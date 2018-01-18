对抗大陆飞航海峡中线 台驻各国代表投书抗议

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中国大陆最近单方面宣布开启M503由南至北航线，并已有多架民航飞机使用该航线。由于该航线距离两岸敏感的海峡中线仅4.2海哩，引起台湾政府强烈不满。

中国大陆并没有理睬台湾当局的抗议。 17日国台办发言人马晓光在记者会表明"航线开通不需台湾同意"，并认为这是属于大陆“内部事务”。北京同时表示，航线的全面开通是"满足亚太地区航空，符合两岸同胞共同利益"。

台湾外交部对此罕见大动作"投书抗议"。台湾驻英国代表林永乐投书《泰唔士报》、驻日本代表谢长廷投书《产经新闻》，驻美代表处新闻组长投书《华盛顿邮报》。台北认为，北京违反国际惯例，"危害台海和平与安全稳定"。

周四（1月18日），台湾陆委会发言人邱垂正在记者会上表示，2015年3月2日，两岸双方就已协商M503航线只开放北至南单向，且向西6海里偏行。他还说，当时双方也写明，一旦变更航线，会再经"双方沟通"。

邱垂正同时引述国际民航组织（ICAO）规范称，任何新航线的设置与启用"均须与邻近国家与地区沟通，确保飞航安全"。台方严重抗议M503"危害飞航安全"。

图片版权 CNA Image caption 中国大陆4日单方面宣布开启M503由南至北航线，并已有多架民航飞机使用该航线。

两岸实力较量

对M503的解释，两岸立场各有不同。淡江大学中国大陆研究所副教授潘锡堂在该校国际评论专栏发文支持中方"不需台湾同意论"。他指出，中方当初经由国际管道合法向ICAO申请，启用所有权"自然在中方"。

但台湾师范大学政治学研究所教授曲兆祥对BBC中文网分析，争论两岸双方谁合理合法其实并无意义。真正焦点是，当初M503航线实施就是两岸"合意"的结果。

他认为，马英九政府当年因为同意"九二共识"，在2015年航线启用时，透过多次交涉来让中方决定暂缓实施。曲兆祥说："简单来讲，当时就是两岸双方气氛融洽，各自妥协的结果"。

"一般来说是前倨后恭，但中方态度却是前恭后倨。认为现在没有九二共识，就一律免谈。台方则是不解，飞航安全为何要扯到九二共识" 。

他说，这件事情最终还是会回归国际政治实力，比较话语权的强弱。也就无所谓道德与合理合法性。

图片版权 CNA Image caption 驻英代表林永乐投书《泰唔士报》表示不满。

化解"意气之争"

对于台湾官方一连串的"投书抗议"，外交部回覆BBC中文网，表示将持续争取各国支持。台湾外交部同时称，已有重要国家向中国大陆与ICAO组织表达关切。

事实上，近来确实不少欧美媒体报导此事。美国国务卿资深顾问胡克（Brain Hook）表达"反对单方面采取行动"。这样的国际呼吁，曲兆祥解读，这是台湾在国际现实下"不得已的举动"。

他分析，中国大陆对台湾采取"步步进逼"的策略，台湾则以"硬碰硬"的方式还击。这种"硬碰硬"并非军事，而是台方面对中方"进逼一次，就大喊一次"。用凸显中国霸权行为来得到国际舆论同情，期盼中方软化态度。

然而，这样的举动是否会奏效？曲兆祥不乐观："倘若美方要求中方克制，中方只会'已读不回'。中方知道美方在这议题上是光说不练，拿中方没有办法。"

中方软土深掘、步步进逼的态势，曲兆祥认为未来将更明显：“民进党可以思考，至少退回到九二共识论述。但同时也要评估，台湾政府这样是否会有损失？民进党内部是否会意见分裂？ "

台湾政府一直被中国大陆指责"渐进式台湾独立"。相较于此，曲兆祥判读中方正在采取另一种回击，就是渐进式改变两岸现状，而M503即是一环。他建议，民进党政府可在目前局势下，用别种妥协式的智慧跟中方交涉，化解当下的"意气之争"。