北京航空航天大学女博士罗茜茜在元旦日实名举报教授陈小武性骚扰，激励中国各地的女生们发起联署信行动，要求母校设立校园性骚扰防治机制。中国教育部表态，将研究建立高校预防性骚扰的机制并完善相关制度。这群罗茜茜们，顶住线上线下的压力，打了漂亮的一仗。

根据中国中央电视台消息，教育部新闻发言人续梅周二（1月16日）在新闻发布会上表示，对触犯师德红线、侵害学生的行为“零容忍”，并将与相关部门研究建立健全高校预防性搔扰的长效机制，将进一步完善相关制度，从制度层面入手做相关工作，保障、杜绝此类事件发生。

妇女权利传播组织“新媒体女性”发起人李思磐认为，教育部积极回应高校性骚扰的问题，与最近中国各地高校校友发起的联署信行动关系很大。“如果不是有这样一个公开的呼吁，可能教育部的反应不会这样开明，这么进步、彻底。”

另外，有女学生在社交网站举报对外经贸大学统计学院副教授薛原性骚扰，校方已展开调查。

“中国版＃MeToo”行动规模

截至周二，共有71间高校的毕业生发起联署信，呼吁母校建立性骚扰防治机制。行动者们通过微信群互相认识、参考群内提供的模版撰写公开信。各个高校都有个别的连署发起人，她们另外建立大学群组，联系其他校友参与联署信的行动。

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参与的高校包括西安外国语大北京师范大学、北京大学、汕头大学等等。平妇女权益机构共同发起人冯媛认为，这次行动覆盖面广。“（参与行动的）学校遍及中国东西南北，既有精英的学校，也有小城市的‘二本’大学。”

这些女生们在社交媒体积极动员，但公开信、相关帖子被一删再删，不少微信消息都“因违规无法查看”。不过，网络审查并没有挡住行动者。冯媛对BBC中文说，光是北航联署信就收集到3000人签名，而其他高校，每所平均收集到200、300个签名。粗略估计，参与人数数以千计，甚至可上万。“在这样一个大量网络删帖的情况下，非常难得。”

各高校早前对行动反应不一。有学校拒收联署信，或要求停止行动，但也有行动者获校方接见或收到校长回信，表示学校重视相关议题。

图片版权 WeChat Image caption 不少与联署信有关的微信讯息被屏蔽

惩处

北航上周四（11日）晚上在官方微博公布，针对陈小武性骚扰的指控属实。“根据国家和学校相关规定，经研究决定，撤销陈小武研究生院常务副院长职务，取消其研究生导师资格，撤销其教师职务，取消其教师资格。”

有行动者一开始对陈小武的处理方式不以为然，认为可能会与厦门大学处理吴春明的做法如出一辙。

吴春明原是厦门大学历史系教授，2014年被指诱奸、性骚扰多位女学生。厦门大学经调查后，指吴春明与一学生有“不正当性关系”、对另一名学生有性骚扰行为，撤销吴春明教师资格并开除党籍。然而，吴春明翌年就被选上中国考古学会“新石器时代考古专业委员会”委员，仍然掌握厦门大学的学术资源。

不过，这次对陈小武的惩罚更严厉。除了北航方面的惩处外，教育部亦决定撤销陈小武“长江学者”的资格。“长江学者奬励计划”由“中央财政专项支持”，而“长江学者特聘教授”聘期为五年，每年可得20万元人民币的奖金。

武汉大学毕业生张累累有积极参与联署信行动。她对BBC中文说：“最少这一次非常明确，他因为自己非常过份的行为，付出了代价。”

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李思磐是前记者，曾深入采访过厦门大学吴春明涉嫌性侵女研究生一案。她形容对陈小武的处理有所进步，学术资源、内部政治是背后的重要因素。“厦大把所有的学术资源放在吴春明一个人身上。吴春明如果开除掉了，厦大的博士点、各种的学术网络关系也笈笈可危。”

北航现任党委书记曹淑敏，上月25日刚获任命；此前一年多，曹淑敏在江西省鹰潭市工作。李思磐认为，北航能迅速处理陈小武，与曹淑敏不无关系。“北航现在的一把手是个女性书记，而且是新来的，跟以前的人没太多利益勾连，也跟陈小武没甚么关系。”

意义

联署信行动扭转了“家丑不出外传”的概念。行动者何某对BBC中文说：“性骚扰这三个字，在社会上已经不算是个禁忌了。而且根据大家的推送、她们说的一些话，也可以看出，很多在校生并没有认为呼吁学校建立反性骚扰机制是抹黑……他们在这个事件中认识到了，建立这个机制才是一种荣誉。”

联署信行动展示了强大的民间呼声，推动教育部研究成立反性骚扰机制。李思磐认为是“对学生的一种赋权”，但培训内容、处理程序、投诉委员会及性别委员会的构成等具体方向，还需要斟酌。

李思磐认为，中国的反性骚扰运动会持续发展。“删帖是改变不了的……女性通过社交媒体来表达自己的诉求、团结起来推动一些制度上的进步，这个是一定会继续往前走的。”