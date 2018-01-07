中国东海油船碰撞起火 30名伊朗船员失踪

图片版权 Shanghai Maritime Bureau

来自中国上海海事局官方微博"上海海事发布"的消息称，1月6日20时许，巴拿马籍油船"SANCHI"轮与香港籍散货船"CF CRYSTAL"轮在长江口以东约160海里处发生碰撞。其中巴拿马籍油船上的32名船员全部处于失联状态。

该微博称，巴拿马籍油船"SANCHI"轮隶属伊朗光辉海运有限（BRIGHT SHIPPING LIMITED），船长274米，载凝析油约13.6万吨，由伊朗驶往韩国，船上32人，其中伊朗籍30人，孟加拉籍2人，目前处于失联状态。

另一艘香港籍散货船"CF CRYSTAL"轮隶属浙江温岭长峰海运有限公司，船长225米，载粮食6.4万吨，由美国驶往中国广东，船上21人，全部为中国籍。

事故造成油船"SANCHI"轮全船失火，船舶右倾，船员失联；散货船"CF CRYSTAL"轮有破损，不危及船舶安全，21名船员已被安全救起。

目前，油船"SANCHI"轮处于漂浮状态，仍在燃烧，海面上有油污，搜救行动正在紧张进行中。

Image caption 碰撞地点位于长江口以东约160海里，靠近中国大型港口城市上海。

上海海事局称，中国交通运输部已要求中国海上搜救中心以及上海海上搜救中心前往搜救。截至7日9时，海事执法船以及专业救助船已抵达现场，3艘专业清污船以及大马力拖轮正赶往现场。

中国新华社称，已有8艘中国船只赶往事发现场进行搜救。

此外，韩国海洋警察厅已派出1艘海警船和1架固定翼飞机抵达现场。

中国环球电视网CGTN发布的画面显示，事发现场油船上冒出滚滚浓烟。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @CGTNOfficial Search and rescue operation under way as 32 went missing after two vessels collided off the east coast of China; A Panama registered oil tanker is on fire pic.twitter.com/RslNE08cyd — CGTN (@CGTNOfficial) 2018年1月7日

路透社的船只跟踪数据显示，出事油船正从伊朗的哈格岛（Kharg Island）驶往韩国的瑞山港（Daesan），船上装载了价值6000万美元、相当于近100万通数量的油品。

在香港注册的散货船"CF CRYSTAL"轮则装载有6.4万吨谷物，从美国驶往中国南部的广东。