《台湾旅行法》获美国众议院通过 美台元首互访指日可待？

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 2017年12月，台湾总统蔡英文接见“美国外交政策全国委员会”访问团

美国众议院于周二（1月9日）通过《台湾旅行法》草案，未来经由参议院审核，总统特朗普签字后，即可正式实施。台湾对此表示欢迎的同时，中国大陆则表达了强烈不满。

该法案内容鼓励美台双方“所有层级”官员进行互访。1979年美台断交至今，美国对台湾官员仍有“五黑名单”限制：禁止台湾正副总统、行政院长、外交部长与国防部长等五官衔的政治人物来华盛顿访问。

过往在断交后，美国虽不再认定台湾为主权国家，但认为其是“独立政治实体”，因此设置《台湾关系法》明定美台间保持金贸、文化等关系。过往，只有台湾前总统李登辉曾于1995年执政时以“私人名义”成功访美过。

未来《台湾旅行法》成案，美方可经由此法，正式邀请台湾现任正副总统等层级官员来华盛顿访问。台湾总统府与外交部对此欢迎，总统蔡英文更在推特上感谢美方“支持台湾民主”，期盼美台双方政治关系提升。

中国大陆外交部发言人陆慷，则是在11日的例行记者会上表示“坚决反对”。陆慷同时说明，这项议题违反中美三个联合公报，干涉中国内政。

何谓《台湾旅行法》？

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普先签了《国防授权法》，如果也签署《台湾旅行法》，有专家认为美台的国防与外交成果将实质提升。

去年1月13日，众议员夏波（Steve Chabot）、薛曼（Brad Sherman）与罗伊斯（Ed Royce）提出《台湾旅行法》。同年5月4日，共和党参议员马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）也提出参议院的《台湾旅行法》版本，内容相似。

《台湾旅行法》与过往维系美台关系的《台湾关系法》不同。《台湾旅行法》允许台湾各层级官员在“受尊重”的状况下入境美国，并与国务院与国防官员等会面。美台各级官员在互访同时，将能在国防与外交等政治议题上直接讨论，不再设限。

提案人之一的夏波在表决前呼吁：“美国能做的最重要改变就是允许台湾总统访问华盛顿。现有限制不仅是种侮辱，也有反效果，已经过时。”

台湾政治大学名誉教授、前国际关系中心主任丁树范向BBC中文网分析：“《台湾旅行法》送交参议院后，还是要经过协调。但目前条文中的‘受尊重’一字，定义还是有点模糊。”

他说，纵使目前美方限制台湾总统等五官衔无法访问华府，但美方过去给了台湾方面很多尊重待遇，包括总统专机过境美国非华府各大城市、会见其他议员，台湾国防部长更能来美国参加国防论坛，他们都只差没有入华府访问。然而，条例上没細说清楚是否对华府地区有“解禁”，这点尚需观察。

具体实施有困难？

而在此前，美国总统特朗普也在去年12月12日签署《国防授权法》，明文可以考量美台军舰互访与停泊的可能性。一旦《台湾旅行法》也通过，对美台双方的国防与外交，都有实质的提升。

丁树范说，未来法案通过，特朗普就可以依法任命美国行政部门任何一个高级首长，前往台湾交流与互访。而台湾总统也能授权副总统、行政院长、国防部长与外交部长等高级官员访问华府。

政治大学国际关系中心研究员刘复国则说，这项法案让美台两边的政治沟通可以更上一层。然而，两国元首可互访是一回事，台湾有什么国际性重大峰会能邀请到美国正副总统、或是正副国务卿，或是台湾正副总统或行政院长在什么场合下可以去华府访问，就要靠两边如何磋商。

1979年美台断交以来，两边的政治磋商趋于台面下。过往台湾驻美代表甚至被禁止前往国务院大楼，只能约在旁边的酒店。直到奥巴马总统时期，美方才开放让台湾驻美代表前去国务院大楼洽谈公务。

需更谨慎处理两岸冲突

图片版权 Getty Images Image caption 台湾前总统李登辉1995年曾到美国访问，最后激发台海危机

对于台湾旅行法一案，中国官方也表达相当不满的态度。

《人民日报》报社旗下的小报《环球时报》亦对此批评：“一旦落实，将帮助大陆下决心解决台湾问题。” 同时认为，台湾当局只想“口头爽一爽”，这是个“摧毁台湾法”。

丁树范建议：“中方的反弹是可以预期的，现阶段他们筹码很多，技术处理上要低调。台湾官方要注重实质关系，要有耐心步步为营。”

他同时指出，美国国内近来对中国多项金融投资都持反对态度，看得出来对中国有所戒心。这种情形下催生的台湾旅行法“并不会太意外”。

刘复国则担忧，一些台湾独立激进势力会藉此炒作，一些情绪性字眼反而让两岸的冲突会扩大。“在强化跟美国关系同时，也不要激化大陆。”

他同时举例，1995年前总统李登辉访问美国，在康乃尔大学上演讲，讲述台湾民主化进程，却引发两岸紧张、演变成96年台海危机。“得意忘形是最不应该的，过去历史教训要记取。”