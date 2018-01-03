供你读书不还钱？台湾母亲状告牙医儿子胜诉

图片版权 PA Image caption 这名台湾母亲指，儿子在成为收入丰厚的牙医之后不愿偿还学费

台湾法院就一宗案件作出裁定，下令一名男子向其母亲支付近100万美元（71万英镑），以偿还母亲养育他和供他上牙医课程的费用。

这名母亲在1997年与儿子签订了合约，当时儿子20岁，合约声明，儿子将在考取执照后将60%的收入付给母亲。

在他拒付数年之后，母亲将他告上了法庭。

儿子辩称，养育子女之后要求财政偿还是不对的，但是法院裁定合约有效。

他被下令连本带利偿还这些钱给母亲。

“赡养义务”

这名母亲姓罗，在与丈夫离婚后，独立养大了两个儿子。

罗女士表示，她在两个儿子身上花费了数十万美元，供他们上牙医学校，但是后来却担心，自己年老后，儿子不会愿意照顾她。

后来，罗女士与两个儿子签订合约，规定他们要将收入的一部分用于偿还学费，总额高达170万美元。

当地媒体报导，大儿子与母亲达成协议，修改合约条款，下调偿还数额。

不过，小儿子朱先生认为，他在签合约时还非常年轻，合约应该作废。

朱先生指，他毕业后在母亲的牙医诊所工作多年，帮她赚的钱已经超过他现在要付的数额。

最高法院发言人告诉BBC，多名法官一致达成这样的裁决，是因为他们认为儿子在签合约时已经成年，也并未在被威迫的情况下签约，因此合约有效。

BBC驻台湾记者萧霭君（Cindy Sui）报导，根据台湾民事法，成年子女有责任赡养年长的父母，不过大部分父母不会为此控告子女。

记者还表示，这一宗案件非常特别，因为它涉及了母子之间订立的一份合约。