中国的今日头条、凤凰新闻手机客户端被当局指控“持续传播色情低俗信息”、“违规转载新闻信息”。两家公司表示会认真整改。这是中国另一起案例，证明其加强互联网管控的决心。

审查不到位

据中国官方新华社报导，国家互联网信息办公室星期五（29日）指导北京市网信办分别约谈两家企业负责人，责令企业立即停止违法违规行为。

当局指，两家公司的手机客户端“违反国家有关互联网法律法规和管理要求，传播色情低俗信息，存在严重导向问题，对网上舆论生态造成恶劣影响”。

其中，今日头条手机客户端“违规转载新闻信息”，且“标题党”问题突出，“严重干扰了网上传播秩序”。

凤凰新闻手机客户端“违规自采和转载新闻信息，扰乱了网上传播秩序”。

两家公司负责人表示，会严格落实要求，就相关问题进行自查自纠，并分别对问题严重的频道暂停内容更新，加强网站业务和人员管理。

根据易观千帆发出的排名显示，今日头条APP日均活跃用户有6723万，而凤凰新闻APP则有1728万。

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算法推荐有问题？

人民网之后发表评论文章，加以讨论网络新闻平台的“违规行为”。

文章特别批评这些平台的“算法推荐”问题，指这“不靠谱”、“没底线”。

“算法推荐”是指，根据用户点击纪录，用算法分析用户喜好，以个人化推送相似度高的信息。

全球不少网络新闻平台、以至脸书（Facebook）、推特（Twitter）也采取类似手段，名义是向用户一些个人化信息，早已有评论指，这种措施加剧了互联网变得两极化，有时会为用户提供相对的广告，亦被质疑涉及私隐问题。

文章批评，这种算法背后，是“网络商家的精心设计”，为了得到广告商的青睐、追求流量而发出低俗信息。

人民网举例指，如果在手机看过“无痛分娩”的新闻，APP页面推荐的新闻包括“儿媳虐待婆婆将其赶出家门，一年后婆婆坐着豪车回来，儿媳傻了”、“人性的欲望，别不好意思看”，并配有诱惑配图，往下翩还有“不堪的黄段子、明星不靠谱八卦、神怪迷信的一惊一乍”。

人民网指，这些令“污染青少年，侵占有益阅读空间，甚至损害社会道德”。

“时政新闻常常在寒风中孤独地挺立，与这些低俗信息形成强烈的反差。”文章写说。

中国国家主席习近平曾经说：“网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。谁都不愿生活在一个充斥着虚假、诈骗、攻击、谩骂、恐怖、色情、暴力的空间。”

他称，“互联网不是法外之地”，“没有哪个国家会允许这样的行为泛滥开来”。

人民网呼吁企业细味习近平的“苦口婆心”，强调网上新闻信息管理是要“净化”，而非“管死”。

有观察人士认为，中国当局所谓“净化”互联网，意在“审查网络”，“打压言论自由”。中国当局近期加强互联网管控，即使是网络新闻平台，也需要得到国家牌照。

今年以来，中国当局正向多个互联网公司罚款和责令整改，例如腾讯、新浪微博、百度，在9月就被罚款。