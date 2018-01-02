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台湾官方12月18日宣布，将于未来换发新版的晶片护照，强调防伪功能升级，增加许多先进技术。台湾外交部同时说，会在内页中增加台湾乡土风景与特色地标。

只是，该批护照却在发放后，被民众发现其中的内页，误植到美国华盛顿杜勒斯国际机场（Washington Dulles International Airport），让台湾护照出现美国风景。

外交部起先否认，并称那是台湾的桃园国际机场，随后在圣诞节时承认“用错图片”，且有55万本印制的护照受到影响，已经发放285本。

外交部领事事务局对此解释，当时负责设计的中央印制厂人员在绘制图案时，错误撷取了网路上标示为桃园国际机场，实则为杜勒斯机场的图片。外交部也做出第一波惩处，将现任局长陈华玉降职，前任局长、驻加拿大代表龚中诚调回台湾。

这起事件也让外交部受到外界批评。国民党立委许毓仁表示，这是严肃的国格问题：“护照代表国民出国的唯一身份，护照图案是主权象征与国家地位，这种错误会造成不必要的政治联想”。网友也对此讽刺“台湾成为美国第51州了”。

“再花公帑”

图片版权 BBC Chinese Image caption 台湾外交部领事局副局长蔡幼文表示，已经印制的55万本内页错误护照，将会用1美元的“防伪贴纸“贴在错误页

原先外界预估重印费用将高达2.2亿台币（约740万美金），台湾外交部召开记者会表示，将用新款“防伪贴纸”贴在印错的页面上，成本为一张30台币（约1美金）。当局估计全部更新费用为55万美金。

这样的做法，引起正反两面评价。国民党立委曾铭宗表示：“台湾护照未来出现一种贴过，一种没有贴过的版本，恐会让其他国家移民官困扰”。而执政的民进党立委王定宇则表示，避免再度大花公帑重印“算是大错中的小对”。

外交部也在网站上发表道歉声明，甚至还有传言指称，外交部长李大维会对此“负起责任”，台湾总统府则是严厉否认传闻。

不少网友批评，无论花大小钱，都是国民辛苦纳税金。再者，这种贴纸可能会造成未来出国不便，想自行撕掉。但外交部发言人李宪章表示：“护照更改后、样式都会通知各国政府，因此贴纸属于护照一部分，私下即是毁损护照”。

“概念相同”

图片版权 Getty Images Image caption 台湾护照内页出现美国华盛顿杜勒斯国际机场的图片

遭到台湾官方误植的杜勒斯机场主航厦于1962年建成，外型采用弧型状，如双翼翱翔的态势。

负责桃园国际机场第一航厦改善工程的团纪彦建筑设计事务所曾对《台湾建筑杂志》表示：“第一航厦建造于1979年，可以看出建筑本身有受到美国华盛顿杜勒斯机场的影响。”

而或许就是这样的概念极为相似，造成台湾设计方在图片上的“误判”。台方虽然声称，是从观光局的图库与摄影作品中挑选。但网友也发现，如果用谷歌图片搜寻“桃园机场”，也会出现一两张杜勒斯机场的照片，怀疑根本是设计团队“用谷歌找图设计护照”。

过往台湾由于统独的争议，部分独派人士也会印制“台湾国”贴纸，自己贴在护照上前往其他国家。昔日国民党执政时，曾对此大力反对，并认为贴贴纸是“护照变造”，不会被其他国家承认。

由于两岸局势，台湾也规定一但台人领有中国大陆护照，即违反两岸条例，台湾护照将自动被注销。过往曾发生台人在大陆，为求便利申请前往俄罗斯的一次性护照，而被台湾当局注销护照的案例。