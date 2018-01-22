学者分析：中共统一大业不能再依赖国民党

图片版权 XINHUA Image caption 中国解放军在2017年8月的阅兵中展示军力。

（本文不代表BBC的立场和观点）

两岸关系在2018年伊始就因M503航线而剑拔弩张。中国民用航空局今年年初启用M503北向与3条W航路，单方面违反2015年三月两岸双方达成的协议。 台湾方面回应，新航线会有飞航安全的疑虑，并且暂停来往两岸春节加班机的批核。美国政府也对北京的单方面动作表示不满。

2017年无疑是中美台三角关系忙碌的一年，美国总统特朗普暗示将改变“一个中国”政策。中国驻美公使李克新去年底曾称，如果美国军舰停泊台湾，解放军就要武力统一台湾。美国众议院今年一月初通过《台湾旅行法》草案，鼓励总统授权高层级官员出访台湾或接待台湾高官。台湾在美国于去年12月底发表的《国家安全战略》中得到前所未有的支持，但最具象征意义的两岸情势发展可能是解放军军机绕台湾巡逻。

台海现状正在改变。过去几十年来，“现状”是两岸对峙僵局的一个口号，在当时情势下，各方势力都能参与。然而台海现状从来都不是静止的。虽然政府仍空洞地坚持中华民国（Republic of China）和终极统一，一个个调查却显示，台湾人离中国人这一身分认同越来越远。支持台湾持续走向独立的呼声高涨，支持统一的声音只存在少数国民党老党员和认为自己是中国人的极右派狂热份子之中，后者不再称“反攻大陆”，反而是希望中国拿下台湾。在台湾以颜色标示统独的说法来看，代表统一的“深蓝”现在变成了鲜红。

当然，北京持有完全不同的观点。自从国民党被共产党打败撤退到台湾，北京一直坚持拥有对台湾的主权。不管人们怎么想，北京想让人相信，无法成功控制台湾及其离岛是由于分离分子和美国从中操作，大部分的台湾同胞“都迫不及待地想被统一”。在“台湾问题”上，官方宣传中呈现的方式和实际情况的区别令人担忧。经过数十年的发展，北京已经足以在军事实力上支持武力统一。美国的中国解放军专家易思安（Ian Easton）去年出版新书，辅以解放军内部文件，清楚表示，北京目前仍没有完全达到全力攻击台湾的条件，但中国的发展也大到足够引发2020年对台湾使用武力的揣测。

美国的角色是关键，但不是如同北京呈现的那般。中国经常声称美国将台湾当成一张牌来对中国政府施压。但历届美国政府都热切地想将“台湾问题”置后，因为美国深知在台湾议题上与中国南辕北辙。观察家们很难找出美国“利用”台湾来让北京让步的例子。这很讽刺——因为北京经常利用对朝鲜的假定影响力，将此当作与美国交涉的筹码。同样，台湾拒绝统一并不是因为美国培养了一群分离分子来毒害台湾的年轻一代。支持维持现状，最终达成法理独立，是台湾在地普遍的现象。台湾在没有美国参与之下的民主发展，正是台湾反对一个中国的真正原因。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾议题在美国国会获得跨党派的支持。

对美国来说赌注无疑非常之高。台湾在美国国会不但得到两党支持（特别是在两大党议员们在其他议题上严重分歧时），并且在国家安全的范畴上得到政治菁英的支持。台湾落入北京手中的话，对于美国在亚太地区的盟友来说将会是个地区性的诅咒，对日本影响尤其巨大。因此尽管在一些协商中有人强烈呼吁将台湾“交还”给中国，美国政府还是继续视台湾为一个实质独立的国家，是为美国在印度―太平洋策略的组成部分。美国在2017年《国家安全战略》中提到对台湾和中国的担忧，可以解读为美国自1980年代开始积极参与中国事务以来感到的深切挫折。在美国人的想法中，美国从中得到的回报只有北京持续积极地侵蚀美国在亚太地区的盟友，或是中国将美国赶出中国视为后院的地区，例如台湾和南海。

这是我们在2018年必须面对的问题。在蔡英文领导的民进党于2016年当选后，北京政府在两岸协商中采取零和游戏。中国政府中断两岸沟通的原因并不仅仅是不喜欢民进党以及民进党不明确表明台湾是中国的一部分。中国政府在这个议题上过去采取比较弹性的做法。关键点在于，中国政府意识到在赢得台湾人心的战斗上，他们已经输了。中国政府也同样了解到，他们不能依赖明显地正在走下坡路的国民党来实行统一大业。这么做只剩下边缘团体和被中国政府资助的团体还在这个协商之中。如果胡萝卜不可行，剩下的只有鞭子。这很可惜，因为在2016年之后，蔡英文和民进党的执政在某些程度上让选民失望。虽然习近平领导的中国比以前任何时候都更有自信，但对于台湾来说，这只被解读成更好战。

对于中国、台湾和美国来说，尽管前景看似不乐观，路还是可行。更紧密的美台合作能让北京保持警觉，并且对日本传达出美国会维持东亚区域和平的承诺。美国应该加强与台湾、日本的外交及国防联系，还有在台湾及中国边界其他国家例如越南和印度下功夫。强国的力量竞赛也许无法避免，但可能带来新的、更稳定的现状，对所有身在其中的人来说，这永远好过战争。