台湾军武：微型导弹攻击艇组成海上游击队

图片版权 CNA Image caption 光华六型是目前台湾海军飞弹快艇的主力。

（注：本文不代表BBC立场和观点）

台湾军方决定建造一批"微型飞弹突击艇"，以"因应中国日益增加的军事威胁"，但是引起军事专家的不同看法。

根据公布的资料，目前仅知道台湾的海军预计在4年内建造60艘突击艇，而规格是45吨至60吨级别，材质采用FRP（玻璃钢、玻璃纤维），并将发包民间建造。

渔船大小

据称这是台湾军方发展"不对称战力"的一部分，而台湾目前有光华六型和沱江级两种飞弹快艇，分别是186吨和600吨，搭载的都是超音速的雄风三型飞弹。

消息出来之后，引起了正反两派的不同意见，曾经参与雄风三型飞弹研发的退役工程师张诚在电视上指出，未来微型飞弹突击舰就有如台湾现在已经成军的车载陆基雄风三型飞弹机动发射系统一般，即便是陆上雷达指挥系统被毁，仍可以在海上独立作战。

而使用FRP建造，根据海军的说法是雷达反射波会减少，避免敌方雷达的搜索，此外微型飞弹突击艇大小和一般渔船差不多，所以战时可以利用渔港整补。

但是也有台湾媒体引述退役海军军官吕礼诗的话，形容这种部队就好像是日本在二战末期进行海上自杀式攻击的"震洋突击队"。根据报道指出，吕礼诗认为以微型突击艇进行不对称作战，需要渔船的配合，并且能够接受指挥管制，但是如果中共军队第一波就摧毁雷达、并进行电子干扰，微型飞弹突击艇能否作战就令人怀疑。

图片版权 CNA Image caption 未来微型导弹突击艇配备的可能是超音速的雄风三型导弹。

打了就跑

海军出身的台湾参谋总长李喜明据称是微型飞弹突击艇作战的始作俑者。根据媒体先前披露，李喜明构想的微型飞弹突击艇是搭载一枚反舰飞弹、乘员2至3人、没有战斗系统和雷达、外型和涂装则比照一般渔船。

他希望这种突击艇在陆地上的观测通讯系统或者较为大型的海军舰艇引导之下，攻击大型登陆舰艇，发挥令"敌舰防不胜防"的功用，虽然是总长提出的构想，但是海军内也不是没有反对的声音。

媒体的报导就指出有海军人士认为，微型飞弹突击艇的作战概念和现有的光华六型飞弹快艇功能可能有所重叠，因为台湾海军最早使用的海鸥级飞弹快艇的大小就与构想中的微型飞弹突击艇类似，而光华六型飞弹快艇就是取代海鸥级飞弹快艇，所以有必要思考清楚。

图片版权 VICTOR CHAN Image caption 台湾发展新型导弹以对应来自中国的军事威胁，图为海剑二型舰对空导弹。

军事反制

面对解放军的"绕台"，台湾也接连传出其他武器发展的消息，例如台湾在1996年向法国购入的拉法叶级巡防舰（护卫舰）的防空能力有望在这两年大幅加强。

目前所知道的消息是将在舰上加装台湾自产的垂直发射系统，并且搭配射程60公里、由天剑二型改良的海剑二型舰对空飞弹、取代原先舰上射程6公里的四联装海欉树飞弹，改装完成之后不但防空范围加大、防空飞弹的数量也从原先的4枚增加到至少20枚。

虽然台湾军方对"传说中"的雄二E型巡弋飞弹（巡航导弹）向来不加以证实或者否认，但是在2017年年底发表的《国防报告书》内也间接透露未来将加强发展能够跨越台湾海峡展开攻击的武器，以求达到"重层吓阻"的目的。

先前台湾军方也首次让"反斩首部队"曝光、另外也公布了正在进行性能提升、台湾自产的IDF战斗机的部分加强性能，对美国的军事采购虽然没有"耳目一新"、但是也有所突破，例如取得了视距外遥控精准遥控攻击弹、反辐射飞弹还有美国一直不愿出售的鱼雷和飞弹垂直发射系统。

虽然台湾军方也不否认，两岸军力失衡的情况非常严重，但是强调"战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌"以及"保家卫国的决心"，似乎台湾军方希望这些做法能够在辽宁号航母出航、共机"绕台"经常化的时候发挥稳定民心的作用。