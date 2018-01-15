图片版权 AFP Image caption 中国当局多次声言要改善国内的污染问题

中国环保部通报两宗地方官员被指用雾炮车干扰空气质量监测器的案例，指出已经对相关官员作出惩处，并声言要加大类似案件的查处力度。

环保部星期天（1月14日）发布通报，透露部门在例行检查期间发现，江西省新余市和河南省信阳市分别有雾炮车在监测器采样口附近工作，令监测点无法取得准确读数。环保部指，当局已经按情节轻重发警告、行政记过、并辞退相关官员。

通报承认，案例显示部份地方“尚未构建起预防和惩治环境监测弄虚作假行为”的机制，不能确保环境监测独立运行“不受干扰”。

中国政府早前发表“大气十条”，宣布全国治污目标。当局早前将全国1,400多个空气监测站收归国家中央管理，防止地方政府干扰检测数据。

但上有政策、下有对策， 过去四五年中，中国媒体和官方通报中已透露出，各地方官员曾以各种方法干扰监测器读数、营造治污“达标”的效果。

雾炮车

除了江西和河南省的个案，当局去年5月也在北京发现类似的个案。

中国传媒报道，有雾炮车对着北京奥体中心附近一个监测点喷雾。市环保局回应指，不容忍“任何影响环境监测数据的行为”，声言要“认真调查处理”。厂家把雾炮车吹嘘成“治霾神器”，声称能透过高压将水化成雾，吸附空气中的粉尘，增加它的体积和重量，再降到地面。

但香港媒体引述中国科学院大气物理研究所研究员王跃思指出，这种方法“治标不治本”，无助根本上解决空气污染的问题。

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塞棉纱

中国传媒在2016年揭发西安有环保部门官员趁着当地一个监测站搬迁之际，给自己多配了一条监测站的锁匙，还记下了监测站的监控电脑密码。

犯案官员此后多次用棉纱堵塞采样器，干扰监测站的数据采集功能。

图片版权 EPA Image caption 北京上星期曾迎来蓝天，但近日空气质量再度转差，当局发出橙色预警

中新社报道指，这样做相等于为监测站“戴口罩”，影响采集数据的准确性。

时任西安市环保局长安分局环境监测站站长李森等七名被告人最后被当地法院判处有期徒刑一年三个月到一年十个月不等。

把监察点设在公园

之前也有报道称，一些在广州、北京等城市的空气质量监测器给设在公园等地方，被媒体质疑故意避开马路等被视为污染较严重的地方。

环保部环境监测司副司长吴季友针对北京的事件回应说，采样口选址要考虑城市的规模，还要考虑“经济和技术条件的要求”。

中共《人民日报》也引述专家指，当局有规定采集口应避免车辆排放等污染源直接干扰监测点，因此把采集口应设在距离道路数十米外。

香港1995年推出空气污染指数后也曾面对类似批评。因此，香港环保署在数年后把设在马路旁监测站取得的数据，与一般监测站的数据分别统计。