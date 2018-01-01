图片版权 Getty Images Image caption 野生动物保护人士认为，每年有3万只非洲大象被盗猎者杀害。

中国一直是世界上最大的象牙市场之一。但2018年起，所有关于象牙与象牙制品的交易在中国都是违法行为。

此举被称赞为保护世界大象数量做出的重大进展。

野生动物保护人士认为，每年有3万只非洲大象被盗猎者杀害。

中国官方媒体表示，过去一年未经处理的象牙价格已经下降了65%。同时新华社报道称，中国查获的走私象牙数量也减少了80%。

这一禁令于2016年宣布，并在2017年最后一天正式生效。

据新华社报道，中国已有67家注册登记的象牙加工和销售场所被关闭，剩余的105家单位计划在2017年12月31日前关停。

中国国家林业局官方微博发表的一条帖文中提到，“如果今后商家和您说，‘这是国家批准的象牙专卖店’……他一定在忽悠您以身试法”。

新华社称，在姚明等许多名人的支持下，中国在象牙禁令生效前开展了“史上最大的公众宣传活动之一”。

图片版权 Other Image caption 姚明等名人发声支持象牙禁令。

世界自然基金会(WWF)表示，“很高兴看到世界上最大的象牙市场关门”。该机构非洲干事弗雷德·库马（Fred Kumah）在博客中写道，“这是非常关键的一步，应该会对在非洲的大象保护起重要推动作用”。

“虽然目前全世界都在赞扬中国对打击区域非法野生动物贸易起到的领导作用，但我还是不由自主会想到，在中国和非洲，前面的任务仍然十分艰巨。”

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库马写道，虽然目前禁令在中国国内取得了很大的公众支持，但还是有一些人没有意识到禁令已经生效，因此他敦促应该继续加强相关方面的教育。

国际公益组织野生救援（WildAid）执行总裁奈彼德（Peter Knights）表示，这一禁令是“减少盗猎大象的最重要一步”。

他说，“由于中国禁止商业性象牙销售，在2018伊始，我们可以希望大象会更加安全了”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国称象牙禁令获得了公众的广泛支持。

然而香港并不在禁令范围内，有人对此表示担忧。香港是重要的象牙交易中心，其大部分顾客被认为来自中国大陆。

香港拟于2021年全面禁止象牙贸易。

根据联合国濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)，中国此前已经禁止销售1975年以后获得的象牙。

但一直以来有批评指，允许公开销售其他象牙产品推动了对象牙社会地位象征的需求，也使得非法贸易愈演愈烈。

国际社会已经在1990年禁止象牙贸易。