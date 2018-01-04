观点：民进党今年要面对的难题

图片版权 CNA Image caption 2018年年底的九合一地方选举是否会成为台湾总统蔡英文的期中考？

（注：本文不代表BBC立场和观点）

一度气势似乎难以抵挡，接连赢得台湾地方和总统大选的民进党，在新的一年却要面对很多困难度不小的挑战。

2014年年底，台湾的九合一地方选举，民进党可以说是势如破竹，一口气拿下了大多数的县市执政权，其中甚至包括了几个原先不被看好的直辖市、县市长，也奠定了2016年总统大选胜利的基础。

选举考验

4年即将过去，2018年年底将再次举行这个号称华人世界规模最大的选举，但是这次选举，民进党可能很难像2014年那次选举一般地攻城掠地，选举的结果也会影响现任总统蔡英文在党内的地位，甚至2020年总统大选的布局。

这次九合一选举，许多民进党人士跃跃欲试，为了争取提名而使出浑身解术，在热烈的竞争之下，也出现了一些前所未见的情形，例如不同派系为了支持自己的候选人而不惜将派系的分歧明白表现出来。

派系林立本来是民进党的特征，以往该党的派系之争最多就是在内部进行，但是这次派系斗争的白热化已经到了让选民不太敢相信未来还能"握手言和"、"团结对外"的地步，这种现象也对蔡英文的党内威望带来了威胁。

虽然在野的国民党在各地的提名人选也尚未明朗，但是民进党内部派系斗争所引发的候选人提名大战让该党在这次九合一选举的前景蒙上一片阴影。如果民进党不能维持在上次的九合一选举所得的成果，蔡英文就可能要辞去党主席以示负责，从而冲击到未来的总统大选。

图片版权 CNA Image caption 台湾劳工不满民进党政府的《劳动基准法》修法令劳动条件恶化。

经济与劳工

民进党政府执政快两年的时间，但是从蔡英文上任以来历次的示威抗议来看，许多是不满民进党政府没有兑现竞选时所做的承诺，反而是在《劳动基准法》修法、核准延长采矿等等问题上"立场向资方靠拢"、"牺牲劳工权利"。

最近不同机构所做的民意调查都显示蔡英文政府的民意支持率一路探低、流失了例如原住民、劳工团体等不少原先支持民进党的选民，虽然这些选民不见得会转而支持国民党，但是撼动了民进党当初能够大胜的基础。

蔡英文政府的民意支持度偏低和民众对政府的期望也是息息相关，虽然台湾在经济增长上略有转好、按照法律最低工资也有些许微幅的调升，但是民意的表现似乎是"无感"，所以政府期望2018年能够"拼经济"。

但是所谓的"拼经济"对台湾而言似乎不是一件容易的事情，而向来被台湾视为劲敌的韩国，照韩国官员的说法有望在2018年达到人均收入30000美元的目标，而台湾官方的估计则是25000多美元，被远远地抛在后面，如何突破现在的经济困局将挑战民进党政府的领导能力。

图片版权 CNA Image caption 马英九因为党产出售案被调查，也被统派说是"政治追杀"

统独和两岸

在两岸问题上或者说是统独问题上，虽然蔡英文本人曾经多次强调"不挑衅"、"没有意外"、"维持现状"，不过到现在仍然被中国方面认为是偏向独立。在解放军飞机多次"绕台"的情况之下，民进党政府面对的是独派要求强硬回应、统派要求承认"九二共识"的局面。

蔡英文一改以往总统发布"元旦文告"的方式，选择年底在台湾武器研发重镇的中山科学研究院与媒体"茶叙"，虽然正式的讲法是"宣示国防自主的决心"，但是也被解读是借此避开统独的争议、却又能够展现"加强国防"的态度。

但是这种做法似乎也没能杜绝统独两派的悠悠之口，统独两派还是不满意民进党政府的两岸政策，许多议题未来还是有可能继续被操作成蓝绿之争、统独之斗，例如政府推动"转型正义"，独派因为"不够正义"而不满意，统派认为"根本是政治追杀"，而随着前总统马英九因为党产出售被调查、新党青年军被卷入共谍案，这种对立很可能在2018年会更加激化。

或许民进党政府是希望能够"维持现状"，但是面对中国方面接连使出的胡萝卜和大棒子，台湾在两岸政策上相对似乎显得被动，加上来自台湾内部的压力，如何能够"维持现状"也成了民进党政府2018年的考题之一。