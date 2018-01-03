遭质疑后 微信称“不会留存聊天记录”

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中国最受欢迎的社交应用程序微信，在一个措辞谨慎的反击中否认了吉利董事长李书福的指称，并表示"微信不会留存任何用户的聊天记录"。

中国媒体引述中国吉利董事长李书福近期在参加"2018正和岛新年论坛暨新年家宴"时感叹称："我心里就想，马化腾肯定天天在看我们的微信，因为他都可以看的，随便看，这些问题非常大。"

腾讯公司回应称 "纯属误解"。

吉利控股拥有沃尔沃汽车品牌。它是中国最大的汽车制造商之一，也是少数几个不受政府控制的汽车制造商之一。

隐私得分

微信在其社交媒体平台上回应李书福："微信不留存任何用户的聊天记录，聊天内容只存储在用户的手机、电脑等终端设备上；微信不会将用户的任何聊天内容用于大数据分析；因微信不存储、不分析用户聊天内容的技术模式，传言中所说"我们天天在看你的微信"纯属误解。"

微信的隐私政策称，应政府或执法部门的要求，可能需要保留和披露用户的信息。

在国际特赦组织（Amnesty International）编制的2016年社交应用隐私报告中，在总分为100分的总分中，微信得分为零。

报告中写道："它不仅没有达到任何要求，而且是唯一没有公开表示不会通过建立‘后门’来允许政府要求访问加密信息的公司。"

去年9月，中国政府对百度、微博和微信一并罚款，因为其未能妥善审查在线内容，并要求他们增加内容监控的方法。