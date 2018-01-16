余文生律师证遭注销凸显中国打压人权进入新阶段

图片版权 Getty Images Image caption 维权律师余文生

北京维权律师余文生，因代理709律师案件，多次遭当局打压。近日又获司法局通知，其律师执业证被注销，而其成立律师事务所的申请亦被拒。余文生强调，他不会因为打压而沉寂，他会换个方式继续走下去。

余文生说，他的律师执照是在他发表一封公开信呼吁十九大罢免中国领导人习近平，让中国全面推行政治体制改革3个月后被取消的。

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余文生在自己的推特中说，他是在星期一（1月15日）收到北京司法局的信函，告知他这一消息的。

当局对取消他执照的理由解释为，在过去半年中他原来工作的律师事务所已经解除了他的聘用合同，而且没有其他事务所聘用他。

BBC中文几次试图拨打余文生的手机，但每次得到的英语留言都是"这个电话目前无法接受来电"。

余文生妻子许艳在一份声明中说，余文生在去年离开原事务所后试图成立一个独立的律师事务所。

但他们在1月12日收到当局的一封信，通知他申请被拒。

信中说，他们调查后发现他曾公开反对共产党的领导，因此他的行为无法满足执业律师的标准。

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余文生

今年50岁的余文生一直以来是一位敢于发声，批评中国政府的一名律师。

2016年，他曾参与山东问题疫苗案受害家庭的维权活动。

他还曾为另外一位被当局逮捕的同行王全璋做辩护律师。

近几年来，习近平以威胁国家稳定为由，加紧对维权律师、国内公民社会以及独立民间组织的打压和控制。

在中国打压维权律师的浪潮中，余文生曾在2014和2015年两次被捕，并受到当局的盘问。

中国政府从2015年中期开始加紧打击维权律师活动，即"709大抓捕"行动。它被视为是习近平政权对于异见人士容忍度降低的信号。

大约有300多名律师、法律助理以及人权活动人士被当局逮捕。

吊销律师的执业执照以及在法庭上公开认罪，似乎已经成为这些人权律师遭受当局打压的共同特点。BBC中文为你梳理几位较知名的维权律师的状况：

李和平

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在"709大抓捕"中遭逮捕的维权律师李和平，被控颠覆国家政权罪，被判处有期徒刑3年，缓刑4年。

李和平曾为法轮功学员做过无罪辩护律师。

据天津市第二中级人民法院指，在审理中李和平当庭表示对触犯法律感到很后悔，服从判决不上诉。

中国媒体报道，因李和平案涉及国家秘密，天津市第二中级人民法院决定依法进行不公开开庭审理，并说，法庭充分保障了李和平及其辩护人依法享有的各项诉讼权利。

庭审最后陈述时，李和平表示其行为触犯了刑事法律，感到很后悔。

王全璋

图片版权 family Image caption 王全璋至今仍然失踪

王全璋是唯一一名在"709大抓捕"行动中至今仍然下落不明的律师。

在一开始被捕的大批人之中，有数十人被正式调查。在两年来，从这些案件中逐渐得出一些结论。

一些人因"颠覆国家政权罪"被判处半年到七年不等的监禁。

一些人则被判处缓刑或保释，但仍处于被监视状态。

但王全璋是这批被抓捕的人当中与众不同的一个。除了简短的通知他被捕之外，他的家人说他就像是消失到黑洞中一样，杳无音信。

谢阳

图片版权 Weibo Image caption 谢阳在法庭上认罪

谢阳也是"709案"中被拘禁的一员。

据悉，人权律师谢阳对其"煽动颠覆国家政权"的指控认罪。

但早前，谢阳曾经指责警方对他施行限制睡眠，长期审讯，殴打，死亡威胁和其他凌辱行为。

人权组织说，谢阳曾经对由其家人指定的律师提供过警方和检察机关对他用刑逼供的证词。

但在后来的庭审中，谢阳表示没有刑讯逼供的行为，"更没有遭到酷刑"。

"这完全就是作秀。" 谢阳妻子、现流亡美国的陈桂秋向BBC中文表示："法官、辩护律师、国保的集体作秀、一起演出的一场戏。"

江天勇

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现年46岁的江天勇是一位资深人权律师。

2005年曾代理盲人维权人士陈光诚案。还参与了高智晟案、陕北油田案、广州太石村案、乙肝携带者维权案、新疆法制报记者海莱特上诉案等涉及宗教的案件。

由于江天勇代理了多起维权案件，其律师证后来被当局注销。

江天勇曾在"709"大抓捕后，多方呼吁外界关注被关押的人权人士的命运。

2017年，江天勇被监禁。

江天勇当庭表示认罪忏悔，承认自己是"谢阳遭受酷刑"谣言的幕后策划者，并对其自身在被监视居住期间遭受"酷刑"的谣言予以否认。