房峰辉落马 仍有十八届中委、候委被调查未公布

图片版权 CNS Image caption 2014年8月，上海合作组织成员国军队总参谋长会议在北京钓鱼台国宾馆举行。房峰辉在会上发言。

新华社1月9日消息称，中央军事委员会委员房峰辉（中共中央军事委员会原委员、中央军委联合参谋部原参谋长）因涉嫌行贿、受贿犯罪，被移送军事检察机关依法处理。

房峰辉落马的消息自2017年9月就开始流传，因为他和他的老搭档、中央军委政治工作部主任张阳的名字都没有出现在军方公布的十九大代表名单上，进而引发了诸多猜测。11月，官方通报张阳在家中自缢身亡，证实了此前被查传言。

曾行贿地方粮食局长半年工资

房峰辉出生于1951年，17岁参军入伍，56岁升任为北京军区总司令，并担任了2009年国庆60周年阅兵总指挥。2012年，房出任解放军总参谋长，跻身中央军事委员。

房峰辉最后一次公开露面是2017年8月21日下午，他与泰国武装部队最高司令素拉蓬举行了会谈。此后"消失"至今。

跟张阳一样，除了"受贿"，房峰辉涉嫌的罪名中有一项是"行贿"。目前官方尚未公布行贿细节，但有趣的事，已经落马的前中央军委副主席郭伯雄（领刑无期）、徐才厚（已死亡）涉及的罪名都是"受贿罪"。

一名不愿意透露名字的知情人士称，30多年前，房曾担任地方部队一个师的参谋长，为给所在部队争取更多粮食配给，行贿过地方粮食局的局长。房给该局长送了一件军大衣，走后该局长发现大衣兜里有500元。在当时，500元是该粮食局长半年的工资。

郭伯雄、徐才厚落马后，已有五名上将被查，军报称这些处理是"全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响的重要组成部分"。

图片版权 CNS Image caption 2017年8月，房峰辉在北京八一大楼为来华访问的美军参谋长联席会议主席邓福德举行欢迎仪式。

至少六名被查高官未公布

2017年12月，有记者曾经在国防部新闻发布会上问及房峰辉被查传言，发言人吴谦的回复很是耐人寻味，他并没有否认，而是说，“你谈到的这个情况我不了解”。

有意思的是，中央纪委副书记杨晓渡在2017年10月时透露，十八大以来，已有43名中央委员、候补委员，以及9名中央纪委委员被立案审查。BBC中文查询已落马官员名单，发现官方已经公布的落马十八大中央委员及候补委员有37名，中央纪委官员有7名。

也就是说，还有至少6名十八届中委、候委，以及2名中央纪委正在接受调查或者已经被查处，只是官方尚未公布这些名字。