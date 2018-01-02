大陆与台湾2018年面临什么挑战？

图片版权 CNA Image caption 近日，中国大陆空军飞机绕台湾巡航引发台海局势紧张。图为台湾国防部公布空军拍摄的中共军机画面，图中包含轰六轰炸机与台湾经国号战机。

中国大陆主席习近平在2017年的岁末发表对中国人民的新年谈话。 “改革进行到底，2020全数脱贫”，准确地描绘属于他与中国人民们的未来梦想，包含港澳台三地。想当然，台湾居民也是他心目中温暖的同胞。

在2017年底，台湾总统蔡英文也发表自己的谈话。表示未来一年仍是要将心力投注在台湾内政上。蔡英文同时提及，台湾在区域竞争间的地位是“不容许犯错”。

对比两项谈话，中国大陆官媒对习大力称赞，并称2017年是中国“大放异彩”年。而蔡英文的谈话，一如往常地受到正反两派激论。

然而，蔡英文是否在过去一年真的犯了什么错？外界普遍认为，她在两岸上的冷僵局依旧无法突破、台湾内部年轻人低薪、福利与老年人口剧增，都是她尚未解决的课题。

香港中文大学社科院教授林夏如对BBC中文指出，可以预期两岸未来冷对峙会持续。她认为，两边冷静不是坏事，反而是有机会“清理内部问题”。

她补充：“两岸正同样面临内部成长极大压力。与其说中国大陆是大放异彩，我会认为大陆是在稳健中持续想铺出一条长期战线规划，这点是台湾一直欠缺的”。她认为中共广大的公共建设支出，造就很大稳定力量。

频繁往返于大陆的林夏如，除了观察到各城市积极对内政开发的决心。她对共产党在一线城市大量启用40岁中生代人才也感到印象深刻。

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外交的艰难

过去一年，台湾外交上丢失了号称“最稳固邦交国”的巴拿马，就连南太平洋的帛琉与欧洲唯一的教廷，都一度被大陆强势挖角。

很多分析指出，蔡英文应该要主动改变，用新的方式跟大陆展开谈判。蔡英文则在记者会上说：“两岸基本上还是稳定态势，谈判也不是小房间磋商，很多场合都能互动。我们都是保持开放友善的姿态”。

台湾清华大学经济系教授黄朝熙则对BBC中文说，“两岸过去一年的关系当然还是紧张，但民间的交流依旧是频繁。中方也是个上有政策下有对策的环境”。

他建议台湾在两岸经济环境上，要赶紧走新的转型，迅速辅导中小企业品牌独立、创造口碑，才不会在中印等大国崛起下丧失过往优势。

林夏如说，台湾多半经济伙伴都不是邦交国，多一个或少一个邦交国，经济影响层面是不大。但对台湾来说，失去邦交仍是一种自尊挑战。

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内政的担忧

中共在十九大之后，喊出2027年人均收入要超过中等收入指标（12375美金），步入高收入社会。林夏如认为：“未来中国面临的将是中等收入陷阱危机，习近平的挑战太巨大，让13亿人进入小康均富社会。人类史上没人做过”。

而人口老化的问题同时挑战大陆，一胎化政策的那一代，已经持续步入30至40岁阶层，对长辈的照养将成大陆财政负担：“大陆经济成长晚了十几年，但是人口老化速度比谁都快速，这在世界也是罕见的”。

转到台湾，蔡英文政府上任一年多以来，内政问题上频频遭受挑战。从老一辈军人的退休年金改革，到年轻人的基本薪资、劳动福利调整等。许多人批评，向来自诩中间左派的民进党，正在渐渐右倾。

蔡英文宣示，会与年轻人站在一起解决低薪，过去一年多以来“改变正在开始”，让许多反对者听来格外刺耳。从数字可见，蔡英文支持度也持续下滑，根据民意机构调查，仅约35.5％。

对于未来两岸经济态势，黄朝熙建议：“两边不要刺激对方，民间自己就会找出新的交流模式。台湾经济危机在于大陆的IC零组件愈来愈好，台湾不能错失下一波转型机会”。

台湾低薪问题上，黄朝熙强调，薪资还是由市场机制决定，但政府应该从军公教方面做下示范：“台湾政府虽然在年金改革上牺牲掉部分老一辈。但他同时在新的一年，还是会预计给全体军公教加薪3%，结构面上，还是相对巩固了整体年龄层”。

林夏如指出，台湾政府喜欢看民意做事，而不是听专家意见做事，以至于公共政策不够透彻、缺乏创新。最后，常常为了凝聚国内共识，错失良机。

她建议，台湾或许可以参考北欧模式，朝向落实高福利社会共识政策，但要忍受低而稳定的经济小成长，“台湾现在是卡在高收入陷阱边缘”。

图片版权 Getty Images Image caption 美中台三方的关系，在特朗普上任后变得更难以预测。

美国的角色

美中台三方的关系，在特朗普上任后变得更难以预测。尤其日前美国承认耶路萨冷为以色列首都时，更引发与中东国家紧张，甚至与联合国对立。

林夏如分析2018年，台湾夹在美中两大国之间将变得更艰巨：“台湾要像日本韩国，更懂得去在美国关系上有艺术性地妥协，但是过去一年多以来，我认为台湾跟美国的互信是受到不小挑战。不论贸易额与政治互动都比过往少。”

黄朝熙则笑说：“特朗普自身还是面临到了政治诚信的问题，因为他的爆口太多，美国政府态度有时反而比他保守”。

他进一步指出，特朗普在2018年的贸易保守与施压预期会更加重：“台湾还是小型开放经济，要持续审慎地拓展自由贸易市场，积极加入其他组织。整体而言，我对2018的局势还是乐观的”。