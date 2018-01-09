“世界的苍井空”：前AV女星的华丽转身

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1月1日，日本女星苍井空在社交媒体上宣布结婚，引来网友纷纷评论，也让苍井空再次成为话题人物。

苍井空是在中国最知名的日本艺人之一。然而在公开场合，并没有太多人会表示喜欢甚至看过她的作品——这些作品大部分是成人影片（AV）。

2010年以后，苍井空开始逐渐转型，主要方法之一是在中国公开活动。2010年11月11日，苍井空在生日当天开通新浪微博，至今微博粉丝已经超过1800万。

从曾经的AV明星到现在的社交媒体红人，苍井空是如何转身的？她的故事对流行文化有什么意义？

结婚消息引关注

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新年刚过，苍井空便在推特和微博上宣布自己结婚的消息。发布48小时内，这篇帖文在微博上已经得到超过11万次转发，17万次评论以及83万次点赞。在推特上也得到超过1000次转发和4000多次点赞。

留言栏里随处可见“祝福”字样。微博认证的娱乐博主“演员任涛”称，“我们都是从小看你电影长大的，会一如既往的支持你。网友”锦朝混血儿“说，”你永远是我的女神……幸福的生活一辈子！“

这条新闻不止在华语世界引起轰动，在邻国韩国也影响不小。关键词”苍井空“在第二天占据韩国最大门户网站Naver搜索榜第一名，有网友称，”所有男性都应该给她送上一份红包和分手信“。

”苍老师“

苍井空2001年正式开始成人演员生涯，因长相甜美，身材姣好，收获不少人气。据不完全统计，10年间苍井空出演的AV超过90部，2003-2005年间更是每月都有新作问世。

在中国，苍井空被称为“苍老师”。来自大陆的90后刘强（化名）告诉BBC，苍井空是他们很多人的性启蒙老师，而且传入中国的AV中，她的作品居多，因此他们亲切地叫她“老师”。

苍井空活跃的2000年代正值中国互联网普及阶段，各类论坛、门户网站和在线播放平台层出不穷，新的数字媒体环境为“苍井空” 在更广泛领域建立影响力提供了传播土壤。刘强说，上高中时班里的同学都会用MP4分享苍井空和其他女优的作品，上大学后就转移到了快播等播放平台，变得更加“方便”。

”德艺双馨”的网络明星

2011年之后，苍井空再无新的成人作品问世，之后一直在转型成为流行文化中的常态艺人，致力于深耕中国市场。微博上苍井空的身份认证是日本女星、电影演员、歌手。2011年，她发行了首支中文单曲，2012年，她用中日双语主演的首部微电影在中国问世，此后又陆续发行几张中文专辑和影视作品。

但在网络上更多引起话题的是她在微博的言论，和商业活动上的表现。2010年11月11日，苍井空在生日当天开通微博，24小时内吸引超过20万人观众，突破了当时微博上粉丝数的增长记录。她的新浪微博更新很频繁，7年来发帖2500多次。且据苍井空经纪人透露，她微博上的内容都是亲自用中文写的。

图片版权 Getty Images Image caption 据传有人出60万元拍下了这副作品。

2010年玉树地震后，她在网上呼吁日本网友为灾区捐款，筹得超过10万日元。此举获得很多中国民众的好感，从此她获得“德艺双馨”的封号。

苍井空的个人魅力是其俘获众多网民的原因之一。她笑容甜美，经常向大家展现开朗、向上的一面。对于AV女优这一在儒家文化中相对尴尬的职业，她的态度坦诚、磊落，也为她赢得了广泛的正面评价。

她曾在采访中对媒体表示，AV事业中，她最自豪的是“从不妄自菲薄”。这份职业让她可以经常出国，跟国外粉丝交流，让她“非常愉快”，即使有一些烦恼，“也很快就忘了”。

网友“大帅”向BBC中文表示，很多日本女性给人的感觉是“内向的”，但是她没有，感觉她“在我们周围的话也是比较受大家欢迎的那种人”，“愿意和她做朋友”。

另一位网友“李狗蛋”表示，她的微博下面一直都有不怀好意的回复，但苍井空多半会说 “谢谢，我不懂你能解释给我吗”，他觉得“蛮让人心疼”。

为了亲近中国粉丝，她也付出许多努力。除了坚持用中文更新微博与粉丝互动，她还在练习书法。有媒体报道，2013年，她一副写有“好玩的凤凰山乐园”的书法作品拍卖出60万人民币的天价。

但过去的经历阴影仍会随时伴随她。2011年底，中国商人、著名主持人杨澜的先生吴征与日本K-1创始人石井和义在北京举办活动，宣布成立合营公司，邀请苍井空、中国著名歌唱家宋祖英、杨澜等人一同参加活动并合影留念。苍井空、宋祖英和杨澜三人的合照曾引起巨大波澜，不少人质疑苍井空与另外两人同框是否合适。

吴征随后发微博称“日方股东请的明星嘉宾有些状况，与中方出席明星不太般配”，还说“无贬低苍井空小姐之意”，“使祖英及杨澜在完全不知道情况下受妄来之祸，向你们深深致歉”。

乘时而起

苍井空在中国市场的成功超越了此前所有的AV女优，以及绝大多数日本明星。在她身上发生了许多“第一次”，也折射出很多文化现象。

虽然她一直在尝试让大家关注她的新事业，但不可否认的是，AV时期的形象已为她积累深厚的群众基础。

图片版权 CNS Image caption 2013年，苍井空在成都出席某活动，吸引众多粉丝前往。

香港中文大学日本研究学系教授吴伟明对BBC中文表示，苍井空活跃的时期已经不是AV产业兴盛的年代，但当时中国大陆正处在包括性观念在内改革开放的时代，是“乘时而起”。

吴教授亦表示，苍井空的成功还在于，在日本事业快到低谷的时候，她积极来到中港台等亚洲地区发挥自己的余晖，他称这为“余晖效应”。他说许多日本歌手及明星都会利用这种效应，比如酒井法子、五轮真弓和安全地带等。

旅日作家黄文炜告诉BBC中文，目前华语世界偶像的形象一般比较单一，但苍井空更加多元，她把一个本来隐晦的世界透明化了给人看，一定程度上同时代表了日本的“风俗”和“可爱”两种文化。

值得注意的是，虽然中日两国近年政治关系起起伏伏，但这并不影响苍井空在华语世界“圈粉”。吴伟明教授指出，这说明全球化下，身份认同可能会受文化消费影响，超越血缘、种族。他指出，喜欢苍井空的，无论是哪国人，都会觉得自己是同一类人。

黄文炜认为她在中日民间关系中起到了缓和作用。她说，网上曾流传一句话，“钓鱼岛是中国的，苍井空是世界的”，苍井空就这样缓解了政治和民间的紧张气氛。

第二个苍井空？

专家认为，短期之内难以看到另一个苍井空。

吴伟明说：“近年日本AV女优产业的发展，已非如以往捧偶像明星般，靠单一的AV女优挂帅为卖点，故此苍井空的现象亦相信难以再次复制。“

黄文炜说，很多日本明星愿意去中国发展，但是苦于找不到方法，在这方面苍井空是大胆且有先见之明的。但她认为，作为大胆打头阵进入中国的代表，苍井空是通俗流行文化先锋的代名词，从这个意义上来讲，不会有第二个苍井空。