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万豪国际集团日前将香港、澳门、台湾和西藏列为“国家”后，被中国多个部门立案调查后，又有三家外资企业卷入类似风波。

周五（1月12日），上海市网信办通过微信公号“网信上海”宣布，由于时装品牌ZARA中国网站将台湾列为“国家”，医疗产品公司美敦力（Medtronic）网站上写有“中华民国（Taiwan）”字样并将之与其他国家并列，责令两家网站更改相关内容并立即道歉。

同一天，中国民航局约谈达美航空（Delta Air Lines），称其官网将西藏、台湾列为国家，要求达美立即整改并公开道歉。

截至发稿前，ZARA与达美航空已经更改相关信息，美敦力网站仍有“中华民国（Taiwan）”字样。

图片版权 BBC Chinese Image caption 截至BBC中文发稿，美敦力官网仍有“中华民国（Taiwan）”字样。

几天前已有万豪（Marriott）国际集团因类似事件被约谈整改。周三（1月10日），因在中文版会员邮件及APP注册页面将香港、澳门、台湾和西藏列为“国家”，万豪国际酒店被上海市黄浦区市场监管局立案侦察。

翌日上海网信办紧急约谈万豪相关负责人，要求万豪从11日起关闭中文官网及中文APP一周。

几乎同一时间，万豪推特账号“点赞”某支持西藏独立群体的贴文，这一举动也受到许多中国网友抨击。

周五中国外交部针对“万豪事件”做出回应。外交部发言人陆慷表示，“香港、澳门、台湾、西藏，都是中国的一部分，这是客观事实，也是国际社会的共识。”

陆慷称，在华经营的外国公司应尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民的民族感情。

万豪集团已为此四次公开道歉。万豪在官方微博账号上表示，“尊重中国的主权和领土完整，决不支持任何损害中国主权和领土完整的任何分裂组织”。随后万豪集团总裁兼首席执行官苏安励（Arne Sorenson）也发表公开信致歉。

苏安励曾表示中国是万豪的最大市场。万豪在中国拥有超过100家不同品牌酒店，而随着走出国门的中国游客日益增多，万豪也十分注意维持这个重要客户群体。

2017年，万豪集团还在中国与阿里巴巴组建一家合资旅行公司。

曾因“独立问题”陷入风波的外企

“地区”与“主权”问题一直是外资企业在中国市场小心对待的话题，过去曾有不少企业因此惹上过麻烦。

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2016年，由于受到中国官媒及网民指责，法国化妆品牌兰蔻（Lancôme）香港分公司取消邀请香港歌手何韵诗演唱。何韵诗曾积极参与2014年“雨伞运动”，并在社交网络上传与达赖喇嘛合影。

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2008年，意大利汽车制造商菲亚特聘请好莱坞演员里察·基尔（Richard Gere）参演广告，由于里察·基尔长期支持流亡藏人，这一广告招致中国媒体抨击。菲亚特公司随后为此道歉，称“伤害了中国人民的感情”。

2008年，有中国媒体报道法国零售企业家乐福的大股东路易威登-莫特轩尼诗集团曾资助达赖喇嘛，导致许多中国消费者呼吁抵制家乐福。随后家乐福与路易威登集团分别发表声明，否认相关传闻。