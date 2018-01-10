观点：马克龙访华——派头与实质

图片版权 AFP Image caption 法国总统马克龙是2018年访问中国的第一位外国元首。

法国总统马克龙上任仅八个月，就已经在处理国际关系时植入了自己的风格。

这样的风格，显然已经体现在他本周初展开的中国之行中。他选了古城西安作为中国的首站，之后才到北京举行传统的高级别会谈。他给中国带去的国礼相当不同寻常：法国共和国卫队一匹八岁的骏马，名叫维苏威。

其寓意显然是为了对应中国传说中的千里马：生有双翼日行千里——又仿佛两国长期的友谊。1964年，法国正式承认中华人民共和国，是西方国家中的第一个。对应中国的熊猫外交，法国引入了新的概念：骏马外交。

一带一路

西安是古代丝绸之路的起点，马克龙在这里赞扬了习近平的“一带一路”倡议。该倡议还被写进了中共19大党章。

马克龙说，“一带一路”的概念应该得到支持，但是，这条路“不应该是一条新的霸权之路，让所经过的国家都成为附庸。”

这是迄今为止，外国政界人士中少见的简明措辞。虽然“一带一路”倡议的具体内容尚不确定，但很多时候都被看成是中国在欧洲、中东、非洲和中亚地区影响力继续延伸的一部分。

在“一带一路”倡议中，基础设施和交通运输建设都意味着中国牵头项目，所在国家参与合作的程度有限。例如，穿越中国西部，经中亚抵达欧洲的火车满载中国来的货物，但在返程时却经常是半空着的。不过，正如马克龙所说，“如果真是路，不应该是单向的。”

你的器材不支持播放多媒体材料 法国总统苦练中文 中国网友点赞叫好

经贸投资

马克龙此行有50个法国商界的代表们同行，间接提到了法国与中国之间巨大的贸易逆差（360亿欧元）以及法国在华投资远远超过中国在法投资这一事实。

由于欧洲以及在华外国企业意见日益增多，马克龙在与习近平的联合记者会上也谈到了中国与欧洲贸易关系有必要“双向互惠”：“欧盟需要一种更加协调的方法让中国有更大的能见度……我们需要在预先设定的领域内为中国在欧洲的投资提供便利……正如中国希望在预先设定的领域内为欧洲投资提供便利一样。”

去年9月，欧盟委员会提交了新措施，建议在敏感的科技领域或者基础设施领域开始限制外国投资。这个由德国、法国和意大利提出的计划，目前正在由欧洲理事会讨论商议。

马克龙此次中国之行签署了一些协议，但是主要的合同，如由EDF和Areva公司在中国兴建核废料处理厂以及空中巴士飞机的购买等，仍然还在协商谈判中，因为这些通常都是与中国政府的合同。

与此同时，中国的网络零售商京东宣布了在未来两年向中国消费者销售价值20亿欧元法国商品的计划，其中包括高端红酒和白兰地。

马克龙说，中国还同意，在半年时间内解除对法国牛肉实施了16年的禁运。但是由于中国市场还是相对封闭，真正的问题是法国的中型企业是否能够向中国14亿消费者出售更多自己的产品。有些法国表现上乘的领域包括健康、食品、农业、奢侈品或者休闲旅游业。

图片版权 Twitter Image caption 陆克：马克龙总统讨得东道主欢心的，并不仅仅靠那一匹马。

大国风范

马克龙总统讨得东道主欢心的，并不仅仅靠那一匹马。他尝试用汉语说出“让地球再次伟大”的视频在中国社交媒体上疯传，尤其是这句话涉及的一个问题：既然美国总统特朗普决定退出2015年巴黎气候协议，那么中国和欧洲能联手行动改变局面。作为那次气候峰会的主办国，法国很希望能在气候问题上继续发挥关键的作用。中国也是如此。

最后，公平来讲，马克龙做得中规中矩，很好地利用了中国人讲究的时间点：他访问中国之时，正值德国总理默克尔仍然疲于应对组建联合政府之际，也是英国首相特里莎·梅还在努力解决脱欧问题之时，而意大利正在准备即将举行的大选。

法国此时，很有西方世界最稳定（甚至最有全球眼光）大国的风范——居于欧盟的中心位置，中国有与之交往的必要。

中、法两国都是联合国安理会常任理事国、在包括非洲、中东等一系列问题上都有介入。而这两个问题以及朝鲜半岛问题，在习近平与马克龙的会谈中都有提及。

正如马克龙在西安讲话中所说，现在宣称“欧洲回来了”为时尚早，不过经济数据走强，以及马克龙当选后的正面情绪，都让欧洲大陆一部分又开始有了梦想。

这样的梦想是否能赶得上“中国梦”另当别论，不过马克龙至少已经尽了全力。

注：本文不代表BBC观点和立场