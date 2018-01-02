Pokemon Go计划登陆中国 现在才来晚不晚？

图片版权 NOEL CELIS Image caption 精灵宝可梦Go曾在菲律宾人气太高，导致当局禁止在政府办公室内玩这款游戏。

开发游戏精灵宝可梦Go（Pokemon Go）的公司Niantic宣布，计划在中国发行这一款抓精灵游戏。

Niantic接受《金融时报》访问时表示，该公司与中国公司网易达成协议后，这款增强现实（Augmented Reality）游戏将登录中国。

中国有政策规定，外国公司要想在中国推出网上内容时，必须要与中国境内企业进行合作。

Niantic没有提及精灵宝可梦Go登陆中国的具体日期。

中国为何要等这么久？

精灵宝可梦Go于2016年发行，发行后在全世界都非常成功。

游戏中，玩家使用智能手机在现实生活里寻找、捕捉游戏中的虚拟精灵，随后用自己捕捉到的精灵与其他玩家对决。

这种游戏模式被称为AR+LBS，即增强现实技术与基于位置服务结合的游戏产品。精灵宝可梦在海外流行后，中国许多游戏厂商也试图研发这种模式产品，也有公司试图引进这款游戏。

2017年1月，中国广电总局表示，这类游戏对地理信息安全、社会交通安全和消费者人身安全存在威胁，“出于对国家安全与人民生命财产安全的高度负责”，暂不受理审批此类游戏。

也有分析表示，精灵宝可梦游戏依托谷歌地图，而谷歌服务在中国被封锁，这可能也是该游戏迟迟无法进入中国的一个原因。

网易在中国游戏市场份额不小。据中国媒体报道，2016年网易游戏全年收入达到279.8亿元，与腾讯合占中国游戏市场收入的六成。

另一方面， “王者荣耀”与逃杀生存类游戏等偏向关系链社交的组队游戏目前在中国比较流行，精灵宝可梦这类AR+LBS游戏能取得多大的成功是个很大的未知数。

竞争时间

Niantic执行总裁约翰‧汉克（John Hanke）告诉《金融时报》，他们“肯定”想要让自己的游戏进入中国这个世界最大移动市场。

汉克表示，精灵宝可梦的流行使得公司现金充足，并且为公司扩张打下良好基础。最近他们筹集了一笔两亿美元的投资，这也有利于公司扩大规模。

汉克称，虽然该游戏玩家数量已经急剧减少，但仍有一部分“坚实”的核心玩家在玩。

他说，通过发行精灵宝可梦，Niantic在技术和政策方面已经积累了很强的专业能力，这种优势也会被运用在未来推出的游戏里。

Niantic的下一个大型游戏与大受欢迎的哈利波特故事系列有关。汉克说新游戏有潜力吸引大量用户。这款游戏预计于2018年下半年上市。

2018年，Niantic可能会面临谷歌、苹果、脸书（Facebook）、色拉布（Snap）等公司的挑战，这些公司都已为开发者发布AR工具包。此外，中国网络零售巨头阿里巴巴也已经宣布，计划利用AR帮助其商业伙伴。