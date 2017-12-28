观点：青年军"被搜索"为新党打开生路？

图片版权 CNA Image caption 侯汉廷（左）与王炳忠（右）是新党年轻一代中的敢言人物。

（注：本文不代表BBC立场和观点）

旗下青年党员被检调单位以涉及"共谍案"而被搜索，造成轩然大波、这会是在台湾被视为统派政党的新党冲出一条生路的机会吗？

新党的成立源自于1993年李登辉接任国民党主席，造成当时党内"新国民党连线"为主的一批国民党党员不满、脱党出走，成立了这个当时以"第三势力"作为诉求的政党。

一度辉煌

1994年到2000年之间是新党最辉煌的时代，许多选民认为新党可以成为国民党和民进党之外的第三选择，一度在立法院成为"关键少数"，但是后来党内多次的内讧加上2000年总统大选之后，许多支持者转向支持亲民党，新党在台湾政治的影响力便一直滑落。

到了2008年，统派色彩相近的马英九赢得总统大选，在"国新合"的口号之下、新党的党员更是流失严重，一度在台湾政坛发光发热的新党到了现在，就只剩下2席市议员。

基本群众

从2016年总统和立法委员选举的得票来看，没有推出总统和副总统候选人的新党虽然推出两名立委候选人，但是没有当选，不过决定不分区立委席次的政党票，全台总共获得51万多张。

从这点来看，新党仍旧有相当程度的支持者，未必如一些评论人士所形容的该党已经"泡沫化"。此外，新党以统派政党之姿受到中国高层的礼遇，虽然不见得能够被大部分民众所接受，但是对部分特定的群体还是有相当的吸引力。

新党被外界诟病的问题除了统派色彩强烈之外，还有该党的内部问题。党主席郁慕明从2002年就任以来已经15年，因此被形容是"从未经历党内民主的万年主席"，而包括郁慕明在内的党内高层或者知名党员在中国经商也时常被拿出来做文章。

图片版权 CNA Image caption 检调单位清晨分别前往王炳忠等人住处搜索引起了舆论的非议。

年轻一代

这次因为涉及​​"共谍案"而被检察单位依"证人"身份传唤和搜索的王炳忠、侯汉廷等4个人算是新党的年轻一代，但是看媒体对其的报道，大多是以揶揄的口吻。此外，郁慕明形容王炳忠"成事不足败事有余" 的一席话，似乎显示这4人在新党虽然头衔很高、但是党内地位到底如何？

党内的高层一再以"小孩子"来形容王炳忠等人，或许是想要为他们开脱嫌疑，但是也显示了在新党排资论辈当中，王炳忠等人也许可以算是新党的知名人物，但是恐怕难以算是新党的"核心人物"。

不过对新党而言，王炳忠等人可以说是向北京展现新党年轻一代力量的"样板"，相较于国民党和亲民党在历次与北京高层领导人会面的场合上都缺乏年轻人的面孔，王炳忠等人到北京和习近平握手的画面，的确是其他泛蓝政党所欠缺的。

王炳忠等人对台湾的年轻人有多少的号召力，可能是一个需要思索的问题。从台湾历次选举的结果来看，中共在台湾年轻人心目中的形象有很大的改善空间，以中共作为选举的后盾、以"统一"作为主要诉求，在台湾可能不是一个明智的选择。

图片版权 CNA Image caption 新党的支持者指责搜索王炳忠等人住处是"绿色恐怖"。

蓝绿之争

新党在几次选举的成绩一次不如一次，在许多评论人士看来，就是不能"创造社会共鸣的主题"。从过去的经验来看，台湾的选民对蓝绿光谱偏向极端的政党都有相当的疑虑。新党在2016选举中得票滑落，而光谱另一端的台湾团结联盟也是从2012年的第三大党到2016年年初黯然宣布解散。

在台湾，一个政党长期没有能够赢得重要选举席位的话，这个政党的前途就岌岌可危，这也是新党现在面对的问题。另外一个问题是，虽然台湾的政治很容易就会被操作成蓝绿对峙，但是同属"泛蓝"的新党从来没有办法占据领导地位。

而近年来统派属性的政党陆续出现，多少也对新党带来威胁，而且新党和北京的互动愈热络、该党"捍卫中华民国"的立场就愈会被外界质疑，成为就算是深蓝一派都很难接受的政党。