是结合当年党外反国民党势力"汇百川、纳百言"的政党，同时也不否认党内有不同的路线，但是以往民进党最出名的也是党内斗争虽然"刀刀见骨"，但是都是"关起门来"，在对外的时候都是显示"团结一致"。

这种态势令民进党受到许多选民的支持，尤其是随着2014年将一般认为蓝绿分治的界线"浊水溪"向北推到了大甲溪，在2016年更是以前所未有的气势赢得总统和立法院的选举，2018年的地方九合一选举原本也认为可以"进一步扩大胜果"。

陈菊虽然后来说"是非恩怨都已经过去"，但是如此明显地支持"子弟兵"，也让民进党党内感到不满，在书中被点名的管碧玲更举行记者会否认书中的指责，让民进党的高雄市市长党内提名成了一场"各说各话"的"罗生门"。

党内前辈

有些媒体的分析判断，从1969年就进入党外运动的陈菊，可以说是目前民进党担任公职人员中辈分最高的，如今甘愿冒着同党同志的指责、明确表态支持与她关系密切的刘世芳，显然是对蔡英文政府没有重视她而有所不满。

另外一种看法是，陈菊也许认为民进党在高雄甚至台湾南部能够历次选举连战皆捷、陈菊本人的因素不可低估，虽然陈菊一再强调引发争议"并非出版真本书的初衷"、对书中内容感到不满或者受伤的人士表示"非常抱歉"，只不过选择在争取党内提名正激烈的时候出版揭露当年恶缘的所谓"自传"，可能会对其他候选人造成不小的困扰。

前一种的看法是因为到目前为止，虽然陈菊确定会在2018年12月25日卸任交接，但是蔡英文政府迄今并没有为陈菊安排卸任之后的出路，不像情况相同的台南市长赖清德提早卸任、北上接掌行政院院长，除非陈菊自认从政之路已经到顶，否则形同陈菊的未来已经被断。

后一种的看法则是陈菊的"南霸天"态势等于已经底定，2018年的选举之外还有2020年的下一届总统与立法院选举，如果没有陈菊的支持，也许民进党得要经过相当的苦战才能维持现在"一党独大"的局面。

图片版权 CNA Image caption 陈菊的任期将在2018年的12月25日届满。

不过也有民进党人士说，本来民进党党内初选就是非常激烈，一旦确定候选人就会全党团结"支持到底"，照他们的说法，陈菊支持刘世芳也不意外、而且也不违反任何规定或者法律，无需"大惊小怪"，他们确信未来人选确定之后，陈菊一定会支持党所提名的候选人。

如果说，陈菊不知道出版如此内容的"自传"会让民进党内掀起波澜、这大概很难让人信服，但是如果刘世芳不能赢得党内提名竞选市长的话，陈菊的影响力和名声自然也会受到不小的伤害、也会有损于民进党本身，结果如何？就有待民进党的党内初选来决定。