图片版权 BBC Chinese Image caption “冰花男孩”的照片在中国社交网络上流传。

中国网友近期集体心疼读三年级的“冰花男孩”王福满，因天气寒冷，家住云南昭通的王福满衣衫单薄，走4.5公里山路上学，头发、睫毛上沾满了冰霜。

故事缘起本周一（1月8日），气温零下几度，王福满以为是晴天，所以只穿了两件衣服，步行一个多小时到教室后，经同学提醒他才发现自己头发眉毛上全是冰霜。

老师拍下照片王福满的“呆萌”瞬间后发给校长，后传至网络后引起当地、中国以及世界的关注。

中国媒体报道，本周二（9日），当地政府和机构为孩子所在学校及附近高寒山区学校，送去了首批10万元人民币爱心捐款。在校的81名学生每人现场领取了500元第一批暖冬补助，其他款项将于近期发放到学生手中。

为何引起关注？

中国媒体《梨视频》报道称，“冰花男孩”和姐姐是留守儿童，住土坯房，与奶奶一起生活。妈妈出走爸爸常年打工，爸爸每三到四个月回家一次。但BBC中文记者查阅发现，梨视频关于“冰花男孩”的相关视频已经下架，网页呈“404”。

图片版权 Sina Weibo / @WeiguanZhaotong

“冰花男孩”让社会再次关注中国留守儿童和贫困儿童现状。

中国官媒新华网引述2017年度的《中国留守儿童心灵状况白皮书》数据显示，农村学龄完全留守儿童数量约千万，近30%无父母照料。

调查显示，一半以上的“农村完全留守儿童”（父母都外出）与父母一年见面少于2次。

中国国家主席习近平定下目标：今后三年内要“整体消除绝对贫困”，也就是说，2020年前，要让4300万人脱贫。

中国网友关注什么？

微博用户“竹林里的山泉水”说 ：“这个孩子身上有着我们小时候的影子，乖到自己想起来都心疼，只是我们长大了，有些东西一路走一路消失，希望他一直能够坚持自己的梦想，有一个好的未来。”

图片版权 AFP Image caption 中国国家主席习近平誓言到2020年消除贫困。

用户5431577311说：“在我国很多地方是这样的，是真穷，让人感到深深地无奈。”

还有用户表示，中国的贫困太严重，能帮一个是一个。