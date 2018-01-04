台湾演员陈乔恩酒驾在大陆会被判重刑吗？

图片版权 CNA Image caption 陈乔恩酒驾被捕后打扮朴素面对媒体。

近年事业重心在中国大陆的台湾演员陈乔恩，周四（1月4日）在台北酒驾被捕。台湾社会对于酒驾加重量刑的呼声高涨，她可能面临什么处罚？如果她在大陆酒驾又会如何？

陈乔恩周四凌晨开车行经台北街头时遭警方临检，现场酒测值达0.67，移送法办后以10万元新台币（约2.19万人民币）交保。

陈乔恩在微博有5千9百多万粉丝，#陈乔恩酒驾被捕#的话题冲上微博热搜，累积至今已有2亿人次阅读。

陈乔恩周四中午在微博发文道歉：“我对于此次错误行为极有可能导致的安全隐患诚挚道歉。”她自称是在家中泡澡喝了一点酒，之后开车到住处附近买宵夜时被临检。她表示会记取教训不再违反交通规则。

陈乔恩让酒驾事件再度引发讨论。台湾酒驾事件频发，一些酒驾肇事致人于死的案例中，肇事者是累犯。

因此在去年年底，台湾有网友在“公共政策网路参与平台”提案“对酒驾累犯、性侵犯及对幼童伤害等增设刑法惩罚方式增加鞭刑制度”，获得31750名网友附议，相关政府部门依连署规定，拟在3月2日发表正式回应。

酒测值0.67是什么概念？

陈乔恩酒测值0.67，意即酒精浓度在呼气中达到每公升0.67毫克、血液中的酒精浓度在0.11% 至0.15%之间。

根据台湾政府部门宣导资料，喝两瓶啤酒，每公升呼气中的酒精浓度就会达到0.25毫克，血液中酒精含量0.05%，肇事率加倍，驾驶能力变差。

喝了四瓶啤酒，呼气中每公升酒精浓度可达0.55毫克，血液中酒精浓度0.11%，肇事率上升至10倍，身体的平衡感与判断力受到影响。

该宣导资料所用的啤酒单位是一瓶600毫升，酒精浓度5%。

在中国会被“重罚”？

图片版权 CNA Image caption 陈乔恩酒驾引起大批媒体关注。

在台湾，酒测值若超过每公升呼气0.15毫克即成立酒醉驾车，处驾驶人新台币1.5万至9万元罚金，并当场移置保管该汽车及吊扣驾驶执照一年。

吐气所含酒精浓度达每公升0.25毫克或血液中酒精浓度达0.05%以上者，即违反《刑法》公共危险罪，处二年以下有期徒刑，得并科20万元以下罚金。因为公共危险罪是公诉罪，因此警方会主动移送法办。

而如果五年内酒驾两次以上，罚款9万元，当场吊销驾照。如肇事致人重伤或死亡，肇事者吊销驾照且终身不得再考。所有酒驾者都必须接受道路交通安全讲习。

台湾酒驾标准被交通部长贺陈旦称“全球最严格”，但被网民批评没有达到实际效用。因为根据现行法令，酒驾者若无伤人，刑期和罚金都不高。

根据中国大陆的标准，驾驶人每公升血液中酒精含量超过200毫克、低于800毫克时即为酒驾，每公升血液中酒精含量超过800毫克（浓度0.08%），或吹气每公升酒精含量超过0.4毫克即为醉驾。

图片版权 Getty Images Image caption 在台湾以偶像剧走红的陈乔恩（图左）近年将演艺重心放在中国大陆。图为2015年陈乔恩亮相北京国际电影节。

陈乔恩的酒测值0.67，在台湾将被以公共危险罪起诉，在中国大陆也触犯危险驾驶罪。

中国在2011年修正《刑法》，醉驾者会触犯《刑法》危险驾驶罪，拘役及罚款处份。

2017年11月，前央视主播郎永淳醉驾案一审宣判，郎永淳被检验到血液中酒精含量为207.9mg/100ml（每公升2079毫克，浓度0.2079%），血液酒精含量达到200mg/100ml（每公升2000毫克）以上应从重量刑，因此依犯危险驾驶罪判郎永淳拘役三个月，罚金人民币四千元。

在香港，酒驾也是刑事罪刑，最高可判罚港币25000 元（约9万5千元新台币）及监禁三年。初犯就会被停牌，最短六个月，最多两年。

2017年5月，香港一名男子酒驾撞死人，因肇事者不是酒驾初犯，因此被判监禁两年并停牌五年。

还能有哪些处罚？

图片版权 CNA Image caption 醉酒驾车肇事长期名列台湾交通事故致死的主因。

台湾立法院交通委员会2017年4月初审通过《道路交通管理处罚条例》修正案，采“连坐法”，与酒驾者同车乘客罚新台币6000至1万2千元，拒绝酒测的罚款从9万调高到18万。修法增加“特殊识别车牌”，五年内酒驾累犯必须换特殊识别车牌，修法法案尚未通过三读实施。

日本法律严惩酒驾，除了酒驾者外，车辆提供者、酒类提供者以及同车乘客都会遭到处罚。

泰国政府祭出“非常手段”，酒驾者可被送至停尸间工作，直面酒驾可能造成的后果。

美国各州对酒驾的处罚不同，以加州为例，无人伤亡、无逃逸行为的酒驾初犯吊销驾照半年，罚款1500至1800美元，五年内如再次酒驾，罚款和刑期加备。若七年内有三次酒驾被捕纪录，即使无造成人员伤亡仍会被控二级谋杀罪。

加州有酒驾前科者还必须在车内安装“汽车发动酒测系统”，若车内有酒味就无法启动。

那些年酒驾的名人都怎么了？

图片版权 Getty Images Image caption 香港演员梁家辉获奖无数，但也因酒驾留有案底。

台湾歌手林晓培2007年酒驾肇事撞死人，依公共危险罪判拘役50天，过失致死判监禁六个月，缓刑两年，与死者家属达成800万新台币和解。酒驾事件令林晓培演艺事业中断。

中国知名音乐人高晓松2011年醉驾造成三人轻伤，依危险驾驶罪被判罚金4000人民币，拘役六个月，在北京东城区看守所服刑。高晓松近年来在中国以文化人身分主持谈话节目享有高知名度。

在《京城四少》、《武林外史》演出反派角色的中国演员刘朔2017年在横店酒驾自撞身亡，终年40岁。

香港演技派男星梁家辉三年内二度酒驾，2005年再度酒驾被判入狱两个月但缓刑三年，罚款一万元港币并停牌三年。