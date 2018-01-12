Image caption 最近，中国海军航母辽宁号由数艘军舰伴随深夜穿越台湾海峡，台湾媒体评论说大陆此举意在"恫吓"台湾。

中国1月4日"单方面"开始启用台湾海峡上空北向的M503航线，这条航线距离台湾海峡中线最近处只有4.2海里（7.8公里），台湾分析员认为中国大陆此举旨在测试台湾和美国的反应。

台湾官方认为，中国单方面实行M503航线对台湾空军演习构成严重的立体威胁，在军事上和政治上都具有挑衅性，而且危及到航行安全和地区安全，是有意改变海峡现状之举。

台湾中山大学中国与亚太区域研究所的专家郭育仁说，在南北朝鲜最近恢复谈判，中日关系缓和，双方讨论国家领导人互访的时候，台湾对中国大陆启动M503航线的担忧没有得到国际关注。他认为中国大陆选择此时启动北向的M503航线是深思熟虑的策略。

与此同时，台湾媒体1月5日引述军方消息人士报道说，解放军航母辽宁舰由数艘军舰伴随在4日深夜穿越台湾海峡，"并未进行绕台"，前往南海舰队辖区进行移地训练。台湾媒体评论说大陆此举意在"恫吓"台湾。

去年初，辽宁舰航母编队也曾通过台湾海峡赴南海执行跨海区训练和试验，今年6月底辽宁舰又一次经过台湾海峡南下参加香港回归20周年庆祝活动。解放军航母穿越台湾海峡都令台湾防务部门紧张。

军机不过M503航线

但是按照中国民航局的说法，中国东南沿海上海—福州─厦门─堔圳、珠海、广州、香港的航线过于拥挤，因此在台湾海峡上空设立南北向的M503新航线能够分散民航流量。

中国国台办发言人说，在中国管辖境内设立和启用M503航线得到国际民航组织批准，"完全是（中国）大陆民航空域管理工作，本无须与台方沟通"，并呼吁"台湾方面应正确看待，不要借机做文章，干扰或破坏两岸关系。"

按照台湾航图，台外海峡中间线以东是台北飞行情报区，以西是国际民航组织 在60年代划定的上海飞行情报区。2007年中国最早在海峡中线以西设立了M503航线，当时引起台湾民进党总统陈水扁向国际社会呼吁。当时中国并没有启用M503航线。

2015年1月中国再次宣布要单方面实施M503航线，再次遭到台湾反对。之后海峡两岸展开谈判，台湾以M503航线太接近海峡中线，并且同台湾同金门和马祖的航线有交叉为由反对。2015年3月双方达成共识，中国承诺仅实施M503南向航线，并且将航线从海峡中线西移6海里，同时还承诺该航线不做军事用途，中国战机不会越过航线以东。

图片版权 xinhua Image caption 艾森豪威尔担任美国总统后，在1954年12月同台湾签署了"中美共同防御条约"承诺保卫台澎金马。当时美国国务卿杜勒斯曾经说美国甚至考虑动用核武对抗中共武力侵略。

对台湾的军事压力

周四（1月4日）中国民用航空局公布开始启用北向M503航线及相关衔接航线，而北向航线并没有西移6海里。因此北向M503航线距离海峡中线最近处仅有4.2海里。台湾方面指大陆单方面宣布启用北向M503航线，同时台湾媒体报道在中国宣布的同一天，解放军航母辽宁舰穿越台湾海峡，发出"恫吓"姿态。

2015年，台湾军方曾表示台湾空军在海峡中线以东进行训练，如果靠近海峡中线民航机流量增加会增加台湾防务和航管人员的负担和压力，台湾战斗机待命的强度也会增加。

当时台湾媒体报道曾引述不具名台湾官员的话说，M503新航线极大地压缩了台湾防空纵深和预警时间，大幅度增加了台湾空防成本，也增加了第一线任务及作战支持人员的压力，让台湾承受不了。

此次台湾政府发表声明认为中国单方面启用M503航线，对台湾空军演习构成严重的立体威胁，在军事上和政治上都具有挑衅性，危及到航行安全和地区安全，是中国大陆有意改变海峡现状之举。声明要求所有国家应该严重关注中国大陆单方面的举动，呼吁国际社会对中国大陆施加压力，支持维持台湾海峡现状。

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台海对峙与冷战

1949年国民党政府在与中共内战中失败后退守台湾。次年朝鲜战争爆发，美国派第七舰队进入台湾海峡阻遏解放军渡海攻台。

朝鲜战争1953年结束后，美国把台湾纳入反攻防御体系，利用台湾牵制红色中国，遏制共产主义扩散（"多米诺骨牌效应"），为此美国和台湾在1954年签订了"中美共同防御条约"。

"共同防御条约"承诺保卫台澎金马。当时美国国务卿杜勒斯曾经说美国甚至考虑动用核武对抗中共武力侵略。台湾的一种说法是，台湾海峡中线形成同该防御条约规定的协防内容有关。

中国的立场是台湾是中国的一部分，把"中美共同防御条约"称作 "美蒋共同防御条约"。当时中国声明否认美台共同防御条约合法，是美国对中国主权和内政的干涉。中国还重申台湾是中国一部分，并指责台湾蒋介石政权卖国。

按照台湾方面的说法，由于中国大陆海军实力相差悬殊，在1979年前中国大陆南北沿海的航行一直避开台湾海峡，绕行太平洋。自1999年开始，海峡两岸的海上和空中航线都遵守台湾海峡中间线，避免发生误判和事故。台湾空军的禁飞区也基本按照海峡中线设定。

这次中国宣布启用M503新航线后，国台办发言人重申新航线不存在军事目的，要台湾不要做无根据的假设。但台湾方面说，即使在1996年台海危机时大陆业也不曾军机沿海峡中线飞行，这次新航线启用显示北京的地缘政治野心，即试图逐渐将处理台湾海峡方式变为内海处理。

"台湾海峡中线"同分割南北朝鲜的"38线"，以及当初划分南北越的"17度线"一样，都是亚太冷战遗留产物。但1975年北越攻占西贡，越南统一，17度线不复存在。

作为韩朝军事分界线的"38线"仍然是亚太冲突的潜在热点。虽然台海两岸已经结束冷战对峙，开始了通航，通商，通邮，但是中国大陆并不承认"台湾海峡中线"，也没有放弃武力统一台湾的承诺。