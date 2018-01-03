“同一天生日”筹款乱象 折射互联网慈善困境

图片版权 Weibo Image caption "同一天生日"活动在两天时间内筹款近三百万元

“同一天生日”募捐活动主办方在其官方微博上表示，对该活动有疑虑者可进行退款。

这一慈善募捐活动颇具创意，捐助者在网页上输入自己的生日，系统就会匹配一名同日出生的贫困孩子，继续点击就能为其捐助1元。

在两天时间内，该活动筹款近三百万元。

但很快有网友发现，相同孩子的照片却出现不同的名字和生日。

“诈捐”的质疑席卷网络。深圳市民政局在其官方微博表示，成立调查组约见主办方负责人。

“出生在根本不存在的一天”

根据“同一天生日”筹款活动官网介绍，该活动由深圳市爱佑未来慈善基金会、北京零分贝科技有限公司、云南省昭通市镇雄县扶贫开发办公室三方共同发起。

该基金会的说明文件显示，该活动收集了两万多条镇雄县贫困孩子的数据，并在其中找出366个生日不同的孩子，以供捐助者查阅与自己生日相同的孩子，并提供捐助。

活动开始后，网友发现，11月24日出生的“贵碧”和1月3日出生的“阿碧”照片相同；5月5日出生的“阿豪”与12月26日出生的“小豪”照片也相同；名为“小丹”的女童出生日期显示为2009年2月29日，而这一天并不存在。

随后，爱佑未来通过其微博和官方网站称，有受助学生的信息都是真实的，上述错误是由工作人员将还在测试的页面放出所致；发现错误后决定停止该项目，并提供退款的通道。

互联网慈善

图片版权 Getty Images Image caption “郭美美事件”深深打击中国红十字会声誉

“郭美美事件”发生后，公众对官办慈善失去信心。

据联合国开发计划署发布的一份报告称，在“互联网+”行动的推动下，互联网捐赠体系具备强大的筹款能力，还向公众传达“向善”的积极信息。互联网慈善已经改变了中国人的慈善行为，成为他们生活的一部分。

图片版权 Tencent Image caption “小朋友画廊”页面

今年8月，腾讯公益发起“小朋友画廊”捐赠活动，通过微信可以查看36幅具称是自闭症儿童所画的画作，如果捐款任意数额，可获得一张电子版画作当做手机背景图片。

该活动在五个小时内筹集了1500余万元善款。

与此同时，各种质疑声也出现；腾讯也不得不对这些质疑回应，称该活动不存在所谓的“投资商”，善款将用于帮助患有自闭症、脑瘫、唐氏综合症等精智障碍的特殊人群改善生活，不存在"分成"。

BBC记者查找相关记录发现，“小朋友画廊”的资金管理方和“同一天生日”的主办方都为深圳爱佑未来慈善基金会。

信任危机

中央民族大学基金会研究中心执行主任李健向BBC中文表示，公众对互联网慈善组织的信任缺失主要是信息公开差，透明度低。

李健介绍，目前中国慈善组织没有统一的信息公开平台，地方建立的平台运行情况不佳，而一些机构会在其自身官网公布，公众不易查询善款流向。再者公众对慈善组织信任本身就很脆弱，机构运作一旦稍有失范，信任就会被破坏。

李健建议可在两个层面重建信任：

加强信息公开奖惩机制。如新加坡和德国，将信息分为强制公开和自愿公开两类，前者如不按规定公开将被惩罚，后者则鼓励公开并设置奖励机制。 建设或引入中间机构。这类机构会分析慈善组织在各种渠道公开的信息，并进行排行，鼓励公众对于排名靠前的机构捐款。

慈善伦理缺位

深圳爱佑未来慈善基金会在其发布的致歉信中，也对于一些公益人士质疑的“传播孩子照片”等隐私和伦理问题进行反思。

该基金会称，项目最初的出发点是“真实”，能让捐赠人有很直观的感受，但不可否认的是，互联网本身的传播特点和放大效应，确实会让原先一些传统的倡导捐助方式或者真实故事的呈现遇到新的问题和挑战，比如隐私问题和信息过度曝光的问题。

李健对类似情况表达忧虑，其背后是国内慈善伦理的缺位。对于慈善伦理的研究和确立不足，造成很多慈善机构拿不准什么必须要做，什么不能做。

李健认为，需要像学术界一样，设立慈善伦理委员会，对伦理规则进行讨论和确立，对筹款活动进行伦理审查。