妻子陈桂秋：谢阳妥协是为了和家人团聚
12月26日，著名维权律师谢阳，在湖南长沙中级人民法院被判“煽动颠覆国家政权”罪成，但法院指他“归案后认罪悔罪”，免其刑事处罚。
“这完全就是作秀。”谢阳妻子、现流亡美国的陈桂秋向BBC中文表示：“法官、辩护律师、国保的集体作秀、一起演出的一场戏。”
陈桂秋坚称，谢阳不只不应被判刑，本身就不应被判有罪：“谢阳根本没有做颠覆政权的事情……（认罪）是在被控制状态下的妥协。如果不妥协，他就会被判刑，这是明确的。每个人都向往自由，他选择妥协我表示理解。”
陈桂秋指，谢阳的选择在一些人之间引起了非议，这对谢阳构成了精神压力。“谢阳虽然获得释放，但是要否认酷刑、认罪、自打嘴巴……我相信他内心很不好受。”
“精神酷刑”
陈桂秋相信，谢阳选择“妥协”的主要原因之一，是为了与她及两个女儿团聚。“对方要他否认受酷刑，他就否认，对方要他承认罪名，他就承认…”
“这是比肉体酷刑，更为残酷的精神酷刑。”
与谢阳同日判刑的维权人士吴淦，坚拒认罪，被判处八年徒刑，陈桂秋认为官方是有意为之。“这种事是做给别人看的：‘你不妥协，我就重判你’。”
“但709的任何一个人，谢阳、吴淦，还有目前生死不明的王全璋律师——他们全都应该被无罪释放。”
对于外界的非议，陈桂秋表示各人都会有不同理解，也有自己的发言权。但她强调，事件中谢阳的法定权利是被当局剥夺的，“我就关注谢阳所受的非法待遇……这就是一场非法的演出秀。”
惊险逃亡
谢阳是中国著名维权律师，曾参与多项维权案件。 2015年7月11日，谢阳被湖南长沙警方带走，拘留近一年半后，当局才首次准许家属委托的律师会见。
不久后，律师就向外界转述谢阳在拘留期间受虐的消息，引发国际关注：加拿大、澳洲、日本、瑞士及英国等七个欧盟成员会的驻华使馆，联署致信中国公安部，关注谢阳受虐，要求进行调查。
但这次揭露亦令与谢阳案件相关的人士陷入危机。
陈桂秋原为湖南大学环境工程系教授，在丈夫被带走之后，与其他“709”被捕者的妻子一同发声。谢阳遭酷刑的消息对外公开后，因受到极大压力，陈桂秋决定带着两个女儿流亡。
“如果不离开（中国），我可能已经进监狱很长时间了。”陈桂秋说：“谢阳的酷刑公布后，国际社会反响巨大，（中国）国保要把这个件掩盖下去，要把公布事件的人控制住，或施压让我们否认它。”
“这样的情况下，我觉得我们离开是对案件最好的帮助。”
陈桂秋曾向美联社披露，酷刑细节在网上公开的翌日，她就被当局约谈了数小时，席间对方威胁她将失去在湖南大学的教授职位，女儿求学亦会受阻；之后她与两名女儿尝试从广州前往香港，被警察告知她们已被限制出境，并一度扣留她的大女儿。
陈桂秋决定携女儿出国。据美联社报道，在美国“对华援助协会”的协助下，三人偷渡至泰国，准备前往美国，但在泰国被当地警察找到并拘留。
美联社报道指出，谢家小女儿是在谢阳夫妇赴美学习时出生的，具有美国公民身份，是华府积极营救的关键；美国使馆介入事件，与中、泰人员在泰国机场斡旋，最终成功将三母女送出美国。
“在中国，我和我的女儿都是‘危害国家安全’的人，时时受到监控和控制。”陈桂秋说：“到了美国，我们获得了充分自由。”
陈桂秋希望谢阳能够到美国与她们一家团聚，呼吁中国当局不要阻挠他出国。
谢阳案件时间线
- 2015年7月11日：谢阳在湖南长沙被带走
- 2016年1月：谢阳被正式逮捕，罪名“煽动颠覆国家政权”
- 2016年11月21日：被关押近一年半的谢阳，首度获准会见律师
- 2017年1月19日：谢阳家属委托的律师陈建刚及刘正清，发表详细的会见谢阳笔录，公开谢阳被警方“酷刑”的细节，引发国际关注。翌日，陈桂秋即被当局“约谈”
- 2017年2月：加拿大、澳洲、日本、瑞士及英国等七个欧盟成员会的驻华使馆，联署致信中国公安部，关注谢阳受虐，要求进行调查
- 2017年2月19日：陈桂秋与两名女儿启程逃亡至泰国，泰国欲将其引渡，华府介入斡旋
- 2017年3月2日：中央电视台播出谢阳、维权律师江天勇的影片，片中谢阳在镜头前否认曾受虐待，江天勇则表示谢阳受酷刑“是我编造的”
- 2017年3月17日：经华府介入，陈桂秋与两名女儿飞抵美国
- 2017年4月：陈建刚及刘正清被“解聘”，换上律师贺小电，家属斥贺为官方指派
- 2017年5月4日：陈建刚及家人在云南一度被警方带走
- 2017年5月8日：谢阳“煽动颠覆国家政权”案在长沙法院闭门审讯，法院对外公布称谢阳承认指控并表示悔恨，并否认曾被酷刑。已被关押近两年的谢阳获准保释，但仍被当局控制
- 2017年8月：江天勇被控“颠覆国家政权”案开审，指控包括指使陈桂秋编造“谢阳遭受酷刑”炒作。江后于11月被判入狱两年
- 2017年12月26日：长沙中院宣判，谢阳被判“煽颠”罪成，因认罪悔罪免于刑事处罚