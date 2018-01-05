观点：2018是不是国民党谷底翻身的机会？

图片版权 VICTOR CHAN Image caption 国民党在2018年虽然情势险峻，但也是该党第一个振奋而起的机会。

（注：本文不代表BBC立场和观点）

台湾将在2018年年底举行九合一地方选举，而这次选举可能会令国民党重创，但是也可能令国民党得到再次崛起的机会。

从2017年的发展来看，国民党的前途似乎有点坎坷，挡不住民进党提案的年金改革、《劳动基准法》修法也没争取到选民的信任、《促进转型正义条例》和不当党产的相关法律通过等等，对国民党而言都是不利的。

内外因素

在台湾落脚快要70年的国民党，今年要面对的问题的确是不少，例如该党党史被民进党政府认定是"政治档案"、必须交归国家所有，国民党名下的党产一件一件地被当局检查产权、过去的历史也被一条一条的翻出来检视。

而曾经以两岸关系为强项的国民党，有的媒体判断是北京不信任现任主席吴敦义、有的认为是北京觉得现在的国民党已经不能发挥"反独促统"的作用，因此最近也被北京冷待。

当年曾经带领国民党走上巅峰的马英九如今则是官司缠身、媒体甚至出现了"距离被关最近的一次"之类耸动的标题；但是党内派系各拥其主的现象反而是越来越明显，国民党在这种内外交迫的情况下能不能在2018年九合一、这个号称华人世界规模最大的选举中过关斩将？

图片版权 CNA Image caption 台湾的一些媒体评论说，北京方面不信任现任国民党主席吴敦义（右）。

乐观与悲观

最近走访一些国民党基层，叹息声连连，对党内一些"知名人士"似乎感到不以为然，但是也希望国民党能够在现在的氛围当中杀出一条生路、鼓舞党内的士气，但是他们也不否认"情况不容乐观"。

民进党在2014年上次的九合一选举拿下了大多数县市的执政权，为2016年总统大选的胜选奠定了基础，但是这也意味着现在的民进党不但有执政的包袱、也有输不得的压力，只要输了几个具有指标性的县市，都会震撼民进党。

目前国民党内一些有意争取提名的党员或许不见得能够给选民耳目一新的感觉，但是也有党员在地方"默默耕耘"，如今反而对民进党的可能提名候选人造成威胁、甚至有望赢得年底的选举。

两岸因素

国民党在2014年的选举大败，两岸也是其中原因之一，当时国民党就被对手塑造成一个跟中共走的太近、会出卖台湾利益的政党，竞选的议题反而失焦，这股气氛一路延烧到2016年的总统大选。

原本两岸关系并非地方选举的重要议题，但是当时国民党将陆客来台观光、农产品销陆等两岸因素导入竞选议题，反而为对手所用，令国民党候选人在反击的时候得要瞻前顾后、无法针对地方建设阐述自己的蓝图和远景。

所以如今北京表现的疏离感，在"促统"不是主流民意的情况下，未必是件坏事，或许可以让国民党有意争取提名的候选人无需在统独问题上表态，将竞选的政见集中在地方建设等等的议题。

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面对挑战

蔡英文政府在《劳动基准法》的修法、同性婚姻的立法、能源供电、空气污染等等问题上的做法，导致支持者的不满，甚至影响到了地方首长的支持度，这些支持者虽然未必会在选举的时候将自己的选票投给国民党，但是这股不满的气氛未来会成为民进党动员支持者时的阻碍，就像2014年选举时国民党面临的问题一样。

虽然国民党能否因为民进党或者蔡英文政府的民意支持率下滑而获益还有待观察，但是这也显示国民党在年底的选举中不见得没有希望翻转如今的态势，试图挽回民意一路从蓝流向绿的局势。

从过去的县市长选举来看，2014年民进党虽然是"大丰收"，但是和1997年的县市长选举相比，其实差别并不算太大.民进党在1997年甚至拿下了当时的台北县、也就是现在的台北市，加上1994年陈水扁因为蓝营的分裂而赢得台北市，当时的民进党气势奇大、确立了民进党成为大党的局势。

不可否认，国民党目前的情势是极为严峻的，也是前所未见的，选民结构的改变也让国民党难以重演2005年县市长选举时15个县市执政权的辉煌成绩、但是也不能说国民党就没有希望，最后影响选民决定的还是候选人的政见也就是候选人能不能带给选民希望。