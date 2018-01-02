图片版权 BUAA Image caption 北京航空航天大学爆出有教授怀疑性骚扰多名女学生的风波

继江西南昌大学后，再有中国高校教师性骚扰女学生的事件曝光。一名北京航空航天大学博士毕业生，在网络上“实名举报”其博士论文副导师对其性骚扰，并称至少6名其他女学生有同样遭遇。

北京航空航天大学随后公布称，已暂停有关副教授的职务，调查事件。涉事教授则向媒体称自己“没做违法乱纪的事”。

事件在中国大陆的社交网络疯传，该女博士的举报文章，一天之内已获300万阅读量。网上反响大部份对事主表示支持，并赞扬北航校方的处理效率。

举报人罗茜茜向BBC中文表示，事件发生在十多年前，法律追溯期已过，今次在网上披露事件，是希望促成母校、以至中国的高校校园，建立出防范性骚扰的机制。

去年底以来，鼓励性侵受害者勇敢说出经历的“#metoo”运动，席卷欧美国家的娱乐界、体坛等不同界别，但这场运动在亚洲相对影响较小。今次北航博士“实名举报”的事件，会否激发出中国大陆自己的“#我也是”风潮呢？

现居美国的罗茜茜受访时说，自己深受该运动鼓舞：“美国社会的#metoo（运动），给了我很多勇气。”

是否担心自己的行动，在中国较保守的舆论环境中，后继无人？罗茜茜相信，“#metoo”在中国有越滚越大的可能：“我觉得，中国人的维权意识越来越强了。”

校方怎么回应?

2018年的第一天，罗茜茜在微博发表文章，标题《我要实名举报北航教授、长江学者陈小武性骚扰女学生》，指自己12年前在北京航空航天大学攻读博士期间，曾被副导师陈小武性骚扰，形容对方“霸王硬上弓要扑”，但未有得逞。

罗的文章形容，“在他手下读书的几年，是我人生的噩梦”，她为此患上抑郁症，一直要服用药物，直到获得出国机会。“我开始是对科研有着极大兴趣的，”罗茜茜写道：“经历他这种极品导师以后，我从此和科研是陌路了。”

罗茜茜文中称，去年底在网站“知乎”出现一些匿名讨论，指控陈小武曾经性骚扰其他女学生；与其他受害者取得联络后，决定向学校举报，也获得学校回应，承诺跟进。

文章刊发后，北京航空航天大学校方在同日晚间发表声明，称对有关举报“高度重视”，已展开调查：“（校方）已暂停陈小武的工作…有关情况一经查实，将坚决严肃处理，绝不姑息。”

图片版权 WEIBO Image caption 罗茜茜实名公开举报同日，北航校方发表回应称已将涉事教师停职

而被指控的北航计算机学院教授陈小武，则已向《北京青年报》表示，自己“没有做过违法乱纪的事”，一切以学校调查结果为准，并称事件涉及个人名誉，他会保留一切合法权益。

在中国喊#metoo不容易？

上月，江西南昌大学两名毕业生匿名举报，该校国学院副院长曾分别“猥亵”、“性侵”二人，最终被指控的教授，以及被指曾要求受害者“顾及学院名誉”私了的院长均被免职，南昌警方亦确认接到报案，展开调查。

近年来，高校内老师性侵、性骚扰学生的案例并不鲜有。南昌大学事件见诸报端之前，黑龙江省纪委驻教育厅纪检组刚刚通报了一起教师利用微信向女学生发送淫秽性语言事件，数年后福建厦门大学亦有类似事件曝光。

有专家分析认为，类似事件频发，其中一个主因是内地法律没有要求高校负起提供相应的责任。

今次北航在“实名举报”上网后即日作出回应，被网民赞赏反应迅捷。

但今次北航的个案，与欧美国家的“#metoo”行动，先在网上曝光引发舆论关注、再促成业界针对侵犯者采取实质行动的惯性不同。

据罗茜茜向BBC中文披露，她在去年10月中旬向学校举报，今年1月在网上披露事件，中间隔了差不多两个月的时间，期间她一直在配合学校的调查，直到确认校方已将陈停职，她才在网上公布事件。

根据罗茜茜在微博上的统计，目前已知连她在内，有至少7名女学生曾经受害。 “我一直很后悔为了学位当时没有勇敢站出来，”她在举报文章中写道：“否则也不会有后续那么多其他受害者。”

图片版权 WEIBO Image caption 罗茜茜的公开举报文章在中国大陆的社交网站广泛传播

“不能止于曝光”

因年代久远，“过了法律意义上的追溯期”，目前已知的受害者均无计划报警；而在罗将事件曝光之前，北航校方也已经采取了实质行动处理。

仍决定将事件公诸于众，罗茜茜向BBC中文说，她对事态发展有以下期许：

学校开除涉事教师，让他不再有机会以老师身份接触学子

学校将调查过程和结果公布于众

学校建立出台性骚扰防范机制

“校园缺乏防范性骚扰机制，还有导师对学生学术生涯的否决权太大，在国内高校要换导师，按现行制度也很难……”罗茜茜向记者总结：“在高校里，学生是绝对的弱势群体。”

“美国有非常严格的这方面的法规和举报机制，而我们中国没有……如何在性骚扰发生前对潜在骚扰者构成震慑力，如何在被骚扰中勇敢对骚扰者说NO，如何在被性骚扰后取证自保，这才是我们需要关注的地方。”她在举报文章中强调。

虽然十分忧虑被指责为“境外势力”操控，但罗茜茜说因为自己身在海外，曝光事件的风险较低，所以仍决定具名公开举报：“我不做，就更没有人做了。”

在接受我们的访问后，罗茜茜再次在微博上披露更多讯息。

“我的曝光不能止于曝光。”罗茜茜写道。 “希望这次维权，能让更多人有足够的勇气站出来说#我也是（#MeToo）。”