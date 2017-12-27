香港“逾千”蝗虫出没　都是放生惹的祸？

图片版权 Getty Images Image caption 香港有市民10月在当地另一地区也发现蝗虫，同样被怀疑是放生活动所致

香港大埔区早前出现大量蝗虫，有传媒报道指蝗虫出现与当地宗教放生活动有关，再次引发放生的讨论。

香港传媒引述专家指，被发现的蝗虫不是当地自然物种，估计有人将牠们放生。现时很难估计这些蝗虫对香港自然生态会带来甚么影响，

佛教、儒家文化和道教传统都有这个习俗。两岸三地也不时传出有宗教团体随便放生动物，对环境造成破坏的报道。有专家向BBC中文指出，这种事情在一个文明社会里应被禁止。

“应被禁止”

香港《苹果日报》的报道估计，该群蝗虫有过千只，许多已经死亡，也有一些被游人踩死或被汽车辗过。发现蝗虫的地方十分接近河流，若蝗虫的尸体被河水冲走，有机会影响附近一个水塘的水质。

香港昆虫学会会长饶戈接受BBC中文访问时指，这些蝗虫大多可能在数天内死亡，但令人担心的是，健康得能存活的蝗虫会否传播疾病。

他认为这次不是个别事件，类似情况在香港已经发生许久。他说：“以前可能会放生乌龟、青蛙，也有淡水鱼被放生到海里去。”

他指台湾近年已经立法规管放生活动，认为香港也应从政府层面上处理这个问题。

香港佛教联合会书面回复BBC中文查询时指，不能确定事件是否佛教团体举办的放生活动，但强调绝不赞成这次放生行为。回复也指，会方一直有提醒佛教徒如要参加放生活动，应“注意动物来源及放生环境”。

两岸四地对放生动物的规定

中国大陆：当局在2017年1月实行经修改的《野生动物保护法》，规定随意放生动物影响生态系统的人，需要承担法律责任。

香港：官员早前接受质询时，指政府没有计划规管放生行为。当局指，其他法例如《水务设施条例》有条文禁止在集水区范围内放生动物。

台湾：当局早前修订《野生动物保育法》，禁止未经许可的放生活动，违者可处以250万新台币罚款，折合约83,550美元。

澳门：当局在2016年通过新的《动物保护法》，规定计划举行放生活动的团体必须在15天前申请，未经许可而放生，最高可被罚10万澳门元（约12,400美元）。

过去放生过甚么？

过去不时有人将野生野物放生，惹来批评的报道。当中被放生的动物包括：

老鼠：中国传媒去年1月报道有货车司机称，有人给他付钱要把包括11笼、共千多只老鼠在广州花都区一家寺院附近放生，引来当地居民不满。司机当时解释只是收钱办事，其他情况“一概不管”。

图片版权 SINA WEIBO / JINWANBAO Image caption 有评论形容放生老鼠不是"放生"，是"放害"

蛇：台湾中部泰安乡今年6月有大量眼镜蛇出现，引来猜测指有宗教团体放生。台湾僧侣海涛法师否认让信众放生毒蛇，但说他相信“蛇只要念过经便不会咬人的说法”，也透露他曾到马来西亚放生大蟒蛇。

虾蟹：两名在英国的佛教徒在当地放生了价值约5,000英镑的虾蟹，但放生的虾蟹都不是当地的自然物种，造成“难以评估的危害”，今年9月被裁定违反1981年制定的野生动物及乡野法，罚款15,000英镑。