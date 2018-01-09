观点：台湾"大绿"和"小绿"两政党真分手了？

图片版权 CNA Image caption 在总统府前抗议的黄国昌（左）拒绝总统府秘书长吴钊燮（中）出面协调。

（注：本文不代表BBC立场和观点）

一个《劳动基准法》的修法，让民进党和时代力量以强硬的话语相向，这两个在政治主张上相差不远的政党真的翻脸了？

不可讳言，所谓"小绿"的时代力量能够在2016年总统与立法委员选举中崛起，和被叫做"大绿"的民进党当时的政治考虑有很大的关系，但是随着时间过去，这两个都被认为是"绿色"属性的政党之间的分歧也就呈现在人们的眼前。

相辅相成

源起社会运动、尤其是"太阳花学运"的时代力量在2015年组党，当时的台湾舆论和社会气氛对执政的国民党马英九政府普遍不满，民进党虽然形势看好，但是仍有几个选区可能还是无法与国民党抗衡，出于这种政治的考虑，便对时代力量"礼让"、甚至加以援助。

在时代力量的主席、立法委员黄国昌面临选区选民提出罢免的时候，民进党也表态反对罢免黄国昌，最终投票的结果没有达到最低门槛而罢免不成。

一开始民进党和时代力量联手通过了有关"处理不当党产"以及"促进转型正义"的法案，但是随后两者的分歧就越来越明显，时代力量的支持者许多是不满现行政治制度或者对传统的大党政治感到不满，因此对民进党执政之后的一些政策颇有微词。

民进党对这个"盟友"也不是没有意见，时代力量现在是个虽然没有在县市执政或者有县市议会席位、但是在立法院有5个席位的政党，而时代力量立法委员对民进党政府官员在质询的时候不但不留情面、甚至时常以此创造该党的声望。

以年轻人为主的时代力量也有隐忧，那就是他们的支持者有相当一部分是和民进党重叠的，也就是说在立法委员选举的时候，或许这些支持者就和2016年选举的时候一样、会在民进党同意之下支持时代力量，但是如果长期如此，时代力量就很可能成为民进党之下、出不了头的小党。

图片版权 CNA Image caption 时代力量在2016年选举中取得3席区域立委和2席不分区立委，成为立法院的第三大党。

矛盾之处

会支持时代力量的选民，绝大部分不会支持国民党之类的蓝营政党或者独立候选人，简单地说，时代力量争取的选民就是原先民进党的选民，从选举来讲，这是两个党矛盾最大之处。

不过2018年举行的是地方县市首长以及各级民意代表的选举，从目前民进党有意参选者极为踊跃的情况来看，似乎不太可能比照2016年的立法委员选举一样有所"礼让"，时代力量之前说要在许多县市推出自己的议员候选人，这让面临选举有可能成绩不佳的民进党感到了威胁、产生了不满。

这次《劳动基准法》的修法可以说是民进党与时代力量决裂的导火索，时代力量成了这次修法中民进党最大的阻力，民进党也喊出了"以后兄弟登山、各自努力"的话语。

台湾社会对中国的疑虑和不满造就了时代力量的崛起，时代力量的诉求也呼应了部分绿色选民的心声，这在选举的时候令时代力量可以和民进党相互呼应，但是两者之间还是有相当的差别。

两岸议题

民进党执政之后，在两岸议题上的表现对立场更偏向独立的时代力量而言，看起来是非常不满意的，时代力量要求的是蔡英文政府更强硬地回应中国对台湾的"挑衅" 。

时代力量在台湾非政府组织工作者李明哲在中国被判刑的问题上态度强硬，和独派人士联手推动台湾"制宪"、"正名"、加入联合国，并且积极支持香港的民主运动等等，早就是中国官媒口中的"毒瘤"。

这对希望能够保持两岸关系不要有"任何意外"的民进党政府多少带来了困扰，同时也让民进党面临了流失所谓"深绿"独派支持者的威胁，但是这些的支持者原先是民进党的"死忠"基层支持者，没有这些支持者，民进党在今年的选举成绩堪忧。

图片版权 CNA Image caption 台湾立法院《劳动基准法》修法将时代力量和民进党之间的矛盾摆上了台面。

"本土意识"

虽然细数时代力量和民进党的矛盾好像不少，但是这两个政党的基本宗旨在外界看来都是"本土"的、"以台湾为主"的，所以未来在两岸和统独的议题上，时代力量和民进党也许方向还是相同的，不过速度可能会有所不一样。

民进党不能小看的是时代力量在台湾年轻人中的号召力，支持时代力量的年轻人想要看到的是新的面孔来取代台湾政坛上的"老面孔"。在这些年轻人的心中，也许民进党政治人物的地位和国民党政治人物的地位差不多。

从这点看来，民进党这个"大绿"两年前是出于政治的计算而协助时代力量的成长，时代力量也是出于政治的计算而接受了民进党的帮忙，现在的时代力量是否能够在没有民进党这个大党的奥援之下生存很可能是个值得注意的问题。

时代力量会不会和一度在立法院占有3席立委、号称第三大党、而且也是强调"台湾为先"的台湾团结联盟一样，从绚烂归于平淡？或者以更强硬的本土主张而壮大？这两个问题的答案还有待后续的观察。