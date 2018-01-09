图片版权 EPA Image caption 周六晚事故发生后，油船持续燃烧已经3天

上周六，中国东海一艘油船与货船相撞后，持续漏油并燃烧。

1月9日，中国交通运输部消息，该油船仍在燃烧。

该船所载油品特殊，引发外界对生态灾难的强烈担忧。

该船属于伊朗公司，事发时间恰逢美国试图重启对伊制裁。

关于这次事故，BBC中文梳理出了四个关键点。

杀死嗜油菌的凝析油

相撞油船名为“SANCHI”轮，装载了13.6万吨凝析油。

此前事故泄漏的多为原油，相比之下，凝析油密度更小、无色无味，对环境的潜在伤害更大。

周一，中国交通部门向路透社表示，凝析油遇水后可能快速蒸发，形成可燃气体，引发大范围爆炸。这为救援工作带来危险。

事故后，处理泄露的凝析油也比原油更困难。

南安普敦大学国家海洋中心的西蒙·博克索尔（Boxall）向BBC表示，“它不像原油，原油在自然的微生物作用下可以降解，凝析油却会杀死嗜油菌。”

不仅无法用嗜油菌降解，因凝析油无色无味，原油泄露后所用的围油法也不再适用。

博克索尔博士表示，“如果这艘船带着很多凝析油沉没，那么就像在海床上放置一个定时炸弹，它会缓慢释放凝析油。”

他补充，“那么很长一段时间，周围数百公里都无法进行捕鱼作业。”

图片版权 Getty Images Image caption "事发区域的水运非常繁忙，去年有不少撞船事件发生“

发现1具遗体 油轮仍在燃烧

中国交通运输部表示，8日上午，搜救船只在事发水域发现并打捞起1具身着浸水保温服的落水人员遗体，初步判断为“SANCHI”轮遇险船员。

其他31名船员依然失踪。目前，相撞后失火的油轮仍在燃烧。

8日晚，上海打捞局已派出“华吉”轮，携带防护服、防护面具以及气体检测设备赶往现场参与搜救。

目前，事发水域海况较差，有雨，西北风7-8级，阵风9级。“SANCHI”轮仍在燃烧。

为进一步加大搜救力度，13艘搜救船继续在以出事轮为中心900平方海里范围内开展搜寻。

“事发区域的水运非常繁忙，去年有不少撞船事件发生，其中几起涉及美国军舰。”普氏能源咨询的资深石油编辑尼克·科尔曼表示，但现在确定事故原因还为时尚早。

可能是26年来最严重漏油

路透社报道，漏油量和污染程度还很难确定。但该事故有可能是1991年安哥拉石油泄露之后最严重的一次。

1991年5月，载有26万吨原油的油轮在安哥拉海岸泄露，发生爆炸并起火，大火持续了3天。

“SANCHI”轮载油13.6万吨。

法新社列出了1967年以来的7起严重的油船漏油事故。如果“SANCHI”轮装载的油全部泄露，那以漏油量而言，这次事故将多于其中2次，排在第六。

此外，泄露对环境的影响也取决于其发生的位置。

本次事故离海岸165海里。在7次历史事故中，有4次离海岸的距离短于165海里，本次事故排在第五。

“伊朗的坏消息”

普氏能源咨询的资深石油编辑尼克·科尔曼向BBC表示，泄露后仅仅几天，特朗普就将决定是否要重启伊朗制裁，限制其石油交易。因此，这次泄露对伊朗而言，非常不利。

2012年，美国对伊朗实施制裁；7月欧盟也正式开始对伊朗原油出口实施制裁，禁止成员国从伊朗进口、转运原油和成品油。制裁目的是，迫使伊朗在核问题上作出实质妥协，

“SANCHI”轮的目的地韩国从2012年7月1日起停止进口伊朗石油。

制裁生效九个月后，伊朗表示来自石油和天然气的收入减少了45%。伊朗货币出现大幅贬值，导致其国内对政府批评的声音日益高涨。

2015年7月，伊朗开始执行核协议，2016年1月，国际社会对伊朗的国际制裁解除，允许伊朗重新出口石油。伊朗和韩国间的石油贸易重启。

特朗普上任美国总统后，认为2015年的核协议中存在“多项严重缺陷”。预计未来特朗普会宣布对伊朗的新制裁措施。