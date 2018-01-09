骏马对熊猫——且看法国总统如何“马克龙”

图片版权 Reuters Image caption 法国总统马克龙是中国在2018年招待的第一位外国来宾。

2018年新年伊始，中国接待了第一位外国元首——法国总统马克龙。

与其他访问中国的法国总统一样，马克龙去了古都西安，将秦始皇兵马俑、大慈恩寺和大雁塔、大清真寺等一众西安名胜在短短一天看了个遍。

国礼

但马克龙此行与前任们不同之处在于，他给中国国家领导人习近平选定的礼物是一匹法国共和国卫队服役中的骏马。

这是一匹年近八岁的公马，名叫“维苏威”。维苏威三岁时应征入伍，如果没有意外，它原本将在共和国卫队服役15年。

据法国媒体的报道，2014年3月，中国国家主席习近平访问法国时，曾非常欣赏共和国卫队的骏马。这便是维苏威成为法国总统访华国礼的直接原因。

法国总统办公室表示，这样一件精挑细选的礼物是前所未有的外交姿态，也是法国总统第一次将共和国卫队中的骏马送做礼物。

图片版权 Twitter Image caption 法国总统马克龙在推特上介绍了“维苏威”，说它是中法友谊的象征。

维苏威已经先于马克龙于1月4日乘搭专机抵达北京，随行的有兽医和它的专用护理员。为了适应北京寒冷的天气，也为了满足中国的动物进口入关检疫规定的要求，维苏威必须在北京郊外一处有保暖空调的马厩内隔离禁闭一段时间。

路透社引述法国总统府一名官员的话说，此事对马克龙总统非常重要，即便中国进口马匹的手续非常复杂，但“这也是法国人精益求精的象征。”

骏马外交

难怪法国媒体一时间充满了对马克龙“骏马外交”的报道。

法国《世界报》（le monde）还提起了中国人对马克龙这个名字的戏称：马能降伏龙，称马克龙送一匹共和国卫队的马给习近平是为了回应中国的熊猫外交。

中国的熊猫外交在马克龙上任后可谓相当热络。2017年12月4日，马克龙的夫人布丽吉特，成为中国在法国的熊猫宝宝“圆梦”的教母。12月16日，马克龙满40岁生日当天，也曾前往“圆梦”所在的法国中部圣艾里昂布沃尔动物园（ZooParc de Beauval）过生日。

由此来看，马克龙在本次访华高调“骏马外交”之前，曾经在国内与中国的“熊猫外交”有密切的互动，因此送到中国的国礼马尽管大费周章，但也显得很有投桃报李之心，相当顺理成章了。

图片版权 ZooParc de Beauval Image caption 马克龙积极回应中国的“熊猫外交”，40岁生日当天前往法国动物园，与熊猫“圆梦”互动。

从中国方面的反应来看，法国的“骏马外交”应该相当成功。中国外交部发言人陆慷除了对法国前总统戴高乐当年承认中国的“政治远见”表示感激之外，也赞赏了法国方面送马的“友好举动”。

民族复兴

与中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京以及美国总统特朗普一样，年轻的马克龙总统对本国的历史文化非常自豪，颇有复兴法兰西民族的使命感。

在国际层面，马克龙可谓左右逢源，与东西方大国都有频繁的交往。

2017年5月上任后不久，马克龙便在17世纪法国“太阳王”路易十四修建的凡尔赛宫接待了来访的俄罗斯总统普京；7月以纪念法国大革命而设立的国庆日，马克龙邀请了美国总统特朗普观摩阅兵式。

本次马克龙在前往北京会见习近平之前，先在中国西安停留，也是为了显示对历史文明和象征的重视。他在出访前接受中国媒体采访时不忘提的是：西安是连接中国与地中海东岸的古丝绸之路起点。

马克龙此番讲话无疑很好地呼应了中国政府雄心勃勃的“一带一路”战略。

这应该才是法国总统马克龙送给习近平的真正大礼。

法国欧盟

回应法国对“一带一路”的热情拥抱，中国外交部发言人陆慷说，马克龙此次访问对新时期中法、中欧关系发展都具有重要意义。

图片版权 Xinhua Image caption 马克龙前往中国访问，首站在西安停留，称这里是古代丝绸之路的起点。

陆慷的讲话显示中国对马克龙未来在处理与欧盟关系问题上寄予厚望的同时，也透露马克龙此行注定收获不菲：

两国元首的个人友谊加深；

中法政治互信和战略沟通提升；

中法双边有实在的好处；

法国在中国与欧盟关系中发挥重要且积极的作用。

浅白来说，这意味着马克龙今后将与中国领导人习近平关系更加紧密；中、法之间在未来的国际问题上、在联合国安理会处理棘手问题时将更加密切合作；随同马克龙访问的法国各大公司将与中国企业签下巨额的订单；法国将成为中国与其他欧盟国家的桥梁。

这最后一点尤其显示，中国在欧盟的利益与马克龙从竞选总统开始就订立的重建欧洲大目标可以相得益彰。在英国脱欧、德国内政困身的背景下，马克龙捍卫欧洲一体化的主张，使他颇有天时、地利、人和的优势。

“一带一路”

然而，作为西方经济大国的领导人，马克龙对中国的“一带一路”战略不乏担忧。他强调：“投资规则应符合我们的标准和双方共同期待”，另外警告“一带一路”不应该是单向的，不应该形成“新的霸权”。

在中国媒体的报道中，马克龙的这些担忧和警告被他对中国文化中华文明的溢美之词挤得毫无踪迹。

马克龙称熊猫“圆梦”这个名字意味着未来中法将一起圆梦。

而这样的梦，指的应该都是美梦吧。