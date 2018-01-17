被指性侵女星　曾志伟：要让造谣者付出代价　

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香港明星曾志伟最近被指控性侵女星、设局迷晕多名女性并企图不轨，他在周三（1月17日）下午召开记者发布会，否认所有指控。

近日微博上有消息称，曾志伟早年性侵香港女星蓝洁瑛，随后又有美国福特模特经纪公司（Ford Models）亚太区前总裁韩颖华在微博上指曾志伟“不止一次性侵女明星并变相拉皮条”，以及包括他在内的香港明星足球队在中国大陆“寻欢”。

针对上述传言，曾志伟在发布会现场宣读公告表示，报道内容不实。曾志伟称，蓝洁瑛事件为“完全捏造”，自己一直坚持尊重女性的原则，愿意配合任何形式调查，坚决用法律手段维护自己声誉。他亦表示，韩颖华的言论也是不实指控，他将起诉韩颖华，目前已经走法律程序。

提及与明星足球队有关传言，曾志伟称2006年曾针对类似报道提出控告，对方败诉并已经赔偿，但多年之后被人拿出来抹黑，感到很“失望”，希望法律还其公道。

最后曾志伟表示，“谣言与网络暴力是一时的，但造成的伤害是永久的”，希望这种现象越来越少。曾志伟记者会上宣读完公告即离开，没有接受记者提问。

韩颖华随后在微博表示，曾志伟的澄清“是他的事”，但“事实就是事实”。

微博上被指性侵

图片版权 Weibo Image caption 记者会后韩颖华微博发表多封帖文回应。

本月初，中国大陆知名娱乐记者卓伟公司微博帐号发布一则视频。视频中，蓝洁瑛声称早年曾在新加坡遭曾志伟与已去世的香港明星邓光荣强奸。

该视频随后被删除。卓伟对BBC中文表示，因为有人投诉，视频被微博后台删除。有媒体2013年曾发布同一条视频，只是发布时隐去了相关男星名字，此次微博上的视频没有消声。曾志伟1月10日已发表声明，称所传视频为经剪辑的不实信息，将依法追责。

不久后，微博认证为“金牌模女教母韩颖华”的帐号“韩姨在此”表示，曾志伟“不止一次性侵女艺人”，“娱乐圈众所周知”。她还称曾志伟变相“扯皮条”，并讲述自己学生参加其聚会的事例。韩颖华后又在微博表示，包括谭咏麟、曾志伟在内的明星足球队，“表面上来内地踢表演赛”，但“到内地寻欢”。目前韩微博上已找不到这条帖文。

蓝洁瑛1980年代曾活跃在香港影视界，出演过《大时代》、《大话西游》等影视作品。

香港明星足球队由歌手谭咏麟及已故球员尹志强于1986年成立，该球队近年经常前往内地参加友谊赛与慈善赛事。

亲友声援

图片版权 Getty Images Image caption 周杰伦曾多次与曾志伟合拍电影。

据台湾TVBS报道，曾志伟女儿曾宝仪透过经纪人表示“相信他”，并在参加大陆节目录制时表示，绝对谴责任何形式性侵害和性骚扰，但也决不姑息任何不实指控与诽谤。

腾讯报道称，针对韩颖华“拉皮条”的指控，好友谭咏麟表示曾志伟“应该没这个能力”。

而据新浪娱乐，之前与曾志伟多次合作的周杰伦在活动时被记者问及此事，工作人员向其解释事件缘由后周杰伦表示，“志伟哥，怎么可能”。

娱乐圈大佬

图片版权 ANTONY DICKSON/AFP/Getty Images Image caption 曾宝仪透过经纪人表示相信曾志伟。图为曾志伟与曾宝仪2014年参加香港电影金像奖。

曾志伟为香港知名演员、主持人、制片人，现为香港演艺人协会理事会名誉主席。

自上世纪70年代以来，曾志伟活跃在华语影视圈至今，拥有《双城故事》、《甜蜜蜜》、《无间道》等代表作品，并常年主持香港小姐选美比赛。

2016年12月，曾志伟当选香港选举委员会委员。选举委员会由1200人组成，全港只有选委能够投票选出香港行政长官。此前，他曾在2003-2007年，2009-2013年间担任香港演艺人协会主席。

目前曾志伟还担任广东省广州市政协委员一职。此前他曾同时担任广州市、江门市政协委员职务，2015年因“工作太忙”辞去江门政协委员一职。