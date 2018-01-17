邓文迪再涉间谍嫌疑 卷入华盛顿政治漩涡

图片版权 Twitter Image caption 邓文迪2016年接受《卫报》采访时说，她和库什纳夫妇是多年的好友

报道说，美国总统特朗普的女婿贾里德·库什纳因为同媒体大亨默多克前妻邓文迪的友谊而受到美国官员警告，他们担心邓文迪会利用这个关系帮助中国。

邓文迪是库什纳妻子伊万卡的密友。据《华尔街日报》报道，在2017年初美国官员就此向当时已经是特朗普总统高级顾问的库什纳做出提醒。

《卫报》报道说，邓文迪是媒体大亨默多克的前妻，《华尔街日报》归默多克的新闻集团所有，因此报道更耐人寻味。

之前有消息说，当时仍然和默多克保持婚姻关系的邓文迪同英国前首相布莱尔有染，据说邓文迪那时候就受到英美安全机构的关注。

为中国项目游说？

一个没有透露姓名的消息人士对《华尔街日报》说，美国官员表达过反间谍评估得出的担忧，即邓文迪在华盛顿为中国政府出资的建筑项目游说。

据《卫报》报道，这个建议中的建筑项目是价值1亿美元的"中国花园"，因为建筑设计包括一个高层塔楼，美国官员担心塔楼会被用于监视用途，因此该项目被认为具有国家安全风险。按照计划，这个花园将建在距离白宫不到5英里远的地方。

图片版权 xinhua Image caption 曾有消息传出当时仍然和默多克保持婚姻关系的邓文迪同英国前首相布莱尔有染，英国安全官员曾经和美国同行讨论过此事是否涉及国家安全问题

邓文迪的发言人说，邓文迪并不了解联邦调查局和其他情报部门对她本人及其商业伙伴的担心。这位发言人还说，邓文迪对任何得到中国政府资助的花园项目并不知情。

据《卫报》报道，华盛顿的中国大使馆说，《华尔街日报》的报道"尽是毫无根据的猜测"。

库什纳及其妻子伊万卡的代表说，报道中官员对他们表达担忧的会见不过是个"例行的高级员工保安会议"。他还说库什纳"已经写好了所有操守和公开信息方面的建议，为加强美中关系方面发挥了有益的作用，有助于为美中两国间的许多问题找到更好的解决办法" 。

邓文迪2016年接受《卫报》采访时说，她和库什纳夫妇是多年的好友。邓文迪说，伊万卡很了不起，"她有3个孩子，而且她还教他们中文。那很好。我们是多年的朋友"。

伊万卡曾在图片社交网站instagram的帐号上分享了几张她们的照片，其中有一张她们俩一起在克罗地亚旅行的照片。

英前首相布莱尔

《华尔街日报》报道中引用的一个消息人士说，邓文迪此前也曾经受到反间谍机构的关注。当时有消息传出仍然和默多克保持婚姻关系的邓文迪同英国前首相布莱尔有染，英国安全官员曾经和美国同行讨论过是否应该重视此事。邓文迪和布莱尔都否认他们有过私情。

默多克在1999年同邓文迪结婚，两人在2013年离婚。邓文迪仍然使用其前夫默多克的姓。她在接受《卫报》采访时说，她和默多克仍然保持友谊。他们的婚姻有两个孩子。

在《华尔街日报》文章发表后，新书《火与怒：特朗普白宫内幕》的作者迈克尔·沃尔夫在推特上说，媒体大亨默多克和邓文迪离婚后对人说他的前妻为中国做间谍。

图片版权 Instegram Image caption 伊万卡曾在图片社交网站instagram的帐号上分享了她和邓文迪一起在克罗地亚旅行的照片。

《华尔街日报》曾经广泛报道过邓文迪的过去的背景，其中一些报道发表在默多克2007年收购《华尔街日报》之前。

在2000年11月，《华尔街日报》发表了对邓文迪的调查报道，报道说一对在美国加利福尼亚的夫妇曾经赞助邓文迪申请美国学生签证，帮助她学英语，并为她提供住处。不久那对加利福尼亚夫妇离异，之后那个丈夫娶了邓文迪。

该报道说，邓文迪帮助她丈夫在的公司寻找投资机会，并且担任默多克在中国的"联络人和翻译"。新闻集团当时说邓文迪"有保护自己隐私的权利"，并且对报道的细节进行了质疑。

据种族定性指控

不过《华尔街日报》的前执行总编鲍伟杰(Marcus Brauchli)对该报最近的报道表示怀疑。他在推特上说他自己对此表示深度怀疑，"美国反间部门曾经仅凭轻微的怀疑就诬蔑人，特别是那些和中国有关系的人（例如华裔人士）。我确信特朗普为俄国做的事情比邓文迪为中国做的事情更多。"

Image caption 中国富豪郭文贵指中国在美间谍网有多达25000名中国情报官员，类似指称无疑增加了美国对中国间谍威胁的担忧。

近年来，中国对美国的间谍活动频繁成为美国媒体报道的内容，许多中国移民被指为原籍国从事间谍活动。美国前反间谍官员约翰·辛德勒认为，中国对美国的情报兴趣远远超出国家安全和尖端技术领域，美国经济，农业等许多行业都成为中国间谍活动的目标。

他认为美国反间力度不够，公众警惕性也不高，因此来自中国的间谍威胁加大。他认为中国情报战的一个特点是人海战术，另外一个特点是依赖海外华人搜集情报，很少依赖外国族裔。

不过，许多在美华裔被起诉为中国从事间谍活动。许多被告坚称自己无辜，并且指责美国当局搞"种族定性"，即因肤色或种族而不是证据进行怀疑，甚至指控被告。

去年7月，《华盛顿自由灯塔》刊登了比尔·格茨的报道，在报道中逃亡美国的中国富豪郭文贵做出惊人指称：中国自2012年加大在美国的间谍活动，中国在美间谍网有多达25000名中国情报官员，15000多名被招募的情报人员。类似指称无疑增加了美国对中国间谍威胁的担忧。

郭文贵被认为同中国的军方和情报系统关系密切。不过曾经同郭文贵接触频繁的落马中国国家安全部副部长马健交待说，他从未向郭文贵提供中国海外间谍的名单，郭文贵并不了解国家高层机密。