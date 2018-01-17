再度判监：黄之锋称香港已是“半独裁城市”

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香港学运领袖黄之锋，再次因为占领行动的案件被判监。黄与学运领袖岑敖晖等多人，2014年在运动尾声留守旺角区马路，违反法院禁制令，被控“刑事藐视法庭”。已承认控罪的黄之锋星期三（17日）被高等法院判监三个月。

黄之锋入狱前在接受BBC新闻之夜（Newsnight）访问时形容，香港自2017年起已从半民主城市，变成“半独裁”城市，早就预料今年会面对新一轮打压，对他们而言更具挑战。

“占领”运动后，多名占领行动领袖及参与者面对检控。据示威者的统计，单是一月份至今，便有超过50名领袖及示威者，因为示威活动面对的各项检控而要出庭应讯或等候判刑。

有声音质疑此为“政治检控”，不过反对占领行动的一方反驳此一说法，认为占领行动违法，“犯罪者应被重判”。

你的器材不支持播放多媒体材料 黄之锋：“告诉世界，港人仍在争取民主。”

外界亦关注这些针对占领行动的一系列案件，认为对香港未来示威活动及民主运动的走向有所影响。

图片版权 Reuters Image caption 多名示威者出庭听取判刑。

再度判监

今次是黄之锋第二次被判监禁，他在判刑前早就预料同案大部分被告都会被判监禁，他会以“坦然无惧的心”面对判决，又称香港仍然面对高铁“一地两检”、《国歌法》等挑战，希望港人团结一致，“没有放弃的余地”。

黃之鋒近日接受BBC新闻之夜访问，他称，2017年起，香港已从半民主城市，变成半独裁城市，亦早就预料今年，会面对新一轮打压，对他们而言更具挑战。

“没有人想坐监，但对比起中国大陆的维权人士，我想我们的代价根本微不足道（just a piece of cake）”。

黄之锋接受BBC访问时说：“我认为港人要让外界知道，我们不能够保持沉默，要向这冒起的独裁大国争取民主。”

香港还有“公民抗命”吗？

黄之锋另一宗“冲击公民广场案”去年被上诉庭判监，不过他就提出上诉，这宗案件星期二（16日）在终审法院开审，获得广泛关注，因为这宗判决将裁定，法院能否纳入“公民抗命”动机为判刑、量刑的因素；由于这是香港最高级别法院的判决，是次裁定将会影响日后同类案件的判刑。

时任“学民思潮”召集人黄之锋2014年9月26日号召民众冲入俗称“公民广场”的香港政府总部东翼前地，触发了被国际称为“雨伞运动”的占领行动。

黄与周永康、罗冠聪两名学运领袖，因“重夺公民广场”行动被裁定非法集结或煽惑他人非法集结罪成，原审法官认同他们是关心社会而犯案，判社会服务令或缓刑；然而，律政司不满判刑过轻提出复核刑期，上诉庭改判他们入狱6至8个月，三人再就判刑提出上诉。

这则改判在香港引发极大争议，亦成为国际新闻；《纽约时报》等外媒，将黄之锋等人称为“政治犯”。

参与占领的示威者认为，他们占据马路，是为了向政府争取民主的选举制度；但反对占领运动的一方认为，雨伞运动本身是违法活动，不存在所谓“违法达义”，认为应该对学生领袖及示威者有具阻吓力的惩罚。

建制派立法会议员叶刘淑仪对BBC新闻之夜说，香港没有“政治性的罪行”，现在对示威者的控罪均是来自普通法传统。

图片版权 EPA Image caption 黄之锋（左）、罗冠聪（中）、周永康（右）的案件仍有待宣判。

“寒蝉效应”

三人的代表律师星期二在终审法院庭上表示，被告采取“和平、理性、非暴力”的抗争手法，过去同类型案件较常以社会服务令处理，担心今次重判，会在示威者间造成“寒蝉效应”。

不过，法官考虑到示威抗议有“暴力成份”，认为即使有“寒蝉效应”，也不是问题，防止日后有“暴力”的抗议活动。

终审法院听取各方陈词后，押后裁决，三人获准保释，他们预料裁决结果正面。

“现在香港社会面对不民主的体制，市民不能够用选票惩罚政府，我们便应该要有更大的权利，能够用积极的行动、公民抗命的方式，对政府说他们有很多事情做错了。”被告之一、前立法会议员罗冠聪说。

甚么是“公民抗命”？

2014年，港大法律系副教授戴耀廷，发起争取真普选的“公民抗命”行动，效法甘地、马丁·路德金的传统，“以公开、蓄意及有限度的违法行为，尝试去改变不公义的制度”。14年底，数以万计的港人以争取“真普选”为诉求，占据香港的交通要道79天。

戴耀廷主张示威者作出上述行动后认罪，并在法庭审讯中陈述自己的理念。但戴耀廷亦引述英国2006年的案例指出，“公民抗命”应成为裁判官量刑时，“考虑抗争者按良心而行的动机”。

在台湾，法院采纳“公民不服从”为“正当理由”，判反服贸运动中冲入立法院的示威者无罪；香港的法院将会对“公民抗命”采取何种立场，引发关注。

针对2014年三月学生“反服贸”冲入立法院的案件，台湾台北地方法院的判决，首度引用“公民不服从”的概念，判处陈为廷、林飞帆、黄国昌等22人并非“无故”闯入，而是具“正当理由”，判其无罪。