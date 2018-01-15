桑吉号沉没 ：东海真将遭遇生态灾难吗？

图片版权 EPA Image caption 分析认为，桑吉号在凝析油未燃尽时沉没，令其对生态的影响更加堪忧

载有13.6 万吨凝析油的伊朗油轮“桑吉号”（Sanchi）在东海漏油燃烧约一周后“爆燃”沉没，专家忧虑将对该海域造成生态灾难。

中国中央电视台报道指，桑吉号于1月14日中午“突然发生爆燃”，火焰达800-1000米高，于约四小时后沉没，溢出的油污带达10平方公里，仍在燃烧。中国外交部发言人陆慷表示，在桑吉号爆燃前，中方救援人员“冒生命危险”登船搜救，抢运出两具遗体，并带回了俗称“黑盒”的船载航行数据记录仪。

伊朗政府推定，油轮上的30名伊朗船员及2名孟加拉船员已全部罹难；该国定于1月15日全国哀悼一日。

今次漏油事件很可能是继1991年安哥拉石油泄露之后最严重的一次。桑吉号所载的油品“凝析油”对海洋生物具毒性，亦较一般原油更难清理，令今次事件造成的负面影响备受关注。

“史上最严重凝析油泄漏”

隶属伊朗光辉海运有限公司的巴拿马籍油轮桑吉号，与香港籍货船“长峰水晶”（CF Crystal）在长江口以东约160海里（260公里）处相撞，导致桑吉号起火。相撞后桑吉号向东南方的日本奄美大岛漂流了2.2公里。

法新社引述驻于阿拉斯加，曾研究漏油问题的学者斯坦纳（Richard Steiner）指出，今次是史上最严重的一次凝析油泄漏事件。

“已知的凝析油泄漏事件，通常涉及不超过一吨的凝析油。”斯坦纳指出：“但考虑到桑吉号燃烧一周后，船身状况堪忧，我相信油库及载货仓均已残破不全，船上所载的所有凝析油均将泄漏。”

桑吉号载有13.6万吨凝析油。斯坦纳指，即使13.6万吨凝析油中，只有两成泄露，其规模亦可比1989年阿拉斯加港湾漏油事件。

凝析油泄漏后果较原油泄漏严重？

南安普敦大学国家海洋中心的西蒙·博克索尔（Boxall）接受BBC节目访问时预计，桑吉号一旦沉没，船载的凝析油将在未来数月、甚至以年计的时间，缓慢地流入海洋，属慢性污染。

凝析油中含有毒的硫化氢，泄漏将危及附近海域的海洋生物。

Image caption 斯坦纳警告，由于没有机构在让海域进行科学性的评估，政府与船企或会谎称事件影响不大

斯坦纳指出，燃析油中的碳氢化合物，会令鲸鱼、海鸟、鱼类、浮游生物等各种海洋生物死亡，亦有可能造成生理、生殖障碍及慢性疾病；该海域是不少大型鱼类产卵之地，这些鱼卵及幼鱼亦将接触到有毒物质。

“漏油可能只持续数月，但对海洋生物的伤害会更漫长，”斯坦纳说。

博克索尔指，凝析油与一般原油不同，虽然密度更小，但并不会浮于水面形成油层，并较原油更容易与海水混合，不能像原油一样以“围油法”控制其扩散，也无法简单地将其舀走，十分难以清理，目前全球各国亦没有什么清理凝析油的经验。

“一旦（凝析油）流入海洋，就很难将其清理，只能等待凝析油自然稀释或挥发。”

油轮沉没为何会破坏更大？

博克索尔指出，沉船前救援人员主力扑灭火势，相信是仍存希望救出船员；但如果火势无法控制，比起让凝析油随船只下沉、然后流入海洋，让船上的凝析油全部燃烧是较好的结局。

中国《环球时报》形容桑吉号沉没是“最坏的结果”。

中国媒体报道，除了作为货物的13.6万吨凝析油，桑吉号上亦载有作为燃油的近1000吨重型柴油。虽然不如凝析油易燃易爆，但重型柴油是造成污染最严重的油类。