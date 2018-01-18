图片版权 AFP Image caption 梁天琦是此案控罪最多的一名被告人。

香港旺角冲突系列案件又一起暴动罪开审，“本土派”政治人物梁天琦等六人出庭应讯。

2016年2月大年初一深夜至大年初二早晨，九龙旺角发生大规模警民冲突。一群本土派示威者称要阻止当局驱赶春节期间无照摆卖的熟食摊贩，港府官员则批评这是示威者的“滋事借口”。

暴动罪检控在香港极其罕见，高等法院预计从星期四（1月18日）起审理80天。梁天琦被起诉一项煽惑暴动罪、一项袭警罪及两项暴动罪，其余五名被告分别涉及暴动罪、袭警罪和非法集结罪等。

另一位涉案“本土派”人物黄台仰疑似弃保潜逃，已被法院颁令追缉，并将另案处理。去年已有三名示威者率先被裁定暴动罪有罪，各被判处三年有期徒刑。

图片版权 BBC Chinese Image caption 梁天琦（左）与黄台仰（右）原为本土民主前线的核心人物。

图片版权 Getty Images Image caption 旺角冲突在2016年春节之际发生。

香港媒体在审前报道，黄台仰与另一名同案被告李东昇去年11月曾获法庭批准出境往德国与比利时，但后来未有如期返回香港向警方报到，结果被通缉。

2017年12月底，网上流传一张黄台仰与流亡新疆维吾尔人会面照片，相中人物包括世界维吾尔代表大会副主席玉米提·哈米提（Ümit Hamit）。中国将世维会定义为恐怖组织，世维会则指责中国以此打压维吾尔人。

香港大学法律学院首席讲师张达明此前曾就另一位旺角冲突系列案件被告人疑似出逃事件对BBC中文分析说，弃保潜逃者若回到香港除了要面对原来的控罪，法庭将其入罪以后还会根据其弃保潜逃之事实，考虑是否加刑。

黄台仰、李东昇与梁天琦均为本土民主前线成员，但梁天琦在暴动案开审前，于12月宣布退出该政党。