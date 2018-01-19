“还有这种操作？” 中国开裆裤的荣辱成败

图片版权 Bruno Maestrini Image caption 外国人第一次见到的反应：“还有这种操作？”

面对西式纸尿裤的攻势，中式开裆裤顽强抵抗，目前仍有一定规模的群众基础，未来有没有走出国门的可能？

今日北京，最让老外跌眼镜的一幕，就有开裆裤。

寒冬腊月，蹒跚学步的宝宝裹着厚重的冬衣、下面却露着冻到红红的小屁股，不管是在街心花园还是购物中心，蹲下就地"解决问题"，一旁站立等候的大人神态超自然……

"老外"不禁暗自思忖：还有这种操作？

最近刚刚搬去北京的一位巴西律师就说，"上星期我在北京最豪华的一家购物中心看到一个孩子蹲下二号，完事了，妈妈捡起来……我感到很恐怖，太奇葩了！"

图片版权 Getty Images Image caption 开裆裤在中国有悠久的历史

成与败

在许多老外看来，开裆裤不文明、不卫生，结果可能是孩子受伤。但是，中国仍有许多人（也有部分老外）认为，穿开裆裤可以让幼儿更快学会如厕。

开档并不意味着宝宝就可以随心所欲，随时随地大小便，如同穿着纸尿裤那样。如果去错了地方，父母、或是帮着带宝宝的祖父祖母是要提出警告和批评的。这样宝宝就会更快懂得自己的身体反应，学会什么时间、去什么地点解决问题。

在中国，宝宝从三、四个月大就开始接受如厕训练，在西方，父母通常要等到孩子一周半以上。

近年来，随着中国中产阶级队伍的飞速壮大，城市规模迅猛扩展，人们的行为模式也在改变。穿开裆裤的孩子在大都市虽然越来越少见，但在偏远地区还是相当普遍。

不管是实体店内、还是淘宝网上，各式各样的开裆裤依然琳琅满目。幼儿的、婴儿的；男宝宝的、女宝宝的；冬天的、夏天的；一览无余开着档的、与时俱进安上拉链隐形开档的，应有尽有。

脏与净？

BBC西班牙语记者在北京注意到，动物园附近的服装批发市场上，很难找到裆部完全封死的婴儿裤。中国的厂家知道，开裆裤仍然有忠实的消费群体。

记者说，在北京的胡同里，仍然可以看到穿开裆裤的孩子随时随地解决问题。

后果呢？公共场所更脏、更臭不说，随地大小便，还有可能扩散细菌和疾病。这种现象在农村可能更严重。

北京市中心，一个高档住宅小区的街心公园里，贴着提醒妈妈不要让穿开裆裤的孩子玩儿滑梯的告示。这样做的目的是保护其他孩子，不要接触到细菌，避免细菌扩散、交叉感染。

想一想，多少小孩子会用手撑着滑梯爬上爬下……如果所有的孩子都穿纸尿裤，就不会有这样的卫生和健康担忧了。

图片版权 Web Image caption 淘宝网上可以找到花样繁多的开裆裤

阴与阳？

也有开裆裤的“粉丝”会援引中国历史悠久的中医学，说开裆裤里蕴藏着祖传的育儿智慧。

他们会搬出明代的育儿密旨说，一岁或者一岁半以内的幼儿"头要清凉背要温，露其下体养真阴"。一岁以内孩子发育飞快，是阳的作用。但是阳太强，阴就不足了；阴一消，阳就更疯了。穿开裆裤可以帮助小孩子阴阳平衡。

中医医师黄怡婷（音译）就曾对BBC记者表示，阴阳平衡对健康有利、可以减少发病。但是她也承认，纸尿裤更卫生，不过一定要勤换。

荣与辱？

至于开裆裤让孩子的隐私暴露在外，有人会说这是好事，孩子的私处不受挤压、不会过热，特别是男宝宝，睾丸温度不超过身体其他部位温度，今后生殖能力会更强。

但是，用纸尿裤的父母会说，开裆裤最让人难以接受的也正是：孩子的隐私暴露在外，不利于让孩子从小建立对自己身体的尊重。

图片版权 Getty Images Image caption 近年来英美也有不少父母再次回到可循环使用的尿布

更环保？

纸尿裤刚刚进入中国的时候，曾是进步的象征，是中产家庭地位、身价的象征，但是许多普通家庭感觉价格难以承受。现在在一些偏远地区，纸尿裤也是要打进养孩子的成本中掂量一下的。

但是，中国人口众多、市场规模庞大，成为中外纸尿裤厂商眼中的天堂。2016年中国全面放开二胎政策，又给纸尿裤市场注入新活力。

“中国产业信息网”报道，2012年至2016年，婴儿纸尿裤（含尿片）消费量从206亿片增加到349亿片，市场规模从223亿元扩大至374亿元。预计2017年市场规模将达到417亿元，同比增长11.7%。

伴随着纸尿裤渗透率快速提升，目前中国似乎已经形成一种共识，和其他许多"陋习"一样，开裆裤早晚、必须要被时代抛弃。

但是，毋庸置疑的是，开裆裤确实更环保。特别是在中国这样一个国家，人口14亿，如何处理垃圾是个大问题。

200亿纸尿裤，估计相当于350万吨垃圾！

图片版权 Getty Images Image caption “排泄沟通”法主张，宝宝从出生起就不穿纸尿裤

出国门？

近年来，西方各国都出现了再次回到可循环使用尿布的运动，最大的动力之一就是保护地球。

在英国和美国，还出现一种所谓的“”排泄沟通"（elimination communication）育儿法，而且人气呈涨势。

坚持这样做的新爸爸、妈妈主张，宝宝从出生起就不穿纸尿裤，开始接受如厕训练。大人要密切观察宝宝，一有"异常"，立刻带去方便；宝宝会用自己的方式和父母沟通。父母要努力去理解。

据说，这个运动的灵感就来自中国宝宝穿开裆裤、大人给孩子"把尿"的传统。

这么说来，开裆裤未来真有走向世界的可能？