妻子陈桂秋：谢阳妥协是为了和家人团聚

图片版权 Chen guiqiu Image caption 谢阳（左）的妻子陈桂秋（右）现居美国

12月26日，著名维权律师谢阳，在湖南长沙中级人民法院被判“煽动颠覆国家政权”罪成，但法院指他“归案后认罪悔罪”，免其刑事处罚。

“这完全就是作秀。”谢阳妻子、现流亡美国的陈桂秋向BBC中文表示：“法官、辩护律师、国保的集体作秀、一起演出的一场戏。”

陈桂秋坚称，谢阳不只不应被判刑，本身就不应被判有罪：“谢阳根本没有做颠覆政权的事情……（认罪）是在被控制状态下的妥协。如果不妥协，他就会被判刑，这是明确的。每个人都向往自由，他选择妥协我表示理解。”

陈桂秋指，谢阳的选择在一些人之间引起了非议，这对谢阳构成了精神压力。“谢阳虽然获得释放，但是要否认酷刑、认罪、自打嘴巴……我相信他内心很不好受。”

“精神酷刑”

陈桂秋相信，谢阳选择“妥协”的主要原因之一，是为了与她及两个女儿团聚。“对方要他否认受酷刑，他就否认，对方要他承认罪名，他就承认…”

“这是比肉体酷刑，更为残酷的精神酷刑。”

与谢阳同日判刑的维权人士吴淦，坚拒认罪，被判处八年徒刑，陈桂秋认为官方是有意为之。“这种事是做给别人看的：‘你不妥协，我就重判你’。”

“但709的任何一个人，谢阳、吴淦，还有目前生死不明的王全璋律师——他们全都应该被无罪释放。”

对于外界的非议，陈桂秋表示各人都会有不同理解，也有自己的发言权。但她强调，事件中谢阳的法定权利是被当局剥夺的，“我就关注谢阳所受的非法待遇……这就是一场非法的演出秀。”

图片版权 WEIBO Image caption 谢阳被判"煽动颠覆国家政权"罪成，但法院指他"归案后认罪悔罪"，免其刑事处罚。

惊险逃亡

谢阳是中国著名维权律师，曾参与多项维权案件。 2015年7月11日，谢阳被湖南长沙警方带走，拘留近一年半后，当局才首次准许家属委托的律师会见。

不久后，律师就向外界转述谢阳在拘留期间受虐的消息，引发国际关注：加拿大、澳洲、日本、瑞士及英国等七个欧盟成员会的驻华使馆，联署致信中国公安部，关注谢阳受虐，要求进行调查。

但这次揭露亦令与谢阳案件相关的人士陷入危机。

陈桂秋原为湖南大学环境工程系教授，在丈夫被带走之后，与其他“709”被捕者的妻子一同发声。谢阳遭酷刑的消息对外公开后，因受到极大压力，陈桂秋决定带着两个女儿流亡。

“如果不离开（中国），我可能已经进监狱很长时间了。”陈桂秋说：“谢阳的酷刑公布后，国际社会反响巨大，（中国）国保要把这个件掩盖下去，要把公布事件的人控制住，或施压让我们否认它。”

“这样的情况下，我觉得我们离开是对案件最好的帮助。”

陈桂秋曾向美联社披露，酷刑细节在网上公开的翌日，她就被当局约谈了数小时，席间对方威胁她将失去在湖南大学的教授职位，女儿求学亦会受阻；之后她与两名女儿尝试从广州前往香港，被警察告知她们已被限制出境，并一度扣留她的大女儿。

陈桂秋决定携女儿出国。据美联社报道，在美国“对华援助协会”的协助下，三人偷渡至泰国，准备前往美国，但在泰国被当地警察找到并拘留。

美联社报道指出，谢家小女儿是在谢阳夫妇赴美学习时出生的，具有美国公民身份，是华府积极营救的关键；美国使馆介入事件，与中、泰人员在泰国机场斡旋，最终成功将三母女送出美国。

“在中国，我和我的女儿都是‘危害国家安全’的人，时时受到监控和控制。”陈桂秋说：“到了美国，我们获得了充分自由。”

陈桂秋希望谢阳能够到美国与她们一家团聚，呼吁中国当局不要阻挠他出国。

谢阳案件时间线