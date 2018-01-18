图片版权 AFP Image caption 涉案庄荷疑似趁清晨时分赌厅四野无人之际犯案。图为博彩展览上的模拟赌桌。

澳门执法部门证实一家赌场发生庄荷监守自盗事件，涉及金额4789.5万港元（613万美元；3936万元人民币），美资永利赌场证实是其赌场遇劫。澳门司法警察局星期四晚间宣布逮捕了两名嫌疑人，但稍后才会公布案件细节。

澳门媒体报道，位于澳门新口岸区的永利赌场有一名荷官在星期二（1月16日）清晨劫走筹码，期间并未使用武力或武器。

筹码一般只能在赌场内用于下注，这次被劫的筹码来自永利赌场，因此只能在该赌场兑换现金。盗取筹码事件并非罕见，但金额鲜有如此庞大。

案件曝光后，澳门博彩监察协调局召集澳门博彩企业负责人开会，要求加强监察。

图片版权 AFP Image caption 澳门媒体称部分被盗筹码内含防伪芯片，可以注销。

上千万元的筹码是怎样被偷走的？

澳门司警局发言人蔡昕晖星期三（17日）证实，司警局驻场人员在案发当天清晨接到保安员报警，说有一名赌厅员工取走了筹码。司警局表示调查正在进行，不便透露更多案情。

澳门绝大多数赌场都是24小时运作，各赌场均有司警局的刑事调查员驻场，也有治安警察局警员站岗。

澳门报章与新闻网站纷纷刊登一张在网上流传的司警局“重点寻人”公告，表示正在追寻一名涉及抢劫案件的49岁李姓男子。从其外语拼写所见，相信是澳门本地居民。

澳门媒体指出，筹码劫案消息早在司警局公布之前已在网上引起热烈议论，据传这名正在值班的荷官趁清晨交接班人流稀少之际，拿出一个“环保袋”，迅速装走贵宾厅赌枱上筹码后离开，途中曾向一名目睹犯案经过的女荷官亮出一柄军刀。

但蔡昕晖表示，司警探员已看过监控视频，不存在使用武力或武器的情况。司警局目前正调查嫌疑人有否离境。

《澳门日报》指出，这名独行贼此前曾任赌场保安，数年前才转职庄荷，因此熟悉赌场保安运作漏洞。司警局并未对此说法置评。

筹码又不是真钱，怎么还要偷？

澳门赌场筹码分为两类：

现金码——可直接向赌场出纳柜台兑换现金，又称“生码”

泥码——赌厅基于推广性质赠送的筹码，下注赌赢获得现金码派彩后，方可兑换现金

澳门法定货币为澳门元，但澳门各赌场发行的都是港元筹码，澳门元无法在赌场内投注。

图片版权 AFP Image caption 筹码一般只能在其所属赌场中下注与兑现。

澳门媒体报道，这次被偷的筹码全是现金码，当中包括面值100万元的筹码，有可能被窃匪在黑市脱售套现，但免费报《力报》引述消息人士称，100万元面值筹码每一枚都有内置电脑芯片，可以注销，而赌场已在案发后注销了40枚此类筹码。

香港《星岛日报》称，永利赌场已更换全新的大额筹码，且赌客要兑换超过20万元筹码的话，都必须登记身份证件。

不过，这些说法都没有得到永利集团方面证实。

澳门还发生过哪些大规模的筹码劫案？

澳门赌场内发生的筹码劫案或诈骗案并不罕见，嫌疑人除了赌场荷官，也有外来人员。

2017年11月，一名澳门女子涉嫌伙同丈夫，分30次盗取51万港元筹码，被司警局以公務上侵佔罪和贓物罪逮捕，移送检察院侦办。

2017年9月，一名休班香港警员在澳门一家赌场内涉嫌试图盗取一名中国大陆赌客的80万港元筹码，澳门司警局与香港警务处其后向媒体证实涉案警员在澳门被扣查。香港媒体称，案件是因为该警员被扣查后连日缺勤才被曝光。

图片版权 AFP Image caption 永利在澳门经营两处赌场度假村。

2017年2月初，一名大陆中年男子在赌场内涉嫌试图利用胶纸盗走35万元筹码，当场就逮。

2016年1月，澳门凯旋门娱乐场一名贵宾厅“叠码仔”高级主管涉嫌亏空9970万元后潜逃。这家赌场属赌王何鸿燊的澳博控股名下，但何鸿燊四太太、澳博执行董事梁安琪强调事件与澳博无关。

据港澳媒体介绍，“叠码仔”肩负向贵宾厅转介“豪客”的角色，他们会赠送泥码吸引赌客，并从中收取佣金。