中国东海事故油船持续燃烧 “有爆炸危险”

图片版权 Reuters Image caption 油船上32名船员仍处于失踪状态

中国东海一艘油船与货船相撞两天后持续漏油，引发外界对环境灾害的担忧。

中国官方表示，这艘船有爆炸和沉没的危险。

交通部门表示，受阻于有毒气体，试图抵达现场的救援人员不得不撤退。

尽管各国救援力量在努力，30名伊朗船员和2名孟加拉船员仍然失踪。

油船泄漏的程度和对环境危害的程度目前仍不清楚。直到周一早晨，这艘船仍然在燃烧。

油船携带着一种称为凝析油的超轻型油，一旦泄露，对环境可能比普通油更危险。

JTD能源服务公司的约翰·德里斯科尔（Driscoll）告诉BBC说："凝析油更容易蒸发并与水混合。"

"它可以是无色无味的，所以检测、控制和清理都困难得多。"

该船虽然在巴拿马注册，但属于一家伊朗公司。

上周六晚上，载着约13.6万吨凝析油的"SANCHI"轮在上海以东165海里处与一艘中国货船相撞。

中国货船上的21名船员获救。

中国已派出多艘船只进行搜救，韩国则派遣海岸警卫船和一架直升机协助。

美国海军也派出军用飞机协助救援。

BBC驻上海记者白洛宾（Robin Brant）分析：

随着搜救工作的展开，这次事故对环境的威胁引起巨大担忧。

它可能是1991年以来最严重的漏油事故。

"SANCHI"轮装载着将近100万桶的凝析油。这不是粘稠、黑色的原油，而是一种密度远小于原油的液体。它毒性很强，而且比原油更易爆炸。同时，因为它无色无味，使确定漏油的影响程度变得更加困难。当凝析油处于某些条件下，它会蒸发或溶于水。

此外，对环境的影响也因为事发地距离中国海岸仅200海里。