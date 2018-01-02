“共谍”价码曝光？新党坚称王炳忠“只是证人”

图片版权 CNA Image caption 王炳忠在周二晚间召开记者会。

台湾检方宣布“陆生共谍”周泓旭案侦查终结，并罗列对台统一工作“价目表”。证人王炳忠则否认“接受国台办1500万”的指控，并称将对“违反事实”报道的媒体提告。

台湾台北地方法院检察署周二公布（1月2日）陆生周泓旭涉嫌违反国家安全法的侦查结果。新闻稿指出，将周泓旭的随身硬盘资料还原后，取得若干违反国家安全法的证据，“共谍价目表”也随之曝光。

检方表示，周泓旭在2014年陆续结识现任新党干部的王炳忠、侯汉廷、林明正，同年年底接受国台办指示担任联系窗口，参与王炳忠等人运作的“燎原新闻网”、“星火T计画”等统战相关工作，提供资金并回报王炳忠等人的工作计画及成果。

新党发言人王炳忠周二晚间回应侦查结果，表示自己在案中始终是证人身份，并未涉案。他称侦察结果公布的全是周泓旭个人硬盘的资料，他在12月19日被以证人身份讯问之前对这些事“毫不知情，闻所未闻”。

王炳忠称“王炳忠年拿国台办1500万发展共谍组织”等报道违反事实，要求媒体更正，否则将在1月3日对他所提及的媒体提告。

新党也在周二晚间发布新闻稿表示，检方公布的资料只有周泓旭是被告，但检方新闻稿“却有含沙射影之嫌，误导社会大众以为王炳忠等人也是被告”，新党严正澄清并表达强烈抗议。

台湾中央社报道，大陆国务院台湾事务办公室发言人马晓光周二晚对于北检新闻稿的指控内容，仅简短回应称："你所提到的台湾有关机构1月2日下午披露的指涉国台办的有关内容，纯属无稽之谈。"

在12月19日王炳忠等人被搜索调查后，国台办发言人安峰山谴责台湾当局对主张两岸和平统一的力量和人士肆意打压和迫害。中国官媒《环球时报》也声援王炳忠。

“共谍价目表”？

图片版权 CNA Image caption 新党召开记者会回应调查结果。左二为王炳忠，右一为侯汉廷。

台湾法务部调查局2017年3月收押2016年自台湾国立政治大学企业管理研究所毕业、自称来自中国辽宁省的周泓旭。情报资料指出，周泓旭利用学生身份发展共产党间谍组织。中国大陆国台办发言人马晓光表示此事是台湾方“蓄意捏造，制造事端”。

根据检方新闻稿，“星火T计画”旨在结识台湾军方人员，与之深入交往取得情报，依照交往程度有不同金额的奖励。

在线上与军方或有军方人脉者建立联系有3000元新台币（约658元人民币）

在网路上定期互动交流奖金5000新台币

相识见面奖金10000元新台币并且可报销餐费

私约谈心并“接受小组与上级机关直接指导”奖金50000元

检方称，王炳忠成立的新媒体“燎原新闻网”是“星火T计画”的平台之一。而检方从周泓旭处取得中国国台办资助燎原新闻网的工作报告指出，截至2015年底，启用资金实到20万美元，而王炳忠之父保管过程中不慎遗失2万美元，因此目前可用资金有18万美元左右。国台办并承诺一连三年，每年资助1500万台币（约329万人民币）供王炳忠使用。

燎原新闻网是什么？

图片版权 FACEBOOK Image caption 燎原新闻网粉丝专页截图。在发稿时按赞数已突破4000人。

燎原新闻网的Facebook粉丝专页成立于2016年2 月，有3000多人按赞。“共谍价码”新闻曝光后，燎原新闻网“一夜涨粉”至4000多人，网民在几个小时内涌进粉丝专页留言。

有网民留言“我要来报名当匪谍拿钱”、“这种粉丝页也值1500万？”。

燎原新闻网的主网站标语是“星星之火，点亮台湾，荣耀中华”，网站内容是两岸新闻和时事评论。

根据检方新闻稿，周泓旭在工作报告中指出燎原新闻网的写手“侧重写作、演讲能力训练，重点在培养能写能战，思想过硬的统派青年。”

王炳忠在记者会上说，成立燎原新闻网是“在新媒体方面也能建立起一个自己可以发声的平台”，他更举出国民党、民进党及其他社运组织也都有运营新媒体，并多次称燎原新闻网是一个“很阳春”的网站。

冰山一角？

英国诺丁汉大学中国政策学院主任苏利文（Jonathan Sullivan）对BBC中文表示，周泓旭案的侦查结果“并不令人惊讶”，他说台湾是个开放的社会，中国特务有许多渠道能渗透，该案可能只是冰山一角。

诺丁汉大学中国政策研究所资深研究员寇谧将（J. Michael Cole）回应BBC中文称，国台办把钱投进台湾的传闻由来已久，相信事件接下来还有更多发展。