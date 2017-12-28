中国游客大巴冰岛发生车祸一死多伤

图片版权 Getty Images Image caption 事发地点为冰岛南部维克镇（图为首都雷克雅未克）

据中国驻冰岛大使馆消息，一辆旅游大巴在冰岛南部发生车祸，车上载有40多名乘客，都为中国人。

车祸已造成一人死亡，另有十余名伤势较重者已被送往医院接受治疗。

中国驻冰岛大使馆发表通报提醒游客。“冰岛冬季气候恶劣，请前往冰岛的中国公民务必注意人身及交通安全。”

侧翻

通报中介绍，事故发生在冰岛南部维克镇附近，距首都约250公里左右。

路透社援引警方消息称，这辆载有中国游客的大巴与一辆载有立陶宛游客的车辆相撞后，侧翻到主路旁。

路透社表示，载有立陶宛游客的车辆上无人受伤；大巴上的一名中国乘客当场死亡，另外十二名不同程度受伤的乘客被直升机送往最近的医院。

留学生

中国中央电视台采访到一位路过事发地参与救援的冰岛当地华人导游，据该导游介绍，这辆大巴上的游客是在英国留学的中国学生。

中国驻冰岛大使馆工作人员向澎湃新闻表示，目前收到很多电话，主要是着急的家长打电话来。另外，事故原因警察正在调查，还没有公布结果。

冰岛黄金旅行公司导游斯韦恩在接受中国中央人民广播电台采访时称，昨天经过该地段，路面结满了冰，斯韦恩有35年的驾龄，也只敢低速驾驶（每小时16到17公里）。

斯韦恩建议在这个季节来冰岛旅行不要选择自驾游，因为游客缺乏在结冰的路面上开车的经验。

去年10月，一辆载有41名乘客的大巴在冰岛发生事故，造成7人受伤，其中两人伤势严重。车上所载大部分是中国人。

中国游客激增

图片版权 Getty Images Image caption 极光吸引不少中国游客

冰岛拥有优美的极地风光，再加上近年来冰岛货币贬值，冰岛游受到越来越多中国游客的青睐。

据《冰岛评论》报道，2015年前往冰岛旅游的中国游客超过48000人，同比增长近一倍，占当年外籍游客总人数的3.8%，而五年前该数字为1.1%。

路透社援引冰岛旅游局的数据显示，在过去6个月中，约有4.75万中国人到冰岛旅游，占同期游客总人数的3.6%。