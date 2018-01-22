代表中国出席达沃斯论坛的刘鹤是何人

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周二（1月23日），世界经济论坛第48届年会将在瑞士达沃斯召开。继国家主席习近平、总理李克强、国家副主席李源潮之后，这次中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤将率团出席论坛。

刘鹤是谁？

今年66岁的刘鹤是一位经济专业出身的学者型官员，他曾获哈佛大学肯尼迪政府管理学院公共管理硕士学位，并在中国人民大学工业经济系任教。2015年，他的论文《两次全球大危机的比较研究》被授予孙冶方经济科学奖，该奖项被称为国内经济领域最高奖。

从政后，刘鹤先后在国务院、国家计委任职，2013年升任中央财经领导小组办公室主任。

刘鹤被视作中国领导人习近平亲密的助手和最重要的经济智囊之一。《华尔街日报》2013年曾报道，中国领导人习近平曾向美国官员这样介绍他：“这是刘鹤，他对我十分重要。”

图片版权 Empics Image caption 近年来参加达沃斯的多为中国副总理以上官员，甚至是国家主席和总理。刘鹤目前还没有任何中国国家领导人职务。

内地媒体报道，刘鹤在近年来的五年规划纲要编制过程中起到了非常重要的作用。近年来流行的“顶层设计”一词，最早出现在2011年3月公布的"十二五"规划纲要，而刘鹤全程参与了该纲要的起草。

去年十九大，刘鹤向权力中心靠近，当选中共中央政治局委员。有媒体预言，他将被任命为国务院副总理。

中国经济学者胡星斗对BBC中文网表示，刘鹤是目前政治局中为数不多的经济专家，此次刘鹤出席达沃斯论坛表明了他的地位，“他实际上已成为中国经济领域的主要决策者之一”。

香港中文大学经济系副教授庄太量则认为，出席达沃斯经济论坛的一般是国家总理等“抓经济的一把手”，此次出席暗示刘鹤以后会有一个新的政府职务，能让他在国际上有更多曝光机会。

他会谈什么？

这不是刘鹤第一次参加达沃斯论坛。2008年，刘鹤曾撰文提到他之前的参会经历："记得1993年齐怀远部长带队参加达沃斯论坛，他派我参加经济政要的圆桌讨论。我是职位最低但是被提问最多的官员。"

此次行程中，刘鹤周三（24日）将探讨中国的经济政策。

上周，中国刚刚公布了去年的经济数据，中国国内生产总值比上一年增长6.9%，高于两会提出的6.5%的目标。

庄太量认为，刘鹤可能会谈到中国最近的经济情况，以及习近平在十九大提出的"新目标"——基本实现社会主义现代化、把中国建成社会主义现代化强国等。

胡星斗则指出，去年美国否认中国市场经济地位，刘鹤此行应会“再次表明中国继续改革开放的决心”。

除了刘鹤之外，亚投行行长金立群也将出席会议，讨论"一带一路"的影响。中国企业家马云、刘强东也将参会讨论电子商务、零售行业等领域问题。

达沃斯论坛方面预计，此次将有70位国家元首或政府首脑和38位重要国际组织的负责人参会。