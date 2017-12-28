回国期限还剩3天 贾跃亭会回中国吗？

图片版权 Reuters Image caption 自7月以来，贾跃亭一直待在美国。

"下周回国贾跃亭！"这句话已经成为2017年中国网络上的流行语。

作为乐视控股的创始人，贾跃亭曾经是中国富豪排行榜上的常客，也是"成功者"、"造梦者"的代表。但从2016年底开始，随着乐视系企业的资金链危机不断发酵，这个名字总是和负面消息联系在一起。

贾跃亭此前对内地媒体透露，他在国内有约400亿元的资产被冻结，乐视系负债200多亿，贾跃亭承担其中100多亿债务的担保责任。

他在今年7月4日前往美国，之后一直没有回到内地。

本周，北京证监局的一份《关于责令贾跃亭国内履责的通告》再次将贾跃亭推上了风口浪尖。

通告责令贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，妥善处置公司风险，切实保护投资者合法权益。

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时间不多了，贾跃亭面临什么样的抉择呢？

为什么不回国？

贾跃亭在国内面临的麻烦有两个方面：明显的债务问题和由于敏感不太被提及的政治问题。

4月16日，乐视系上市公司乐视网发布停牌公告； 6月28日乐视网股东大会上，贾跃亭表示"这次的困难出乎意料"；7月4日晚间，乐视网发表公告，称贾跃亭及乐视控股所持有的乐视网股份已有99.06%被冻结。7月6日乐视网表示，贾跃亭已辞去乐视网董事长一职，退出董事会，不再担任乐视控股的法定代表人。

今年11月，贾跃亭曾在接受腾讯专访时透露，包括非上市体系股权、地产和上市公司体系股权在内，他在国内共有约400亿的资产被冻结。他还说，整个乐视的负债大约有200多亿元，其中100多亿由他承担连带担保责任。

贾跃亭表示，债务纠纷会涉及到他，他可能会被限制出境和消费。

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目前一些机构和供应商已经在内地起诉乐视，一位不愿具名的中国律师对BBC中文表示，如果贾跃亭回国，他有可能会被债权人申请限制离境。

今年12月，由于与平安证券和华福证券的债权纠纷，北京市三中院两次把贾跃亭列为失信被执行人，也就是俗称的"老赖"。根据相关规定，人民法院可以限制失信被执行人在国内的高消费行为，比如不能乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位，不能购买不动产或新建、扩建、高档装修房屋，不能租赁高档写字楼等场所办公，子女不能就读高收费的私立学校等。

贾跃亭与令完成

BBC中文记者周卫 分析：

贾跃亭在2004年创办了乐视网。2010年，在一片质疑IPO数字造假的声音中，乐视网在创业板成功上市，消息人士称，乐视网上市有得到了前中办主任令计划的弟弟令完成的帮助。

贾跃亭于2004-2005年间结识令完成。2008年，令完成出资成立北京汇金立方投资管理中心。而在2007年，贾跃亭借用他山西老友的身份证注册了一家名为杰威森的公司，杰威森在次年投资了令完成的汇金立方。

接下来的几年内，汇金立方投资了多家公司并使这些公司上市。上市后，汇金立方开始陆续套现。

目前，令计划已在狱中服刑，而令完成一直躲在美国。

不回国能躲避麻烦吗？

上述律师表示，虽然北京证监局点名要求贾跃亭回国，但这个通知对贾没有法律约束力，只能起敦促作用。

该律师告诉BBC中文，法律上证监局没有义务下发这种通知。只是乐视事件影响太大，所以这个通知可以看作是监管部门不得不做的一种表态。

对于乐视在国内面临的债务问题，该律师称，从公司法和证券法的角度，对于公司的债权，原法定代表人和实际控制人只要出资到位，并不用负其它法律责任。

但贾跃亭对以个人名义作出担保负有担保责任。“如果担保了被起诉，依法就会判其履行担保责任。判决生效后，就会执行其名下财产，与他在国内国外无关。”

而对于贾跃亭在美国的财产，中国官媒近日发声，称其在美国的财产也并非没有办法裁决。《人民日报》海外版旗下公众号"侠客岛"25日发文称，贾跃亭的问题属于民事纠纷，如果债权人在国内对贾跃亭本人发起诉讼，即使贾跃亭本人不亲自回国出庭，根据中国《民事诉讼法》，中国法院可以请求美国法院协助承认和执行判决。

不过文章中也承认，实际操作中这种方式难度较大。

贾跃亭现在在美国干什么？

就在北京证监局下发通知的两天前，前盛大文学CEO侯小强在微博上表示，在洛杉矶见到了贾跃亭夫妇，并且试驾了FF91。目前他已删除相关微博。

而贾跃亭本人也在圣诞节当天发微博，祝福“所有FF人圣诞快乐”。

FF91是电动汽车初创公司法拉第未来（Faraday Future）的首款量产车型， 而FF的目标是挑战特斯拉（Tesla Motors）在这个领域的领导地位。

辞任乐视系上市公司职务后，贾跃亭出任乐视汽车生态全球董事长，并发表声明称自己辞去上市公司CEO和其他职务就是为了全力以赴实现FF91的最快量产上市。

图片版权 Getty Images Image caption 贾跃亭说，在美国的主要目的是为FF融资。图为2017国际消费电子展期间举行的FF发布会上，贾跃亭与FF高层在FF91前合影。

腾讯在专访他的文章中写道，贾跃亭现在的身份是FF的创始人。

在专访中贾跃亭表示，自己有回国计划的时间点，但首先要完成FF的A轮融资。一旦回国可能不能再来美国，那FF的融资就"没戏了"。

贾跃亭还说，考虑用FF项目的未来个人收益，优先偿还自己承担的相关债务，并称“100%够还”。

本月早些时候，有中国媒体援引FF内部员工消息称，FF已经获得一拨10亿美元的融资，引发了对于投资方背景的一系列猜测与讨论，不少被传与此有关的公司纷纷辟谣。随后经济观察网引用FF一公关人士表述称，融资还未到位，“还在等消息”。

7月份发表声明时，贾跃亭曾说，对于乐视的挑战，自己会承担全部责任，对员工、用户、客户和投资者也会尽责到底。

究竟如何负责，何时负责，关注这个问题的人越来越多了。

BBC专访回顾：势言打破苹果模式的贾跃亭