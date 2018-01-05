扎西文色受审：庭上说只是“批评地方政府”管理

图片版权 AFP Image caption 扎西文色被中国当局拘禁差不多两年。图为早前有示威者在台湾举行游行，要求北京当局释放扎西文色，和早前因涉颠覆国家罪被判刑五半的台湾居民李明哲

提倡保护藏语的西藏青年扎西文色，被控煽动分裂罪。他被拘禁差不多两年后，周四（1月4日）在家乡玉树受审。

他的其中一位辩护律师蔺其磊说，检方呈上的证据主要是他2015年接受《纽约时报》访问时，做的一篇视频报道。

扎西文色在视频中指，中国官方给予西藏的经济援助过程中，破坏当地文化，也纪录他走访中国中央电视台和最高人民法院，希望透过法律程序解决问题。

蔺其磊向BBC中文透露，扎西文色自辩时“很平静”，指自己只是针对地方政府的一些管理方式提出批评，完全没有煽动分裂国家的意图。

审判为期一天，法官在庭上说将在稍后公布判决。如被判罪成，他可能面临最多15年的监禁。

蔺其磊接受BBC中文访问时说，检方在庭上播放了扎西文色在《纽约时报》九分多钟的访问，指扎西文色访问期间说的每一句话“都有问题”。

扎西文色在访问中说，一个民族要消灭另一个民族的话，“首先需要消灭它的语言和文字”。蔺其磊说，检方在庭上指这句话“污蔑中国政府”。

蔺其磊说，扎西文色不认为自己的行为构成分裂国家的行为。蔺其磊透露扎西文色在法庭上，以一个藏族人的身份“对西藏文化和藏族的语言不能得到充份维护”提出了自己的看法。

被问及庭审期间法庭的情况，蔺其磊认为，被告人和辩护人的诉讼权利都“得到了充份的表达”。

图片版权 XINHUA Image caption 扎西文色认为，北京当局忽视西藏学校的藏语教育，对当地民族文化是一种"毁灭性"的打击

《纽约时报》在2015年11月发出扎西文色的访问，纪录了他为要求当局保护西藏文化，走访北京中央电视台办公室和最高人民法院的过程。

他多年致力在西藏学校推广藏文。他在视频中指，整个藏区的学校，从小学到初中、高中，多门课程中，只有一门课程是藏文的。他希望“通过中华人民共和国的法律手段来解决这个问题”。

他说，地方政府有时候会举办一些传统的活动，如赛马节，向外界宣传藏族人的生活方式。

“它在表面上看起来是一种建设或者是帮助，其实目的是为了消灭民族文化。”

多个国际组织、维权人士和外国驻华机构都对审判表达关注，包括藏族作家唯色、国际特赦、美国笔会和美国驻中国大使馆。

其中，国际特赦组织发表声明，引述该组织东亚研究主任阮柔安（Roseann Rife）指，扎西文色只是表达自己的意见。他因这样做而可能面临监禁，是“可怕的”。

《纽约时报》发言人也指，中国当局的行径发出的讯息令人“不寒而栗”，目的是为了禁绝批评声音。