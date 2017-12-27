台湾国防报告：第一岛链被突破考验两岸军力

图片版权 CNA Image caption 近日，中国大陆空军飞机绕台湾巡航引发台海局势紧张。图为台湾国防部公布空军拍摄的中共军机画面，图中包含轰六轰炸机与台湾经国号战机。

台湾官方公布一年多来的"中共扰台路径"与国防报告，承认中方的跨岛链战斗能力。过往第一岛链地位，受到重大影响。

两年一度公布的台湾"国防报告书"12月26日正式由台湾军方发表，这也是台湾总统蔡英文上任后首次公开的两岸军力报告。台军官方表明，在中国军方注入大量经费下，两岸军力"失衡加速"。

台湾国防部同时详实公布了这一年以来，中共军力在台湾海峡周遭的演训活动，包含23次共军军机与2次辽宁号航母绕台。报告并称，中国军事崛起与朝鲜核武是现今台湾的最大威胁，许多台湾媒体将其视为警讯。

台湾防卫面临压力

前国民党立法委员、台湾国家政策研究基金会董事林郁方向BBC中文网表示，两岸目前军事情势基本都平稳，但共机频繁绕台，确实给台军和国防部很大压力，这是份"实话实说"的报告。然而，林郁方分析先点出共军现阶段的强大不是坏事，反能缓和内部的不安。

现任民进党立委、隶属于国防安全委员会的蔡适应则向BBC中文网称，报告指台湾军力要"重层吓阻、守势作战"是务实的看法。他认为，台军不求战、也不惧战，守护人民与民主价值理念很重要。

中国大陆国台办发言人安峰山27日对台军报告简单回应"搞对抗、搞以武拒统是没有出路的，台湾只有放弃台独立场，才能真正维护两岸和平"。对于大陆军机频繁绕台，安峰山则重申："例行训练，久了就习惯了"。

图片版权 Taiwan Ministry of National Defense Image caption 台湾军方公布的数据指出，一年多以来，共军飞机已经频繁绕台飞行高达23次。

第一岛链已失效？

台湾军方这次在报告书中承认，中国空军已经具备多层次火力、联合防空与反导弹战力，可以主宰第一岛链以西地区的制空权。

所谓的第一岛链，泛指日本列岛以南的琉球诸岛、台湾与菲律宾岛岛链带。台湾军方表明，中方的海空军远距作战与兵力投射能力，已威胁到第二岛链以西，意即日本小笠原诸岛与帛琉群岛以西区域。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 前国民党立委、军事专家林郁方指出，"第一岛链的地位会渐渐弱化，美国现今则加速关岛在内的第二岛链经营"。

林郁方坦言，第一岛链早已"失效很久"，现在中共更突破日本的对马与津轻海峡，与非洲跟中东国家都有军事合作。林郁方认为，与其说中国突破第一岛链是针对台湾，不如说是向美国与日本等国宣示世界军事大国的地位。

他认为，台湾现阶段还不用把大陆每个军事动作都带入是"针对台湾"，因为中国想成为全球强国，突破第一岛链有其必要。然而，绕台一定有对台湾施加压力的成分，"毕竟当今两岸是不来往，蔡英文也不认同九二共识，绕台战术让中共在电子作战演练上有很好机会"。

蔡适应说，过去台湾战略思维是强调岛屿西部迎击陆方、东部是保存战力。一旦航母与空机频繁突破第一岛链，代表台湾战略思维势必要进化，从西部防卫优先，转为全岛整体都要备战。

面对两岸问题，蔡适应评论，美日还是不会让目前亚太秩序受到挑战，"中美都各有战略考量、这没有对错。但中方毕竟是威权体制，全世界对于这样的极权军事崛起，多少还是抱有不安"。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 民进党立委蔡适应认为，美日台都要慎防第二岛链被陆方渗透，会对台湾造成具体威吓。

台湾战略价值

过去台湾在美国假想的第一岛链中，占有极重要的位置，麦克阿瑟将军曾称台湾为"不沉的航空母舰"。近十年来，随着中方海空军力大量崛起，台湾周遭防空识别区频遭突破，台湾的战略地位受到极大威胁。

蔡适应分析，台湾作为中美日间的战略缓冲区地位还是很重要。然而，台军要提防中共在第二岛链的渗透，一旦未来第二岛链正式被牵制，会让台湾陷入被包围情势，相当危险。

台海间是否有战争危机，蔡适应认为，中方一但想动武，除非直接海域封锁，不然士兵人力集结、港口与机场补给都是根本问题。他说："现今军事侦测科技发达，任何国家有大规模的军事集结，各国卫星都能立刻判断反应"。

林郁方则持不同态度："在导弹与核子战争的年代，过往岛链国家代表的前方基地意义会变小，战略价值将会下跌。军事强国都有一发远程导弹就可打击远方敌人的实力"。

"第一岛链的地位会渐渐弱化，美国现今则加速关岛在内的第二岛链经营"。他分析，美方深知第二岛链正开始受到威胁，"毕竟朝鲜一发导弹就可以到关岛了"。