台湾计划投资先进武器 应对中国军事威胁

图片版权 EPA Image caption 台湾空军有400多架战机，包括130架经国号、150架f-16S、60架幻影战机。台湾陆海空三军防空部队2016年年底在全岛实施制敌空袭的"联翔操演"。（资料照片）

台湾民进党政府正在拟定一份长期计划，逐年增加军费，投资先进武器，打造威慑力以抗衡来自中国的武力威胁。

路透社报道引述两名知情官员的话说，总统蔡英文正在制定延续到2025年的详细军费开支计划。

其中一位官员表示，近来蔡英文总统及其团队已经多次会晤军队将领，旨在推动投资训练和装备。以商讨军备现代化的问题。

根据台湾国防部提供给路透社的一项声明说，当下优先投资项目包括新型导弹、无人机、电子战系统、战斗机和弹道导弹防御系统。

其中一些武器将在台湾制造，包括制造8艘潜艇的现有计划。这两位官员还表示，台湾提高军力的长期计划可能意味着从美国获得新的军售交易。

台湾的军购向来复杂，不但是与国际关系有关，也牵扯到台海两岸的关系、牵动美国和中国之间的角力。

蔡英文的承诺能否达到效果，需要后续观察，只不过与此同时，两岸军力失衡的情况仍在继续。

图片版权 CNS Image caption 2016年12月26日，中国海军辽宁号航母战斗群通过台湾海峡，驶往南部战区海军辖区执行移地训练任务。（资料图片）

长期以来，美国是台湾的唯一武器供应国。华盛顿也一直呼吁台北采取措施，解决台海两岸军力不平衡问题。

进入2018年的第一周，中国海军的辽宁号航空母舰以及数艘军舰完成了穿越台湾海峡的巡航演习。

美国智库"2049计划协会"（Project 2049 Institute）研究员易思安（Ian Easton）表示，“如果有3种武器中国军方最高统帅最不想让台湾获得，那就是潜艇，喷气战机和弹道导弹防御系统。但是台北很精明，对这3方面进行投资。”

总统蔡英文去年10月承诺未来每年增加2%的国防预算，而且必要的时候会动用特别预算来采购武器装备，而且必要的时候会动用特别预算来采购武器装备。

如果立法院通过未来的预算案，到2025年，台湾的年度国防预算计划增加至少20%，即增加20.8亿美元。

从实际的状况而言，台湾军队的武器装备将在未来的20年内逐渐地进入汰换高峰期，除了自己发展的武器系统之外，许多外购的军备因为种种因素都需提前要拟定采购计划。

Image caption 台湾计划以自造的“云豹轮型装甲车”作为陆军的主要战车，但是美国希望台湾购买美造的M1坦克车。

亚太地区一些外交官正在密切关注这一新的发展态势。台湾扩充军备的努力有可能会对中国的战略布局产生连带影响。

新加坡的安全问题专家赫斯雷（Tim Huxley）对路透社表示："台海军事均衡正在迅速向中国方面倾斜，但台湾现政府显然准备采取应对措施。我认为，对于中国遇到更多挑战，包括日本在内的一些国家显然是乐观其成。"

分析家们普遍认为，台湾在经历了多年的军费缩减之后，现在急需提高"不对称作战能力"和配置更多的战斗机和导弹防御系统等高端武器设备。

所谓"不对称作战能力"是利用有限的资源对敌方造成尽可能大的伤害。新加坡拉惹勒南国际研究院 （Singapore's S. Rajaratnam School of International Studies）的高瑞连(Collin Koh)表示："台湾要赌的就是，让中国不敢轻易动手，这样只要台湾回击，就会对大陆造成极大伤害。"

他表示，"台湾现在也许没有能力实现台海的军力平衡，但台湾有能力提高自身实力，使得中国付出更高代价。"

图片版权 Taiwan Ministry of National Defense Image caption 台湾军方公布的数据指出，一年多以来，共军飞机已经频繁绕台飞行高达23次。

台湾官方公布去年年底公布一年多来的"中共扰台路径"与国防报告，承认中方的跨岛链战斗能力。过往第一岛链地位，受到重大影响。

这是蔡英文上任后首次公开的两岸军力报告。台军官方表明，在中国军方注入大量经费下，两岸军力"失衡加速"。

台湾国防部同时详实公布了这一年以来，中共军力在台湾海峡周边的演习训练活动，包含23次共军军机与2次辽宁号航母绕台。

报告称，中国军事崛起与朝鲜核武是现今台湾的最大威胁，许多台湾媒体将其视为警告。